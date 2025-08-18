Мои заказы

Экскурсии по реке Кай из Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Кай» в Нячанге на русском языке, цены от $102. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
На мотоцикле
7.5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
29 сен в 07:00
30 сен в 07:00
$200 за человека
Экзотика нетуристического Нячанга
На машине
На микроавтобусе
5 часов
4 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
$102 за человека
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $150 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lenar
    18 августа 2025
    Экзотика нетуристического Нячанга
    Смотреть там нечего! Поездка на лодочке и велорикши - на любителя!
  • Н
    Наталья
    15 августа 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут продуман до мелочей и
    читать дальше

    дал возможность увидеть самые красивые и интересные места.
    Гид прекрасно знает историю храмов и традиции местных жителей, запомнилась величественная статуя Будды и атмосфера женского и мужского храмов, которые мы посетили.
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящую атмосферу Вьетнама и увидеть сокровенные места вне туристических троп. Большое спасибо за эмоции и новые впечатления!

    Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут продуман до мелочей и
  • С
    Светлана
    11 августа 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка! Огромное количество впечатлений! Зачем писать? Берите и поезжайте!! Очень рекомендую!! Спасибо огромное!!
    Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка!
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Экзотика нетуристического Нячанга
    Так как в самом Нячанге мало достопримечательностей, то экскурсоводы начинают придумывать дополнительные развлечения. Например, в нашу экскурсию входила прогулка на
    читать дальше

    лодке и посещение жилья типо аборигенов. По-факту это оказалась старая, очень шумная лодка, на которой мы шли почти час в одну сторону по жаре, чтобы увидеть странный, грязный дом. Если бы мы просто прокатились на лодке 20 минут, этого было бы достаточно.
    Остальная часть экскурсии была интересной.

  • И
    Ирина
    19 июня 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Мы с мужем провели прекрасный день с Анатолием и Мариной. Мы долго сомневались брать ли экскурсию на байке или автомобиле
    читать дальше

    для комфорта. Но ничуть не пожалели, что взяли на мопедах. По маршруту есть интересные места, куда бы мы не попали на авто. Анатолий много знает и очень интересно рассказывает. А наши посиделки во вьетнамском кафе на острове, где-то в самом центре вьетнамский жизни, с далатским чаем запомнятся на долго! Очень понравилось, что нет обязательного маршрута. Ребята подстраиваются под туристов, под их хотелки и их физическое состояние. Впечатлил вьтнамский ресторан-музей в конце поездки, но немного расстроил кухней. К сожалению, готовят там не очень, на наш вкус. Побывать там точно стоит, но я бы более внимательно отнеслась к заказу еды. Не думала, что можно так испортить рыбный суп!
    Анатолий, отдельная личная благодарностть от меня за храм, за разговоры внутри и чай с сухофруктами.
    Спасибо, ребята, за знакомство с другим Вьетнамом и до новых встреч в авторских турах!

  • Л
    Лидия
    13 июня 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Если Вы интересуетесь историей Вьетнама, его религией,хотите своими глазами увидеть нетуристические места, то однозначно эта экскурсия для Вас! Анатолий покажет
    читать дальше

    Вам массу интересных мест, ответит на все интересующие вопросы, сделает всё, чтобы после экскурсии осталась масса полезной информации и положительные эмоции!

    Если Вы интересуетесь историей Вьетнама, его религией,хотите своими глазами увидеть нетуристические места, то однозначно эта экскурсия
  • Н
    Наталья
    26 мая 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Очень атмосферная экскурсия… хотя, нет, это не экскурсия, это поездка "в гости к другу"))) интересные локации, которые (в этом и
    читать дальше

    есть кайф индивидуальных эскурсий) можно корректировать под свои интересы и предпочтения. Анатолий как "энциклопедия", безумно приятный собеседник и проводник по Вьетнаму! Рекомендую всем, и именно на байке!

  • С
    Светлана
    14 мая 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Познавательная экскурсия на байке, как и все с Анатолием (у меня их было 3 в этой поездке)! Маршрут построен под
    читать дальше

    мои запросы и оправдал все ожидания! Думала дружу с историей, но в легком недоумении от таких фактов из истории Вьетнама, о которых рассказал Анатолий, какой оказывается находчивый, предприимчивый и сильный духом вьетнамский народ! Увидела аутентичный Вьетнам, с его улочками и домами местных жителей, естественно настоящий кофе по-вьетнамски от местных жителей! Спасибо организатору и, конечно, Анатолию!

  • И
    Ирина
    1 мая 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Потрясающая экскурсия! Мы не очень любим посещать классический туристические точки, а погружаться в культуру, в настоящую жизнь людей в новой
    читать дальше

    стране и на экскурсии нам удалось это сделать в полной мере)
    Мы посещали монастырь в горах, проводили ритуал поклонения местной богине, видели рисовые поля и ферму уток, кладбище, узкие улочки города, пили традиционный кофе на рынке, изучали работу рыбаков! Анатолий ответил наверное на тысячу наших вопросов - а что это, а почему здесь так, а что мы видели и так далее)))
    Я выбрала тур на машине, для меня это более комфортный вариант (много места для вещей, защита от дождя, кондиционер). Если вы тоже любите комфорт - советую взять машину.
    В общем, супер, очень советую экскурсию!

