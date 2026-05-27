Из пляжного Нячанга - в речные джунгли Меконга

Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
Совершите прыжок из Нячанга в сердце дельты Меконга и ритмы южного Вьетнама! Ночь в комфортабельном слипбасе, рассвет в Хошимине, плавучие деревни, фруктовые сады, пасеки, конные повозки и лодки — всё это ждёт вас в программе.

Вы увидите, как живут люди на воде, познакомитесь с ремёслами, попробуете экзотические фрукты и чай с мёдом.
Описание экскурсии

19:00–20:00 — отправление из Нячанга на слипбасе накануне экскурсии

Это самый удобный способ передвижения по стране: вы отдыхаете на кровати, пока за окном сменяются пейзажи ночного Вьетнама.

6:00–7:30 — встреча с гидом в Хошимине

Мы начнём утро как местные — с ароматного супа фо или хрустящего багета бань ми и крепкого вьетнамского кофе.

7:30–9:00 — дорога к дельте

Переезд в город Митхо — «ворота» великого Меконга. По пути вы послушаете о жизни южных провинций и узнаете, почему Меконг называют рекой девяти драконов.

9:00–12:00 — сердце Меконга и насыщенная водная программа

  • Прогулка на катере: плавучие фермы и жизнь людей, чей быт неразрывно связан с водой
  • Фруктовые сады и пасека: дегустация экзотических плодов и чая с мёдом под звуки традиционной музыки
  • Конная повозка: путешествие по деревенским дорогам, где замерло время
  • Гребная лодка: проход на сампане по узким каналам, скрытым в тени кокосовых пальм
  • Местные ремёсла: семейная фабрика кокосовых ирисок

12:00–13:00 — обед

13:00–14:00 — посещение пагоды Винь Чанг, где вы увидите знаменитые гигантские статуи Будды

14:00–15:30 — возвращение в Хошимин

15:30–19:30 — свободное время или обзорная экскурсия

Вы можете самостоятельно исследовать город или заказать у нас прогулку с гидом — за доплату.

20:00–21:00 — посадка в слипбас

Прибытие в Нячанг — в 7:00.

Вы узнаете:

  • как река Меконг сформировала характер местных жителей и почему их уклад жизни так сильно отличается от северян
  • как в дельте используют каждое дерево и растение — от целебного мёда до строительства домов из кокосовых пальм
  • как во Вьетнаме уживаются буддизм, католицизм и местные верования и почему статуи Будды здесь именно такие
  • как «Париж Востока» превратился в современный мегаполис и где в этом хаосе прячется настоящая душа города

Организационные детали

  • В стоимость входит: билет на слипбас Нячанг — Хошимин — Нячанг, трансфер на минивэне, аренда катера, моторной и гребной лодок в дельте Меконга, все дегустации по программе (фрукты, мёд, чай, сладости), посещение пагоды Винь Чанг, прогулка на конной повозке
  • Отдельно по желанию оплачивается: завтрак в Хошимине (от $5 за чел.), традиционный обед в дельте Меконга (от $10 за чел.), обзорная экскурсия по Хошимину в свободное время ($120 за 1–2 чел. или $50 за чел., если вас 3 и более)
  • Маршрут подходит участникам всех возрастов и не требует специальной физической подготовки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2383 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.

