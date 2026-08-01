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Нячанг с воды: прогулка по реке Кай и главным святыням города (из Камрани)

Открыть спокойную жизнь вьетнамской глубинки
Река Кай, древние башни Понагар, рыбацкие поселения, старинный особняк и главные святыни Нячанга — в одной поездке.

Часть маршрута пройдёт на моторном катере, поэтому вы увидите город с необычного ракурса и откроете места, куда редко заглядывают обычные туристы. Я расскажу, как развивался Нячанг, познакомлю вас с местными традициями, культурой и религией.
Нячанг с воды: прогулка по реке Кай и главным святыням города (из Камрани)
Нячанг с воды: прогулка по реке Кай и главным святыням города (из Камрани)
Нячанг с воды: прогулка по реке Кай и главным святыням города (из Камрани)

Описание экскурсии

Храмовый комплекс Понагар, который построен цивилизацией тямов более тысячи лет назад. Поговорим об истории Нячанга и роли этого места в жизни города.

Прогулка по реке Кай на моторном катере с остановками:

  • островная пагода и рыбацкая заимка, здесь я расскажу о традициях местных рыбаков
  • ресторан, где можно попробовать настойку на кобре (18+)
  • вьетнамский особняк 20 века, к которому приплывём тем же путём, которым когда-то прибывали его владельцы

Поездка на автомобиле с остановками:

  • пагода Лонг Шон и Белый Будда
  • Кафедральный собор Нячанга

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер от/до отеля, прогулка на катере и посещение всех объектов программы в сопровождении гида
  • Экскурсия проходит на комфортабельном моторном катере вместимостью до 12 человек
  • Дополнительно и по желанию оплачивается питание, дегустация настойки
  • На катере есть спасжилеты, проводится инструктаж. При неблагоприятной погоде водная прогулка может быть перенесена или отменена с возвратом стоимости

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Несколько лет я живу во Вьетнаме и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно приносит
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удовольствие. Я окончил курсы экскурсоводов в Санкт-Петербурге и Школу гидов Льва Лурье, а после переезда во Вьетнам полностью посвятил себя работе гида. Несколько лет работы привели меня к созданию собственного формата путешествий. Это сочетание свободы самостоятельной поездки, авторского сопровождения, тщательно продуманного маршрута и постоянной поддержки живого гида. Благодаря этому можно путешествовать в своём темпе, но не оставаться без помощи и интересного рассказа.

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