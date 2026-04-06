Представьте себе утро: первые лучи солнца касаются поверхности моря, а вы на своём сапборде плывёте к загадочному острову… Приглашаю активно встретить утро и отправиться в путешествие! Мы высадимся на остров, погуляем по живописным тропам острова, посетим пагоду и сделаем яркие фотографии.
Описание экскурсии
- Встреча. Собираемся, распределяем и надуваем сапы, надеваем спасательные жилеты и отправляемся в море
- Рассвет. Любуемся шикарными видами и встречаем солнышко
- Остров. Гуляем по атмосферным тропинкам и любуемся природой
- Пагода. Осматриваем территорию и изучаем интересный храм
- Море и купание. Плаваем в прозрачной воде
- Фото и перекус с чаем. Конечно, не забываем фотографироваться! Можете захватить снеки или фрукты, чтобы позавтракать с красивым видом
Безопасность:
При бронировании уточните, нужен ли вам спасательный жилет или нарукавники (для детей). Доплата за них не нужна.
Организационные детали
- Чтобы увидеть рассвет, нужно начать прогулку в 5:00
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно (байк, машина)
- Рекомендую прогулку для взрослых и детей старше 3 лет
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле океануса-север Нячанга
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нячанге
Провела экскурсии для 56 туристов
Живу в Нячанге с 2020 года. Организовала уникальную морскую прогулку, куда собрала все самые лучшие и красивые локации. После этого путешествия у вас останется море ярких и положительных впечатлений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гуля
6 апр 2026
рассвет на сапах будет одним из запоминающихся событий в этом отдыхе) экскурсия неспешная, как кому по кайфу) Настя не торопит, но и следит чтобы все успели.
будьте готовы к тому что сапы нужно самим надувать и нести
Дарья
2 апр 2026
Бомба! После брони с нами сразу же связались, обговорили все детали.
Задержек не было, изменение дат не было, все четко и по таймингам. Мы были вчетвером, в восторге остались абсолютно все.
Никита
31 мар 2026
Суперская прогулка на сапах!
Красота невероятная, теплое море в сочетании с приятным воздухом, уютный остров и Пагода, завтрак после заплыва😍
Это та экскурсия, куда можно ходить хоть каждый день! Настя, спасибо ❤️
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, мне безумно приятно это читать ❤️
Такие слова- это прям лучшая награда за всё, что я делаю 🥹
Буду ждать тебя снова- у нас ещё много красивых рассветов впереди ✨
Ирина
28 мар 2026
Встреча рассвета в Нячанге — остались очень приятные впечатления. Красивый закат, спокойная и уютная атмосфера, всё располагает к отдыху и наслаждению моментом. Было ещё и очень весело — отличная компания
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв 😊
Очень рада, что получилось и отдохнуть, и повеселиться - для меня это ценно. И отдельно приятно, что блинчики зашли 😄
Прилетай к нам чаще =)
Алёна
6 окт 2025
Спасибо, все понравилось) накормили вкусным завтраком и чаем. Уплыли далеко от берега, было прикольно. Встретили красивый рассвет 😍 Остров с пагодой интересный, есть что посмотреть)
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, очень приятно 😊
Рада, что всё зашло- и заплыв, и рассвет, и остров. Такие моменты правда стоят того, чтобы проснуться пораньше 😄
Буду ждать тебя снова ✨
Карылгаш
11 сен 2025
Спасибо Анастасии за эмоции, красивые фото и такую великолепную экскурсию.
Группа собралась просто замечательная
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо тебе большое за такие тёплые слова ❤️
Очень рада, что всё понравилось и атмосфера получилась такой душевной. С такой группой иначе и быть не может 😄
Буду рада видеть тебя снова ✨
Кристина
4 сен 2025
Замечательный вариант времяпрепровождения в Нячанге!
Первый раз катались на сапе, нам рассказали, подсказывали и помогали на протяжении всего времени. Всем советую
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, очень приятно 😊
Рада, что первый опыт на сапе получился таким классным- это самое главное!
Буду рада видеть вас снова ✨
Анна
2 сен 2025
Если встречать рассвет - то только на сапах! Ехать определенно стоит! Потрясающие виды и незабываемые впечатления! И прекрасная тренировка для рук☺️
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, очень приятно 😊
Полностью согласна- рассвет на сапах это особая магия 😌
Рада, что и впечатления, и тренировка зашли 😄
Буду ждать Вас снова ✨
Александра
30 авг 2025
Всё очень понравилось❤️Организация супер и отличные сапы. Анастасия - супер, всё продумала и подготовила для идеальной встречи рассвета🌅
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, безумно приятно ❤️
Рада, что всё прошло идеально и вам было комфортно 😊
Буду ждать вас снова на рассвете 🌅✨
Елена
12 авг 2025
Огромная благодарность Анастасии от всей нашей компании за невероятные эмоции. Я уже прожужжала уши всем друзьям, как было прекрасно! Анастасия организовала все на высшем уровне, сделала много наших фоток и видео от которых не оторваться а ещё угостила вкуснейшими оладушками ❤️
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова ❤️
Безумно приятно, что вы унесли с собой столько эмоций-ради этого всё и делается 😊
И отдельное спасибо за “рекламу” друзьям 😄
Буду очень рада увидеть вас снова ✨
Ольга
7 авг 2025
Интересный и приятный вариант досуга - встретить рассвет на сапах. Бонусом еще посещение пагоды на острове и душевное чаепитие. Спасибо организатору - все понравилось
Анастасия
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за такой тёплый отзыв! Очень рада, что вам откликнулся этот формат и удалось прочувствовать атмосферу рассвета, спокойствия и уюта. Для меня важно создавать именно такие моменты - душевные и запоминающиеся. Буду с радостью ждать вас снова! 🌅🫖
Снежана
30 июн 2025
Прогулка на сапах очень понравилась. Встретили рассвет и отправились на остров, посмотрели храм, послушали пение птиц, полежали в гамаках. Удалось послушать молитву монаха. Организатор угостила чаем и подарила небольшие презентики. Спасибо вам большое ❤️
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый и подробный отзыв! Очень приятно знать, что прогулка оставила столько светлых впечатлений - от рассвета
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Рассвет на сапбордах - из Нячанга»
Фотопрогулка
до 22 чел.
Лучший выборМорское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
Завтра в 10:00
9 апр в 10:00
$46 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Парапланерный полёт с горы в Нячанге - с инструктором
Испытайте лёгкий экстрим и насладитесь природой Нячанга. Парапланерный полёт подарит вам новые эмоции и незабываемые виды на море и горы
Начало: В клубе парапланеристов рядом с деревней Đắc Lộc
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160 за экскурсию
Индивидуальная
Дайвинг в Нячанге
Познакомьтесь с подводным миром Нячанга в компании опытного инструктора. Два погружения и обед на борту сделают ваш день незабываемым
13 апр в 08:30
20 апр в 08:30
$85 за человека
Индивидуальная
В поисках жемчужины: погружение в Нячанге
Отыскать своё сокровище на дне моря и получить украшение на память
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
$95 за человека