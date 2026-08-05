Кажется, здесь всё создано для беззаботного дня: цветут орхидеи, по тропинкам порхают бабочки, в тени пальм гуляют экзотические животные, а море переливается всеми оттенками бирюзы.
Вы проведёте день на острове, где взрослые ненадолго становятся детьми, а впечатлений хватает надолго.
Вы проведёте день на острове, где взрослые ненадолго становятся детьми, а впечатлений хватает надолго.
Описание экскурсии
7:00–7:30 — встреча в отеле
8:00 — отправление на лодке. Небольшое морское путешествие до острова Орхидей
8:30 — знакомство с островом. Прогуляемся по Аллее орхидей, заглянем в парк бабочек и вольер с косулями. Познакомимся со слонихой Леной — её можно покормить, погладить и сфотографировать
10:30 — отдых на пляже. У вас будет свободное время, чтобы искупаться, позагорать или воспользоваться водными развлечениями (по желанию и за дополнительную плату)
12:00 — обед. Вас ждёт «шведский стол» с блюдами вьетнамской и международной кухни
13:00 — прогулка или отдых. После обеда можно продолжить исследовать остров или провести время на пляже — выбор за вами
15:00 — отправление на материк
~16:30 — возвращение в Камрань
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер, лодка, входные билеты и обед
- На борту лодки есть спасжилеты, перед началом проводится инструктаж
- Дополнительно и по желанию оплачиваются водные развлечения (гидроцикл, полёт на парашюте, «банан» и другие активности)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид и журналист. Живу во Вьетнаме с 2020 года. За это время открыла десятки мест, которые редко попадают в стандартные маршруты. Если вы хотите увидеть настоящий Вьетнам, почувствовать его
Входит в следующие категории Камрани
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