Найдено 3 экскурсии в категории « На лодке » в Нячанге на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 6.5 часов 26 отзывов Водная прогулка Персональный дайвинг во Вьетнаме Понырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга Начало: У вашего отеля «В стоимость всё включено: трансфер в обе стороны, завтрак (чай / кофе, фрукты), услуги русскоязычных инструкторов, аренда снаряжения для дайвинга и снорклинга, парковые взносы в морской заповедник, горячий обед на лодке» $98 за человека 6 часов 2 отзыва Водная прогулка Снорклинг с элементами фридайвинга в Нячанге Погрузиться в подводный мир Вьетнама: красиво, безопасно и на одном вдохе Начало: У вашего отеля «7:15 — встреча у вашего отеля8:00 — на лодке плывём на первый спот (в пути инструктаж, а также фрукты, чай, кофе, вода)9:00 — практическая сессия по фридайвингу возле кораллового рифа» Расписание: в будние дни в 08:00 $45 за человека На автобусе 13 часов 2 отзыва Водная прогулка Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие Дикая природа, рисовые поля, слоны, катание на лодках, полудикие племена и их национальная кухня Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля «08:30 – 09:30 — катаемся на местных лодках по озеру» от $650 за человека Другие экскурсии Нячанга

