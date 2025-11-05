Найдено 3 экскурсии в категории « Пагода Лонгшон » в Нячанге на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 31 отзыв Групповая до 14 чел. Нячанг - жемчужина Вьетнама Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны Начало: У вашего отеля Расписание: в среду в 08:00 $60 за человека На машине На микроавтобусе 5 часов 4 отзыва Групповая до 13 чел. Экзотика нетуристического Нячанга Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 $102 за человека На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Привет, Нячанг: Индивидуальная экскурсия Откройте для себя яркий и контрастный Нячанг! Погрузитесь в атмосферу города, посетите храмы и попробуйте необычный кофе. Фотография у Лапы дракона на удачу Начало: На центральной площади $80 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Пагода Лонгшон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге Нячанг - жемчужина Вьетнама Экзотика нетуристического Нячанга Привет, Нячанг В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Нячанге Остров Самое главное Даклак Водопады Бахо 4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре: Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2025 Сейчас в Нячанге в категории "Пагода Лонгшон" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 102. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5

Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пагода Лонгшон», 35 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь