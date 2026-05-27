Вы посмотрите на жизнь вьетнамцев изнутри — как устроен быт, как делают шёлк и керамику, как сплелись буддизм, суеверия и культ предков. Узнаете гастрономические привычки и сами попробуете блюда, которые здесь едят каждый день.
Описание экскурсии
9:00 — по дороге начнём беседу о вьетнамцах, их мировоззрении, менталитете и привычках
9:30 — у пагоды Лонгшон погрузимся в верования. Поговорим о буддизме, суевериях и духах, культе предков, семейных алтарях, подношениях. А ещё полюбуемся городом, побережьем, горами — отсюда открываются головокружительные панорамы бухты
10:30 — среди рисовых полей подсмотрим за сельской жизнью. Обсудим фермерство, рис как основу культуры, неспешный деревенский ритм. А также выпьем чашечку яичного кофе
11:15 — понаблюдаем за процессом создания шёлка, рисовой бумаги, керамики. Вы узнаете, сколько труда стоит за любой привычной вещью и почему здесь ценятся народные ремёсла и ручная работа
12:30 — в локальном ресторане познакомитесь с гастрономией. Поймёте, чем вьетнамцы питаются каждый день, как устроена кухня — вкусы и сочетания ингредиентов, а также почему еда — важная часть традиций. И, конечно, попробуете:
- хот-пот — лау
- окуня в локальной подаче — ка тай или ка чап сашими
- хрустящие рисовые блинчики — бан сеу
- спринг-роллы — гой куон
- хрустящие рисовые пирамидки с рыбой — ча ка сом чей
14:15 — проедем почти всю набережную Нячанга к северному побережью. Посмотрим, как город меняется от центра к окраинам, и поговорим о жизни у моря
14:45 — на устричной ферме вы увидите обратную сторону роскоши. Узнаете, как в раковине рождается жемчуг, как выращивают, добывают и отличают настоящий камень
16:00–16:15 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, входные билеты, питание
- По желанию и за доплату на жемчужной ферме возможно погружение с инструктором
- Едем на кроссовере Hyundai Custin или аналогичном. По запросу предоставим детское кресло
- Для компании более 3 человек рассчитаем цену индивидуально
- Если есть особенности по здоровью — лучше сообщить заранее
- С вами будет один из гидов нашей команды