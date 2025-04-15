Проведите день, полный приключений, на индивидуальной яхте в Нячанге! Рыбалка в Южно-Китайском море станет незабываемым опытом благодаря кристально чистой воде и богатому подводному миру.
Более 50 видов промысловых рыб обитают в
Более 50 видов промысловых рыб обитают в
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Увлекательная рыбалка в Южно-Китайском море
- 🌊 Кристально чистое море и теплый климат
- 🛥️ Индивидуальная комфортная яхта
- 👨✈️ Опытный экипаж на борту
- 🍽️ Включены обед и прохладительные напитки
- 🐟 Возможность поймать более 50 видов рыб
Что можно увидеть
- Южно-Китайское море
Описание экскурсии
Яркий день на море
Нячанг — идеальное место для рыбалки. Здесь круглый год тепло, кристально чистое море и богатый подводный мир. В местных водах водится более 50 видов промысловых рыб. Наша профессиональная команда найдет лучшие места для троллинга, выдаст снаряжение и приготовит улов. Кроме того, на катере вам предложат прохладительные напитки.
Организационные детали
- Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На корабле с вами будет англоговорящая команда.
- В стоимость включены: индивидуальный современный катер, обед, прохладительные напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Хорошо организованное путешествие, заинтересует тех, кто любит ловить рыбу на удочку. Можно поймать с борта кораблика местных окуней, бычков. Рыба хорошо клюет. Если поймаете ядовитую рыбку, ее вам снимут с
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