Эта экскурсия — знакомство с Нячангом со всех сторон. Вы окажетесь в современном районе, удивитесь настоящему острову посреди города, напитаетесь древней историей и мифами. Разберётесь в секретах местной кулинарии, покормите карпов в необычной кофейне. И станете частью этого удивительного мира под названием Вьетнам!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от $576 за экскурсию

Описание экскурсии

Пагода Да Бао. Вы посетите главный буддийский храм с самой мощной энергетикой и прекрасным панорамным видом на Нячанг. Приготовьте главное желание — здесь оно сбудется!

Пагода Хон До. Мы проплывём мимо на кораблике. Вы попробуете знаменитый суп из ласточкиных гнёзд — секрет молодости и долголетия азиатов.

Кофейня Susan Koi Coffee. Побываете в необычном заведении Нячанга. Потягивая кофе, сможете покормить карпов прямо из рук — тут их более 1000!

Пагода с Буддой Амитабха. Здесь вы насладитесь духом буддийской культуры и почувствуете настоящее спокойствие.

Сад камней Хон Чонг. Живописная картинка и красивая легенда — два составляющих этого необычного места. Приятным бонусом станет музыкальный экспириенс на литофоне.

Я расскажу:

как готовят традиционные напитки из кофе, тростника и кокоса (вы обязательно их попробуете!)

в чём секрет приготовления местных блюд и соусов со специями и кореньями

почему фо бо — это завтрак, а не обед, как принято считать

откуда появилось блюдо боне

что во вьетнамской кухне осталось от французских блюд, а что, наоборот, охотно присвоили французы

Организационные детали