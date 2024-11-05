Найдено 3 экскурсии в категории « На микроавтобусе » в Нячанге на русском языке, цены от $8. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 13 часов Групповая до 14 чел. Групповая экскурсия из Нячанга в Далат Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день Начало: У вашего отеля «Экскурсия проходит на микроавтобусе Hyundai Solati» Расписание: во вторник и субботу в 05:00 $ 70 за человека На машине На микроавтобусе 13 часов Индивидуальная до 8 чел. Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой Начало: У вашего отеля «В стоимость включено: кондиционированный транспорт (автомобиль или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день» от $ 900 за всё до 2 чел. На автобусе На микроавтобусе 1 час Мини-группа до 10 чел. Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7 Начало: У выхода из аэропорта «Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе, за рулём — профессиональный водитель из нашей команды» $ 8 за человека Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На микроавтобусе»

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