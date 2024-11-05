13 часов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на микроавтобусе Hyundai Solati»
Расписание: во вторник и субботу в 05:00
5 ноя в 05:00
9 ноя в 05:00
$70 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: кондиционированный транспорт (автомобиль или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день»
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
от $900 за всё до 2 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Групповой трансфер из аэропорта в центр Нячанга
Путешествие начинается с комфортного трансфера! Водитель встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит в отель. Русскоязычная поддержка 24/7
Начало: У выхода из аэропорта
«Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе, за рулём — профессиональный водитель из нашей команды»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:15
$8 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На микроавтобусе»
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