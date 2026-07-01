Прохладный Далат: куда не доходит море (из Нячанга с историком)
Уехать в горы, разобраться в местном культурном коде и полюбоваться французскими виллами среди сосен
Далат находится на высоком плато посреди соснового леса и совсем не похож на остальной Вьетнам. Он был основан царём, который отрёкся от престола и стал буддийским монахом. Характер этого человека как будто передался городу.
Мы поднимемся сюда по живописному серпантину, увидим летний дворец последнего императора и французский монастырь. И поговорим о необычной культуре и истории этого места.
Описание экскурсии
Перевал Тахта в облаках. Сделаем остановку, чтобы увидеть, как облака стоят в долинах, а склоны гор сочатся водопадами. И почувствовать, как морской воздух сменяется горным.
Монастырь Чук Лам среди сосен над гладью озера Туйен Лам. Я расскажу о вьетнамском дзене и дам вам возможность насладиться тишиной.
Канатная дорога. Мы будем медленно скользить над вершинами сосен и полюбуемся городом сверху.
Дворец Бао Дая — летняя резиденция последнего императора. Пройдём по залам и аллеям дворца в стиле ар-деко и поговорим о закате вьетнамской монархии.
Церковь Святой Марии и монастырь французских монахинь.
На обед предлагаю попробовать традиционный местный нем-ныонг, который каждый заворачивает самостоятельно. А перед выездом в обратный путь выпьем по чашке далатской арабики на воронке.
Примерный тайминг
6:30 — выезд из Нячанга 9:00 — остановка на горном перевале 10:00 — монастырь Чук Лам 11:30 — канатная дорога 12:00 — дворец Бао Дая 13:00 — обед 14:30 — церковь Святой Марии 15:30 — кофейня 16:00–19:00 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
Экскурсия проходит в спокойном темпе, но день получается долгим из-за дороги, поэтому для маленьких детей программа будет утомительной. Детские кресла не предусмотрены
С вами будет гид-историк из нашей команды
Дополнительные расходы (на чел.)
входные билеты — 60 000 донгов (~ $2,5)
канатная дорога — 120 000 донгов (~ $5)
обед — от 150 000 донгов (~ $6)
кофе — от 50 000 донгов (~ $2)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
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