каким его не видят туристы. Мы полностью переделали экскурсию, маршрут и локации. Анатолий внимательно выслушал мой запрос, сконструировал что-то настолько крутое, что впечатлений хватит на всю жизнь)))🔥

Все локации практически были не туристическими, всё только то, что было мне максимально интересно 🔥

Рынки, рельсы посреди жилой улицы, переулки культурных трущоб)))

Церкви, храмы, реки, мосты, рисовые поля, кладбища… поели уличной еды, настоящий Фо! Пили тростниковый сок, выжатый при тебе, даже гадали 🙈

Анатолий рассказывал много про самобыт, историю, религию,

Особо хочется отметить поход в невероятный храм, посещение которого плавно перетекло в сеанс психотерапевта, либо духовного наставника))))

Это было от души, я знаю 🫶

Просто потрясающе!

Всего и не рассказать так в одном отзыве, надо ехать и бронировать экскурсию у Анатолия! Любую!

И на байке👍

По поводу байка: это не мини скутер, как я себе его представляла, а вполне себе комфортный транспорт, удобный, безопасный, предварительный инструктаж проведут 👍 это во много раз круче чем на автомобиле или вертолете 🔥🔥🔥👍👍👍



Так что, моя огромная благодарность Анатолию ❤️🫶, а всем туристам рекомендую не задумываться и

Бронировать. Что угодно. Анатолий любую прогулку сделает на высоте 👌, а предварительно вежливый тревел-ассистент все расскажет, покажет, подскажет 👍