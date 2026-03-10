Мои заказы

Отправьтесь в морское приключение по живописной бухте Нячанг. Вас ждут прозрачные воды, разноцветные кораллы, плавание с маской и весёлая вечеринка на воде. Почувствуйте атмосферу тропического удовольствия и насладитесь вкусами свежего обеда прямо на воде.
Описание экскурсии

Откройте магию бухты Нячанг Нячанг — это одна из самых живописных бухт мира, где лазурная вода встречается с зелёными островами и мягким тропическим бризом. Во время экскурсии вы посетите Национальный морской заповедник, чтобы увидеть яркие кораллы и косяки экзотических рыб в их естественной среде обитания. Вы узнаете об особенностях аквакультуры, посетив систему плавучих садков, где выращивают морских обитателей. Затем вас ждёт снорклинг в чистейшей воде — красочный подводный мир откроется в полной красе перед вашими глазами. Отдых и удовольствие После морских приключений — отдых на пляже Сой, вкусный обед в плавучем ресторане и весёлая вечеринка на воде. Это день, который подарит вам лёгкость, радость и воспоминания о настоящем тропическом рае! Важная информация:
  • Зона посадки: трансфер доступен только из отелей в центре Нячанга. Если ваш отель находится за пределами зоны посадки, вы можете подойти к месту встречи — Башня Трам Хуонг.
  • Важно для защиты природы: пожалуйста, не кормите морских животных, не ходите по кораллам и не совершайте действий, которые могут нанести вред морской экосистеме.
  • При склонности к укачиванию: настоятельно рекомендуем принять таблетки от укачивания за 1 час до начала мероприятия.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Нячанг
  • Национальный морской заповедник
  • Пляж Сой
Что включено
  • Вход на территорию достопримечательностей
  • Услуги гида
  • Обед
  • Напитки
  • Трансфер в обе стороны до вашего отеля и обратно
  • Все необходимое оборудование для обеспечения безопасности
  • Плавучий бар
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Плата за участие в мероприятиях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

