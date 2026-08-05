Кажется, здесь всё создано для беззаботного дня: цветут орхидеи, по тропинкам порхают бабочки, в тени пальм гуляют экзотические животные, а море переливается всеми оттенками бирюзы. Вы проведёте день на острове, где взрослые ненадолго становятся детьми, а впечатлений хватает надолго.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

7:00–7:30 — встреча в отеле

8:00 — отправление на лодке. Небольшое морское путешествие до острова Орхидей

8:30 — знакомство с островом. Прогуляемся по Аллее орхидей, заглянем в парк бабочек и вольер с косулями. Познакомимся со слонихой Леной — её можно покормить, погладить и сфотографировать

10:30 — отдых на пляже. У вас будет свободное время, чтобы искупаться, позагорать или воспользоваться водными развлечениями (по желанию и за дополнительную плату)

12:00 — обед. Вас ждёт «шведский стол» с блюдами вьетнамской и международной кухни

13:00 — прогулка или отдых. После обеда можно продолжить исследовать остров или провести время на пляже — выбор за вами

15:00 — отправление на материк

~16:30 — возвращение в Камрань

Организационные детали