Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
29 сен в 07:00
30 сен в 07:00
$200 за человека
Групповая
до 13 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
$102 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $150 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLenar18 августа 2025Смотреть там нечего! Поездка на лодочке и велорикши - на любителя!
- ННаталья15 августа 2025Хочу поблагодарить Анатолия за невероятную экскурсию во Вьетнаме на мотоциклах. Путешествие было насыщенным и безопасным, маршрут продуман до мелочей и
- ССветлана11 августа 2025Сомневалась в поездке на байке, но!!!! Анатолий отличный водитель!! Внимательный, аккуратный, воспитанный, эрудированный, компетентный! Великолепная поездка! Огромное количество впечатлений! Зачем писать? Берите и поезжайте!! Очень рекомендую!! Спасибо огромное!!
- ЮЮлия30 июля 2025Так как в самом Нячанге мало достопримечательностей, то экскурсоводы начинают придумывать дополнительные развлечения. Например, в нашу экскурсию входила прогулка на
- ИИрина19 июня 2025Мы с мужем провели прекрасный день с Анатолием и Мариной. Мы долго сомневались брать ли экскурсию на байке или автомобиле
- ЛЛидия13 июня 2025Если Вы интересуетесь историей Вьетнама, его религией,хотите своими глазами увидеть нетуристические места, то однозначно эта экскурсия для Вас! Анатолий покажет
- ННаталья26 мая 2025Очень атмосферная экскурсия… хотя, нет, это не экскурсия, это поездка "в гости к другу"))) интересные локации, которые (в этом и
- ССветлана14 мая 2025Познавательная экскурсия на байке, как и все с Анатолием (у меня их было 3 в этой поездке)! Маршрут построен под
- ИИрина1 мая 2025Потрясающая экскурсия! Мы не очень любим посещать классический туристические точки, а погружаться в культуру, в настоящую жизнь людей в новой
- ААнна26 апреля 202526 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в аутентичный мир города: посетили
- ДДенис15 марта 2025Отличный гид, супер программа.
Мы в восторге)))
- ТТатьяна5 марта 2025Это была не экскурсия, а мега крутой день именно такой, каким мы видели его с Анатолием.
Именно он показал Нячанг таким,
- ННарине5 января 2025Отличная экскурсия. Я сомневалась смогу ли на байке, хотя и пассажиром, но оказалось, что так даже интереснее. На байке и возможности другие. Гид Анатолий показал такие интересные места, я просто в восторге от экскурсии. Большое ему спасибо.
- ММаргарита2 января 2025Очень рекомендую!!!! Было очень интересно мы были не только в туристических местах, а еще и видели жизнь местных. Побывали в
- ВВероника4 декабря 2024Самая замечательная поездка по Нячангу, остались просто невероятные впечатления. Дорога комфортная. Мне кажется это единственная программа, где включены все основные точки Нячанга. Спасибо большое гиду Анатолию за эту поездку, было очень круто👍🏼❤️
- NNikolay26 ноября 2024Анатолий профи: Вьетнам знает, страной увлекается, рассказывает-заслушаешься, внимателен к мелочам и крайне обходителен.
- РРуслана2 сентября 2024Отличная экскурсия, всем советую, Анатолий отличный гид, показал много красивых локаций, интересное рассказал об истории и быте страны. Плюс сделал классные фото)
- ИИван8 августа 2024Ребята и девчата, если вы не были еще в этой прекрасной стране, и летите один(а) - лучший выход послушать и по изучать.
- ААрина5 апреля 2024Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
- ИИрина27 марта 202418 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы.
Организаторы были постоянно на связи.
Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Река Кай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Река Кай" можно забронировать 3 экскурсии от 102 до 200. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Река Кай», 33 ⭐ отзыва, цены от $102. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь