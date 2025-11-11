Путешествие по югу Вьетнама подарит незабываемые впечатления. Посетите буддийскую пагоду «Лабиринт дракона», где монах поможет расшифровать древние символы. На виноградных плантациях попробуйте местное вино и лимонад, а также соберите виноград. Обед из вьетнамских блюд порадует гурманов. Завершите день катанием на джипах по барханам. Узнайте о буддизме, местных традициях и культуре. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Пагода «Лабиринт дракона»
- 🍇 Виноградные плантации
- 🚙 Катание по барханам
- 🍽️ Экзотический обед
- 🧘♂️ Погружение в буддизм
Что можно увидеть
- Буддийская пагода «Лабиринт дракона»
- Виноградные плантации
Описание экскурсии
- Буддийская пагода «Лабиринт дракона» — место очищения и обретения силы. Вы пройдёте по извилистому коридору в сопровождении монаха, который будет указывать путь фонарём и расшифровывать древние надписи и изображения на стенах. Посетите пагоду, загадаете желание и узнаете о символике и законах буддизма.
- Виноградные плантации. Вас встретят гостеприимные владельцы и угостят освежающим лимонадом и вином собственного производства. А после — выдадут ножницы и корзинки, чтобы вы смогли самостоятельно снять виноград с лозы (каждому гостю — по полкило винограда в подарок!).
- Обед — вкусный, сытный, экзотический. Местные жители предложат вам питательный крабовый суп, спринг-роллы, кальмара в кляре и другие блюда вьетнамской и европейской кухни.
- Поездка по барханам. Вы испытаете головокружительные эмоции, катаясь по бескрайним пескам на джипах и доске.
На экскурсии вы узнаете:
- Какие религиозные верования есть во Вьетнаме.
- Почему местные жители называют себя людьми леса.
- Кого вьетнамцы изображают на храмах, воротах и тканях.
- Какие обычаи чтут в местных семьях.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Solati или Ford.
- В стоимость всё включено.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
- Возьмите с собой одежду для буддийского храма — плечи и колени должны быть прикрыты.
- По запросу могу организовать экскурсию для большего количества участников — доплата составит $48 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаютсяЗадать вопрос
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
-
5%
Водная прогулка
Релакс в Нячанге: снорклинг и барбекю
Погрузитесь в мир отдыха и удовольствия в Нячанге: снорклинг среди кораллов, плавучий бар с коктейлями и грязевые ванны для релаксации
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
11 ноя в 08:15
12 ноя в 08:15
$39
$41 за человека
Водная прогулка
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Нячанг предлагает уникальную возможность погружения с инструктором. Откройте для себя подводный мир, наслаждаясь комфортом и безопасностью
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$85 за человека
Круиз
Круиз по заливу Нячанга
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на императорском корабле. Насладитесь панорамами Нячанга, ужином с морепродуктами и живой музыкой
Начало: У центрального входа вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30
12 ноя в 15:30
13 ноя в 15:30
$135 за человека