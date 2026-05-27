В тени популярного курорта живут те, для кого море — не романтика, а работа и риск. Они поколениями молят богов о штиле и отправляются за уловом для семьи и продажи.

Вы не увидите со стороны, а проживёте день вьетнамского рыбака. Посетите плавучие деревни, зайдёте в дома, познакомитесь с бытом, верой, устоями. А также пообедаете как принято у местных — рыбой и морепродуктами, которые выловят и приготовят при вас.

Описание экскурсии

10:00 — по дороге вдоль побережья начнём беседу о рыбаках Центрального Вьетнама

10:30 — у чамских башен Понагар поговорим о богине моря и духах воды. Вы узнаете, кому рыбаки молятся о защите от штормов, как древние суеверия и легенды вплетены в современность

11:25 — в атмосферном кафе попробуете яичный кофе и хрустящие блинчики бань кхот

12:15 — посмотрим, как в 200-летнем доме живут уже несколько поколений одной семьи. Обсудим, почему домашний алтарь важнее гостиной, как вьетнамцы чтят предков и почему редко оставляют стариков одних

13:15 — ещё больше углубимся в аутентичный Вьетнам. Пройдём по реке Кай на лодке и увидим повседневность без декораций: деревни на воде, лодки, сети, фермы для выращивания рыбы, моллюсков, кальмаров, крабов

14:20 — остановимся у сакрального для рыбаков острова с пагодой Пяти морских богинь. Побеседуем о подношениях, историях спасения в море, старинных традициях

14:35 — вам приоткроется обычно недоступная для гостей часть вьетнамского быта. Вы понаблюдаете, как рыбаки добывают и готовят морепродукты, а затем прямо на воде пообедаете уловом

15:45 — проследуем по бухте мимо диких островов, плавучих домов и людей, связанных с морем. Это финальные мгновения на нетуристическом побережье

17:00 — возвращение в Нячанг

