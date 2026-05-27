За блеском курортной мишуры — обычные люди. Они молятся, заботятся о стариках, любят хрустящие блинчики, выращивают рис и жемчуг. Вы посмотрите на жизнь вьетнамцев изнутри — как устроен быт, как делают шёлк и керамику, как сплелись буддизм, суеверия и культ предков. Узнаете гастрономические привычки и сами попробуете блюда, которые здесь едят каждый день.

Описание экскурсии

9:00 — по дороге начнём беседу о вьетнамцах, их мировоззрении, менталитете и привычках

9:30 — у пагоды Лонгшон погрузимся в верования. Поговорим о буддизме, суевериях и духах, культе предков, семейных алтарях, подношениях. А ещё полюбуемся городом, побережьем, горами — отсюда открываются головокружительные панорамы бухты

10:30 — среди рисовых полей подсмотрим за сельской жизнью. Обсудим фермерство, рис как основу культуры, неспешный деревенский ритм. А также выпьем чашечку яичного кофе

11:15 — понаблюдаем за процессом создания шёлка, рисовой бумаги, керамики. Вы узнаете, сколько труда стоит за любой привычной вещью и почему здесь ценятся народные ремёсла и ручная работа

12:30 — в локальном ресторане познакомитесь с гастрономией. Поймёте, чем вьетнамцы питаются каждый день, как устроена кухня — вкусы и сочетания ингредиентов, а также почему еда — важная часть традиций. И, конечно, попробуете:

хот-пот — лау

окуня в локальной подаче — ка тай или ка чап сашими

хрустящие рисовые блинчики — бан сеу

спринг-роллы — гой куон

хрустящие рисовые пирамидки с рыбой — ча ка сом чей

14:15 — проедем почти всю набережную Нячанга к северному побережью. Посмотрим, как город меняется от центра к окраинам, и поговорим о жизни у моря

14:45 — на устричной ферме вы увидите обратную сторону роскоши. Узнаете, как в раковине рождается жемчуг, как выращивают, добывают и отличают настоящий камень

16:00–16:15 — возвращение в отель

Организационные детали