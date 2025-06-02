Откройте для себя удивительный буддийский храм на вершине горы в Нячанге. Узнайте о традициях буддизма и насладитесь медитацией с видом на город
Совершите незабываемое путешествие к Пагоде Да Бао в Нячанге.
Этот действующий буддийский храм, расположенный на вершине горы, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу духовности и гармонии.
Вас ждут захватывающие панорамы города, интересные рассказы о буддизме и его традициях, а также практические занятия по медитации. Откройте для себя место, где соединяются земля и небо, и ощутите внутренний покой
Я заеду за вами в отель на такси, и мы отправимся к главным воротам пагоды. Если вы будете один (или парой), у вас будет желание, а на улице — хорошая погода, мы можем добраться до пагоды на байках (вы — на пассажирском).
Пагода Да Бао — действующий храм с аутентичной архитектурой, статуями Будды и украшенными ритуальными зонами. Место является не просто достопримечательностью, а живым центром духовной жизни: монахи проводят здесь службы и медитации. Поговорим об истории пагоды, её значении для местных жителей и традициях буддизма.
Зона медитации на вершине — открытая площадка с потрясающим видом на город и море. Здесь я научу вас базовым техникам медитации, которые помогут успокоить ум и настроиться на гармонию с природой.
Смотровая площадка с панорамой Нячанга — бескрайний вид на город и побережье. Идеальное место для фотосессий или уединённых размышлений. Объясню, почему местные жители воспринимают эту высоту как точку соединения земли и неба.
Вы узнаете:
Что такое буддизм и как он появился во Вьетнаме
Почему пагоды строят на вершинах гор
Как живут буддийские монахи, чему учат и как сохраняют вековые традиции
Какие бывают техники медитации и как с помощью них поддерживать внутренний баланс
Организационные детали
До пагоды доберёмся на такси или (по желанию, для 1-2 человек) на байке
Подъём к зоне медитации займёт в неспешном ритме около 10 минут
Прогула возможна с детьми от 12 лет
Экскурсия не подойдёт людям с ограниченной подвижностью или проблемами с сердцем или суставами
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Нячанге — и каждый день этот город открывается для меня по-новому. Я знаю, где ловить первый луч солнца у моря, как найти самый вкусный фо с утра читать дальшеуменьшить
и куда свернуть, чтобы попасть в тишину среди зелени, вдали от туристических троп.
Мои прогулки — это не просто маршрут, а личная история, которую я делюсь с вами. Без спешки, с вниманием к деталям и с заботой о том, чтобы вы почувствовали настоящий Нячанг — такой, каким его знают только местные.
Если вы хотите не просто увидеть, а прочувствовать город, — буду рада провести вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Рекомендую к посещению эту экскурсию, даже если вас не очень интересует Буддизм. Красивая и ухоженная территория, много локаций для фото, прекрасный вид на город и … тишина. В конце экскурсии местный монах нас пригласил на чай и удалось пообщаться с помощью онлайн-переводчика.
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