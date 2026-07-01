Далат находится на высоком плато посреди соснового леса и совсем не похож на остальной Вьетнам. Он был основан царём, который отрёкся от престола и стал буддийским монахом. Характер этого человека как будто передался городу. Мы поднимемся сюда по живописному серпантину, увидим летний дворец последнего императора и французский монастырь. И поговорим о необычной культуре и истории этого места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $300 за экскурсию

Описание экскурсии

Перевал Тахта в облаках. Сделаем остановку, чтобы увидеть, как облака стоят в долинах, а склоны гор сочатся водопадами. И почувствовать, как морской воздух сменяется горным.

Монастырь Чук Лам среди сосен над гладью озера Туйен Лам. Я расскажу о вьетнамском дзене и дам вам возможность насладиться тишиной.

Канатная дорога. Мы будем медленно скользить над вершинами сосен и полюбуемся городом сверху.

Дворец Бао Дая — летняя резиденция последнего императора. Пройдём по залам и аллеям дворца в стиле ар-деко и поговорим о закате вьетнамской монархии.

Церковь Святой Марии и монастырь французских монахинь.

На обед предлагаю попробовать традиционный местный нем-ныонг, который каждый заворачивает самостоятельно. А перед выездом в обратный путь выпьем по чашке далатской арабики на воронке.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из Нячанга

9:00 — остановка на горном перевале

10:00 — монастырь Чук Лам

11:30 — канатная дорога

12:00 — дворец Бао Дая

13:00 — обед

14:30 — церковь Святой Марии

15:30 — кофейня

16:00–19:00 — возвращение в Нячанг

Организационные детали

Экскурсия проходит в спокойном темпе, но день получается долгим из-за дороги, поэтому для маленьких детей программа будет утомительной. Детские кресла не предусмотрены

С вами будет гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы (на чел.)