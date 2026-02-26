своём опыте почувствовали всю красоту, необычность и гостеприимство Вьетнама. В каждой локации нас будто ждали как давних друзей и мы старались ответить взаимностью. Настроение нашей экскурсии было задано с первых шагов, когда произошла первая остановка на кофе в маленьком посёлке с видом на возвышенные горы, петляющую речку, умиротворённых коров и ясное небо. Храм только повысил планку чувства прекрасного и преисполненого. Экскурсовод Дина в этот момент только набирала обороты. Впечатлений было столько, что целый следующий день мы только обсуждали наше приключение. Так же нужно отметить мастерство нашего водителя, благодаря нему наша поездка была спокойной и безопасной, что очень важно на узких и извилистых серпантинах пронизывающих горные массивы провинции Лам Донг.

Необходимо добавить, что если вас укачивает в длительных поездках, однозначно возьмите таблетки от таких напастий. Мы не подумали об этом, хотя нужные препараты у нас были с собой в чемодане, однако экскурсовод выручил нас.