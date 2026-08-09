Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Встретить закат в заливе Нячанга, поужинать на борту и продолжить вечер под музыку
Этот круиз создан для красивого вечера у моря: панорамная вип-палуба, тропические фрукты, купание в бухте, закат над заливом и ужин на борту. После захода солнца катамаран продолжит путь вдоль огней Нячанга под музыку от диджея.
Описание экскурсии
15:00 — сбор гостей и трансфер
Водитель заберёт вас из отеля в центре Нячанга и доставит в марину Ана.
15:30 — посадка на катамаран
Вы познакомитесь с командой и разместитесь в зоне «Скай Лаунж» на верхней вип-палубе. Перед отправлением — приветственные напитки и свежие тропические фрукты.
16:00 — прогулка вдоль побережья Нячанга
Катамаран пойдёт по заливу Нячанга. В это время можно отдыхать в вип-зоне, слушать музыку, фотографироваться и любоваться морскими панорамами.
16:30 — остановка в живописной бухте
Будет свободное время для купания и водных активностей — снорклинга, сапов, водного велосипеда. Также вам предложат выбрать одну вип-активность: гидроцикл, дайвинг или катание на банане.
17:30 — закат над заливом
Вы встретите закат с видом на море, побережье и острова Нячанга. Это самая атмосферная часть маршрута — с мягким вечерним светом и панорамами с верхней палубы.
18:00 — ужин на борту
На катамаране сервируют ужин в формате шведского стола. В программу также входят безалкогольные напитки, пиво, чай, кофе и вода.
19:00 — диджей-вечеринка и ночной круиз
После ужина на борту будет играть диджей, а катамаран пройдёт вдоль побережья, чтобы вы могли полюбоваться городом в свете огней.
20:00 — возвращение в марину Ана
После прибытия в порт вас отвезут обратно в отели.
Организационные детали
Каждому участнику выдаём спасательные жилеты. Перед началом круиза проводится инструктаж по безопасности
На борту: просторная вип-зона с панорамным видом, лаундж-зоны для отдыха, аудиосистема, душ, туалет, мини-бар, батут, бин-бэги и оборудование для водных развлечений
В стоимость включено: — трансфер из отеля в центре Нячанга и обратно — приветственный напиток и свежие тропические фрукты — ужин — пиво, безалкогольные напитки, чай, кофе и вода — снорклинг, сапы и водный велосипед — одна вип-активность на выбор: гидроцикл, дайвинг или катание на летающем банане — профессиональный фотограф — Диджей на борту
Дополнительно по желанию: — Крепкие алкогольные напитки и коктейли из бара — Трансфер из районов за пределами центра Нячанга — Дополнительные морские развлечения вне включённой вип-активности — Пробковый сбор за собственные алкогольные напитки
С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий.
Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова. читать дальшеуменьшить
Мы глубоко знаем регион, природу, культуру и менталитет, поэтому стремимся делиться с путешественниками не только красотой Фукуока, но и его духом.
Наша цель — чтобы каждый гость увёз с собой не просто фото, а настоящие воспоминания.
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