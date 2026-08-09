Этот круиз создан для красивого вечера у моря: панорамная вип-палуба, тропические фрукты, купание в бухте, закат над заливом и ужин на борту. После захода солнца катамаран продолжит путь вдоль огней Нячанга под музыку от диджея.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

15:00 — сбор гостей и трансфер

Водитель заберёт вас из отеля в центре Нячанга и доставит в марину Ана.

15:30 — посадка на катамаран

Вы познакомитесь с командой и разместитесь в зоне «Скай Лаунж» на верхней вип-палубе. Перед отправлением — приветственные напитки и свежие тропические фрукты.

16:00 — прогулка вдоль побережья Нячанга

Катамаран пойдёт по заливу Нячанга. В это время можно отдыхать в вип-зоне, слушать музыку, фотографироваться и любоваться морскими панорамами.

16:30 — остановка в живописной бухте

Будет свободное время для купания и водных активностей — снорклинга, сапов, водного велосипеда. Также вам предложат выбрать одну вип-активность: гидроцикл, дайвинг или катание на банане.

17:30 — закат над заливом

Вы встретите закат с видом на море, побережье и острова Нячанга. Это самая атмосферная часть маршрута — с мягким вечерним светом и панорамами с верхней палубы.

18:00 — ужин на борту

На катамаране сервируют ужин в формате шведского стола. В программу также входят безалкогольные напитки, пиво, чай, кофе и вода.

19:00 — диджей-вечеринка и ночной круиз

После ужина на борту будет играть диджей, а катамаран пройдёт вдоль побережья, чтобы вы могли полюбоваться городом в свете огней.

20:00 — возвращение в марину Ана

После прибытия в порт вас отвезут обратно в отели.

Организационные детали