Люди моря: закрытый мир потомственных рыбаков Нячанга
Узнать, как живут, во что верят и что едят в нетуристическом Вьетнаме (всё включено)
В тени популярного курорта живут те, для кого море — не романтика, а работа и риск. Они поколениями молят богов о штиле и отправляются за уловом для семьи и продажи. читать дальшеуменьшить
Вы не увидите со стороны, а проживёте день вьетнамского рыбака. Посетите плавучие деревни, зайдёте в дома, познакомитесь с бытом, верой, устоями.
А также пообедаете как принято у местных — рыбой и морепродуктами, которые выловят и приготовят при вас.
Описание экскурсии
10:00 — по дороге вдоль побережья начнём беседу о рыбаках Центрального Вьетнама
10:30 — у чамских башен Понагар поговорим о богине моря и духах воды. Вы узнаете, кому рыбаки молятся о защите от штормов, как древние суеверия и легенды вплетены в современность
11:25 — в атмосферном кафе попробуете яичный кофе и хрустящие блинчики бань кхот
12:15 — посмотрим, как в 200-летнем доме живут уже несколько поколений одной семьи. Обсудим, почему домашний алтарь важнее гостиной, как вьетнамцы чтят предков и почему редко оставляют стариков одних
13:15 — ещё больше углубимся в аутентичный Вьетнам. Пройдём по реке Кай на лодке и увидим повседневность без декораций: деревни на воде, лодки, сети, фермы для выращивания рыбы, моллюсков, кальмаров, крабов
14:20 — остановимся у сакрального для рыбаков острова с пагодой Пяти морских богинь. Побеседуем о подношениях, историях спасения в море, старинных традициях
14:35 — вам приоткроется обычно недоступная для гостей часть вьетнамского быта. Вы понаблюдаете, как рыбаки добывают и готовят морепродукты, а затем прямо на воде пообедаете уловом
15:45 — проследуем по бухте мимо диких островов, плавучих домов и людей, связанных с морем. Это финальные мгновения на нетуристическом побережье
17:00 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер, водные прогулки, входные билеты, питание
По желанию оплачивается алкоголь (вино/пиво) — $3–10
Едем на кроссовере Hyundai Custin или аналогичном. По запросу предоставим детское кресло
Стоимость указана для 1–2 гостей. Для 3–4 участников необходима доплата $40. Для компании более 5 человек рассчитаем цену индивидуально
Маршрут гибкий — подстроимся под приливы, погоду и ритм жизни рыбаков
Поездка подходит для взрослых и детей старше 8 лет
Не рекомендуется при сильной морской болезни
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваша команда гидов в Нячанге
Xin chào, или Здравствуйте, дорогие друзья! Я не только профессиональный гид, но и организатор, чей опыт перешагнул 15-летний рубеж. Мне важна каждая деталь путешествия, от комфорта и безопасности до глубокого читать дальшеуменьшить
погружения в культуру.
Я живу в Азии с 2020 года. Вижу в ваших глазах искру приключений и желание прикоснуться к душе региона, чья экзотическая культура завораживает с первого взгляда. И мы станем вашим проводником в этом незабываемом путешествии по Вьетнаму и всему Юго-Востоку!
Я собрала команду не просто опытных гидов, а лучших рассказчиков и коллекционеров историй, с которыми точно не соскучишься. Забудьте о путеводителях с сухими фактами и скучными цифрами! Мы все влюблены в своё дело и готовы открыть для вас двери в мир ярких красок и неповторимых ароматов, где улыбки искренни, а гостеприимство не знает границ.
