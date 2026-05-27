Нячанг без декораций: верования, кухня, ремёсла

Увидеть Вьетнам изнутри и почувствовать, что вы не гость - а свой (всё включено)
За блеском курортной мишуры — обычные люди. Они молятся, заботятся о стариках, любят хрустящие блинчики, выращивают рис и жемчуг.

Вы посмотрите на жизнь вьетнамцев изнутри — как устроен быт, как делают шёлк и керамику, как сплелись буддизм, суеверия и культ предков. Узнаете гастрономические привычки и сами попробуете блюда, которые здесь едят каждый день.
Описание экскурсии

9:00 — по дороге начнём беседу о вьетнамцах, их мировоззрении, менталитете и привычках

9:30 — у пагоды Лонгшон погрузимся в верования. Поговорим о буддизме, суевериях и духах, культе предков, семейных алтарях, подношениях. А ещё полюбуемся городом, побережьем, горами — отсюда открываются головокружительные панорамы бухты

10:30 — среди рисовых полей подсмотрим за сельской жизнью. Обсудим фермерство, рис как основу культуры, неспешный деревенский ритм. А также выпьем чашечку яичного кофе

11:15 — понаблюдаем за процессом создания шёлка, рисовой бумаги, керамики. Вы узнаете, сколько труда стоит за любой привычной вещью и почему здесь ценятся народные ремёсла и ручная работа

12:30 — в локальном ресторане познакомитесь с гастрономией. Поймёте, чем вьетнамцы питаются каждый день, как устроена кухня — вкусы и сочетания ингредиентов, а также почему еда — важная часть традиций. И, конечно, попробуете:

  • хот-пот — лау
  • окуня в локальной подаче — ка тай или ка чап сашими
  • хрустящие рисовые блинчики — бан сеу
  • спринг-роллы — гой куон
  • хрустящие рисовые пирамидки с рыбой — ча ка сом чей

14:15 — проедем почти всю набережную Нячанга к северному побережью. Посмотрим, как город меняется от центра к окраинам, и поговорим о жизни у моря

14:45 — на устричной ферме вы увидите обратную сторону роскоши. Узнаете, как в раковине рождается жемчуг, как выращивают, добывают и отличают настоящий камень

16:00–16:15 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, входные билеты, питание
  • По желанию и за доплату на жемчужной ферме возможно погружение с инструктором
  • Едем на кроссовере Hyundai Custin или аналогичном. По запросу предоставим детское кресло
  • Для компании более 3 человек рассчитаем цену индивидуально
  • Если есть особенности по здоровью — лучше сообщить заранее
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София
София — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Xin chào, или Здравствуйте, дорогие друзья! Я не только профессиональный гид, но и организатор, чей опыт перешагнул 15-летний рубеж. Мне важна каждая деталь путешествия, от комфорта и безопасности до глубокого
погружения в культуру. Я живу в Азии с 2020 года. Вижу в ваших глазах искру приключений и желание прикоснуться к душе региона, чья экзотическая культура завораживает с первого взгляда. И мы станем вашим проводником в этом незабываемом путешествии по Вьетнаму и всему Юго-Востоку! Я собрала команду не просто опытных гидов, а лучших рассказчиков и коллекционеров историй, с которыми точно не соскучишься. Забудьте о путеводителях с сухими фактами и скучными цифрами! Мы все влюблены в своё дело и готовы открыть для вас двери в мир ярких красок и неповторимых ароматов, где улыбки искренни, а гостеприимство не знает границ.

