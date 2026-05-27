Вы увидите, как живут люди на воде, познакомитесь с ремёслами, попробуете экзотические фрукты и чай с мёдом.
Описание экскурсии
19:00–20:00 — отправление из Нячанга на слипбасе накануне экскурсии
Это самый удобный способ передвижения по стране: вы отдыхаете на кровати, пока за окном сменяются пейзажи ночного Вьетнама.
6:00–7:30 — встреча с гидом в Хошимине
Мы начнём утро как местные — с ароматного супа фо или хрустящего багета бань ми и крепкого вьетнамского кофе.
7:30–9:00 — дорога к дельте
Переезд в город Митхо — «ворота» великого Меконга. По пути вы послушаете о жизни южных провинций и узнаете, почему Меконг называют рекой девяти драконов.
9:00–12:00 — сердце Меконга и насыщенная водная программа
- Прогулка на катере: плавучие фермы и жизнь людей, чей быт неразрывно связан с водой
- Фруктовые сады и пасека: дегустация экзотических плодов и чая с мёдом под звуки традиционной музыки
- Конная повозка: путешествие по деревенским дорогам, где замерло время
- Гребная лодка: проход на сампане по узким каналам, скрытым в тени кокосовых пальм
- Местные ремёсла: семейная фабрика кокосовых ирисок
12:00–13:00 — обед
13:00–14:00 — посещение пагоды Винь Чанг, где вы увидите знаменитые гигантские статуи Будды
14:00–15:30 — возвращение в Хошимин
15:30–19:30 — свободное время или обзорная экскурсия
Вы можете самостоятельно исследовать город или заказать у нас прогулку с гидом — за доплату.
20:00–21:00 — посадка в слипбас
Прибытие в Нячанг — в 7:00.
Вы узнаете:
- как река Меконг сформировала характер местных жителей и почему их уклад жизни так сильно отличается от северян
- как в дельте используют каждое дерево и растение — от целебного мёда до строительства домов из кокосовых пальм
- как во Вьетнаме уживаются буддизм, католицизм и местные верования и почему статуи Будды здесь именно такие
- как «Париж Востока» превратился в современный мегаполис и где в этом хаосе прячется настоящая душа города
Организационные детали
- В стоимость входит: билет на слипбас Нячанг — Хошимин — Нячанг, трансфер на минивэне, аренда катера, моторной и гребной лодок в дельте Меконга, все дегустации по программе (фрукты, мёд, чай, сладости), посещение пагоды Винь Чанг, прогулка на конной повозке
- Отдельно по желанию оплачивается: завтрак в Хошимине (от $5 за чел.), традиционный обед в дельте Меконга (от $10 за чел.), обзорная экскурсия по Хошимину в свободное время ($120 за 1–2 чел. или $50 за чел., если вас 3 и более)
- Маршрут подходит участникам всех возрастов и не требует специальной физической подготовки
- С вами будет один из гидов нашей команды
После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.