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читать дальше уменьшить удовольствие. Я окончил курсы экскурсоводов в Санкт-Петербурге и Школу гидов Льва Лурье, а после переезда во Вьетнам полностью посвятил себя работе гида. Несколько лет работы привели меня к созданию собственного формата путешествий. Это сочетание свободы самостоятельной поездки, авторского сопровождения, тщательно продуманного маршрута и постоянной поддержки живого гида. Благодаря этому можно путешествовать в своём темпе, но не оставаться без помощи и интересного рассказа.

Несколько лет я живу во Вьетнаме и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно приносит