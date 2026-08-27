Эта экскурсия — знакомство с Нячангом со всех сторон.
Вы окажетесь в современном районе, удивитесь настоящему острову посреди города, напитаетесь древней историей и мифами. Разберётесь в секретах местной кулинарии, покормите карпов в необычной кофейне. И станете частью этого удивительного мира под названием Вьетнам!
Вы окажетесь в современном районе, удивитесь настоящему острову посреди города, напитаетесь древней историей и мифами. Разберётесь в секретах местной кулинарии, покормите карпов в необычной кофейне. И станете частью этого удивительного мира под названием Вьетнам!
Описание экскурсии
Пагода Да Бао. Вы посетите главный буддийский храм с самой мощной энергетикой и прекрасным панорамным видом на Нячанг. Приготовьте главное желание — здесь оно сбудется!
Пагода Хон До. Мы проплывём мимо на кораблике. Вы попробуете знаменитый суп из ласточкиных гнёзд — секрет молодости и долголетия азиатов.
Кофейня Susan Koi Coffee. Побываете в необычном заведении Нячанга. Потягивая кофе, сможете покормить карпов прямо из рук — тут их более 1000!
Пагода с Буддой Амитабха. Здесь вы насладитесь духом буддийской культуры и почувствуете настоящее спокойствие.
Сад камней Хон Чонг. Живописная картинка и красивая легенда — два составляющих этого необычного места. Приятным бонусом станет музыкальный экспириенс на литофоне.
Я расскажу:
- как готовят традиционные напитки из кофе, тростника и кокоса (вы обязательно их попробуете!)
- в чём секрет приготовления местных блюд и соусов со специями и кореньями
- почему фо бо — это завтрак, а не обед, как принято считать
- откуда появилось блюдо боне
- что во вьетнамской кухне осталось от французских блюд, а что, наоборот, охотно присвоили французы
Организационные детали
- Поедем на Ford Transit или Toyota Innova или аналогичных комфортабельных авто
- Обед и дегустация включены в стоимость
- Оплачиваются отдельно: напитки, лодка — $2
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Камрани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 310 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой
Входит в следующие категории Камрани
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