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Индивидуальная
Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)
Роскошный отдых, изысканный ужин, закат в тропическом море и ночная вечеринка с диджеем
Начало: У вашего отеля в центре Нячанга
«Круиз вдоль Нячанга — пройдём мимо порта Vinpearl и живописных участков побережья»
Завтра в 15:00
18 авг в 15:00
от $2200 за всё до 30 чел.
Групповая
Вечерний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Встретить закат в заливе Нячанга, поужинать на борту и продолжить вечер под музыку
Начало: В порту
«19:00 — диджей-вечеринка и ночной круиз»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
18 авг в 15:00
$170 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения
Начало: У вашего отеля
«9:30 — круиз вдоль побережья Нячанга»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
18 авг в 08:30
$133 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Круизы»
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