    Потрясающая экскурсия! Мы не очень любим посещать классический туристические точки, а погружаться в культуру, в настоящую
  • А
    Анна
    26 апреля 2025
    Экзотика нетуристического Нячанга
    26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в аутентичный мир города: посетили
    читать дальше

    остров на реке Кай, куда добирались на катере, побывали в гостях у местных жителей, полюбовались чудесным садом, где растут какао, лотос, манго, папайя и др. Ольга рассказала об истории Нячанга, о быте местных жителей, о традициях. Время пролетело быстро в непринужденной обстановке. Ольга понравилась своим профессионализмом, готовностью ответить на любой вопрос, радушием и большим вниманием. Спасибо за экскурсию ♥️

    26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в
  • Д
    Денис
    15 марта 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Отличный гид, супер программа.
    Мы в восторге)))
  • Т
    Татьяна
    5 марта 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Это была не экскурсия, а мега крутой день именно такой, каким мы видели его с Анатолием.
    Именно он показал Нячанг таким,
    читать дальше

    каким его не видят туристы. Мы полностью переделали экскурсию, маршрут и локации. Анатолий внимательно выслушал мой запрос, сконструировал что-то настолько крутое, что впечатлений хватит на всю жизнь)))🔥
    Все локации практически были не туристическими, всё только то, что было мне максимально интересно 🔥
    Рынки, рельсы посреди жилой улицы, переулки культурных трущоб)))
    Церкви, храмы, реки, мосты, рисовые поля, кладбища… поели уличной еды, настоящий Фо! Пили тростниковый сок, выжатый при тебе, даже гадали 🙈
    Анатолий рассказывал много про самобыт, историю, религию,
    Особо хочется отметить поход в невероятный храм, посещение которого плавно перетекло в сеанс психотерапевта, либо духовного наставника))))
    Это было от души, я знаю 🫶
    Просто потрясающе!
    Всего и не рассказать так в одном отзыве, надо ехать и бронировать экскурсию у Анатолия! Любую!
    И на байке👍
    По поводу байка: это не мини скутер, как я себе его представляла, а вполне себе комфортный транспорт, удобный, безопасный, предварительный инструктаж проведут 👍 это во много раз круче чем на автомобиле или вертолете 🔥🔥🔥👍👍👍

    Так что, моя огромная благодарность Анатолию ❤️🫶, а всем туристам рекомендую не задумываться и
    Бронировать. Что угодно. Анатолий любую прогулку сделает на высоте 👌, а предварительно вежливый тревел-ассистент все расскажет, покажет, подскажет 👍

    Это была не экскурсия, а мега крутой день именно такой, каким мы видели его с Анатолием
  • Н
    Нарине
    5 января 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Отличная экскурсия. Я сомневалась смогу ли на байке, хотя и пассажиром, но оказалось, что так даже интереснее. На байке и возможности другие. Гид Анатолий показал такие интересные места, я просто в восторге от экскурсии. Большое ему спасибо.
    Отличная экскурсия. Я сомневалась смогу ли на байке, хотя и пассажиром, но оказалось, что так даже
  • М
    Маргарита
    2 января 2025
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Очень рекомендую!!!! Было очень интересно мы были не только в туристических местах, а еще и видели жизнь местных. Побывали в
    читать дальше

    тех местах, которых нет ни в одном путеводителе. Очень вкусно пообедали и попробовали вьетнамский кофе. Встретили змей, гекконов, жуков-носорогов, смотрели на плантации риса, поднимались к водопаду, гуляли по улицам в метр шириной и много всего того, что никогда не найдешь сам никогда.
    Еще хочу отметить, что Анатолий был максимально интересен, смог составить экскурсию таким образом, что и взрослым, и подростку, и 6летке было чем удивиться и чем заинтересоваться. Спасибо большое, Анатолий!!!

    Очень рекомендую!!!! Было очень интересно мы были не только в туристических местах, а еще и видели
  • В
    Вероника
    4 декабря 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Самая замечательная поездка по Нячангу, остались просто невероятные впечатления. Дорога комфортная. Мне кажется это единственная программа, где включены все основные точки Нячанга. Спасибо большое гиду Анатолию за эту поездку, было очень круто👍🏼❤️
    Самая замечательная поездка по Нячангу, остались просто невероятные впечатления. Дорога комфортная. Мне кажется это единственная программа
  • N
    Nikolay
    26 ноября 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Анатолий профи: Вьетнам знает, страной увлекается, рассказывает-заслушаешься, внимателен к мелочам и крайне обходителен.
  • Р
    Руслана
    2 сентября 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Отличная экскурсия, всем советую, Анатолий отличный гид, показал много красивых локаций, интересное рассказал об истории и быте страны. Плюс сделал классные фото)
    Отличная экскурсия, всем советую, Анатолий отличный гид, показал много красивых локаций, интересное рассказал об истории и
  • И
    Иван
    8 августа 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Ребята и девчата, если вы не были еще в этой прекрасной стране, и летите один(а) - лучший выход послушать и по изучать.
  • А
    Арина
    5 апреля 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    18 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы.
    Организаторы были постоянно на связи.
    Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
    читать дальше

    проблем..
    Уточнили наш порт прибытия, прислали схему и фото, где нас будет ждать гид Анна.
    Гид Анна очень обаятельная, приятная девушка! Не заметили, как провели с ней 6
    или больше часов!!
    Показала нам и повседневную жизнь простых вьетнамцев и культурные туристические дрстопримечательности.
    Предложила выпить вьетнамский кофе в европейской кофейне или на рынке.
    Мы выбрали рынок - не пожалели! Это отдельная экзотика!
    Впервые узнала, что Вьетнам - второй после Бразилии экспортер кофе!
    Купили вьетнамский кофе себе и как подарки!
    Спасибо Аня! С тобой было очень комфортно и познавательно!
    Спасибо организатору Марине за ее заботу!

