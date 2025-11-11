читать дальше

воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей. Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны. Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.