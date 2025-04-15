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Морская рыбалка в Нячанге

Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Проведите день, полный приключений, на индивидуальной яхте в Нячанге! Рыбалка в Южно-Китайском море станет незабываемым опытом благодаря кристально чистой воде и богатому подводному миру.

Более 50 видов промысловых рыб обитают в
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этих водах, и опытный экипаж поможет найти лучшие места для троллинга. Все необходимое снаряжение предоставляется, а улов будет приготовлен прямо на борту. В стоимость экскурсии включены обед и прохладительные напитки. Англоговорящая команда обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего путешествия. Насладитесь купанием, загоранием и великолепными видами, которые останутся в памяти надолго

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎣 Увлекательная рыбалка в Южно-Китайском море
  • 🌊 Кристально чистое море и теплый климат
  • 🛥️ Индивидуальная комфортная яхта
  • 👨‍✈️ Опытный экипаж на борту
  • 🍽️ Включены обед и прохладительные напитки
  • 🐟 Возможность поймать более 50 видов рыб
Морская рыбалка в Нячанге
Морская рыбалка в Нячанге
Морская рыбалка в Нячанге

Что можно увидеть

  • Южно-Китайское море

Описание экскурсии

Яркий день на море

Нячанг — идеальное место для рыбалки. Здесь круглый год тепло, кристально чистое море и богатый подводный мир. В местных водах водится более 50 видов промысловых рыб. Наша профессиональная команда найдет лучшие места для троллинга, выдаст снаряжение и приготовит улов. Кроме того, на катере вам предложат прохладительные напитки.

Организационные детали

  • Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На корабле с вами будет англоговорящая команда.
  • В стоимость включены: индивидуальный современный катер, обед, прохладительные напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хорошо организованное путешествие, заинтересует тех, кто любит ловить рыбу на удочку. Можно поймать с борта кораблика местных окуней, бычков. Рыба хорошо клюет. Если поймаете ядовитую рыбку, ее вам снимут с
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крючка члены экипажа. С нами была русскоговорящая девушка-гид Машенька, поэтому проблем в общении не возникало. В конце рыбалки - обед в местном ресторанчике, там же могут приготовить пойманную рыбку. Рекомендую до рыбалки помазать солнцезащитным кремом все открытые места. Хоть там и есть крыша, можно подгореть

Хорошо организованное путешествие, заинтересует тех, кто любит ловить рыбу на удочку. Можно поймать с борта кораблика
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