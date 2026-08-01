Найдено 3 экскурсии в категории « Музыкальные теплоходы » в Камрани на русском языке, цены от $133. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Музыкальные теплоходы Круизы На катамаране 5 часов Индивидуальная Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани) Роскошный отдых, изысканный ужин, закат в тропическом море и ночная вечеринка с диджеем Начало: У вашего отеля в центре Нячанга «Можно расположиться в лаунж-зонах, подняться на панорамную Flybridge-палубу с обзором 360°, слушать музыку и наслаждаться морскими видами» от $2200 за всё до 30 чел. Музыкальные теплоходы Круизы На катамаране 5 часов Групповая Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани Встретить закат в заливе Нячанга, поужинать на борту и продолжить вечер под музыку Начало: В порту «В это время можно отдыхать в вип-зоне, слушать музыку, фотографироваться и любоваться морскими панорамами» Расписание: ежедневно в 15:00 $170 за человека Музыкальные теплоходы Круизы На катамаране 5 часов Мини-группа до 12 чел. Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения Начало: У вашего отеля «После него можно отдохнуть в лаундж-зоне, позагорать, сделать фотографии, послушать музыку или просто насладиться видами с палубы» Расписание: ежедневно в 08:30 $133 за человека Другие экскурсии Камрани

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