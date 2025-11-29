Водная прогулка
Персональный дайвинг во Вьетнаме
Понырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга
Начало: У вашего отеля
«В стоимость всё включено: трансфер в обе стороны, завтрак (чай / кофе, фрукты), услуги русскоязычных инструкторов, аренда снаряжения для дайвинга и снорклинга, парковые взносы в морской заповедник, горячий обед на лодке»
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$98 за человека
Водная прогулка
Снорклинг с элементами фридайвинга в Нячанге
Погрузиться в подводный мир Вьетнама: красиво, безопасно и на одном вдохе
Начало: У вашего отеля
«7:15 — встреча у вашего отеля8:00 — на лодке плывём на первый спот (в пути инструктаж, а также фрукты, чай, кофе, вода)9:00 — практическая сессия по фридайвингу возле кораллового рифа»
Расписание: в будние дни в 08:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$45 за человека
Водная прогулка
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, слоны, катание на лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
«08:30 – 09:30 — катаемся на местных лодках по озеру»
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
от $650 за человека
