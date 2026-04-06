Г Гуля рассвет на сапах будет одним из запоминающихся событий в этом отдыхе) экскурсия неспешная, как кому по кайфу) Настя не торопит, но и следит чтобы все успели.

будьте готовы к тому что сапы нужно самим надувать и нести

Задержек не было, изменение дат не было, все четко и по таймингам. Мы были вчетвером, в восторге остались абсолютно все. читать дальше Сапы чистые, целые.



На пагоде Анастасия напоила чаем и накормила пп оладьями, которые сама приготовила)



Однозначно рекомендуем саму экскурсию и выбирать Анастасию, все пройдет на высшем уровне и очень вайбово) Очень милая девушка 🥹 Бомба! После брони с нами сразу же связались, обговорили все детали.Задержек не было, изменение дат не было, все четко и по таймингам. Мы были вчетвером, в восторге остались абсолютно все.

Н Никита Суперская прогулка на сапах!

Красота невероятная, теплое море в сочетании с приятным воздухом, уютный остров и Пагода, завтрак после заплыва😍

Это та экскурсия, куда можно ходить хоть каждый день! Настя, спасибо ❤️ Анастасия Ответ организатора: Спасибо большое, мне безумно приятно это читать ❤️

Такие слова- это прям лучшая награда за всё, что я делаю 🥹



Буду ждать тебя снова- у нас ещё много красивых рассветов впереди ✨

Ирина читать дальше сделала этот момент по-настоящему запоминающимся 😊



Особенно понравились вкусные блинчики у Насти — отдельный плюс к настроению. Небольшой островок рядом тоже оказался интересным: хоть он и маленький, но с него открываются красивые виды на город. Отличное место, чтобы провести время и перезагрузиться. Встреча рассвета в Нячанге — остались очень приятные впечатления. Красивый закат, спокойная и уютная атмосфера, всё располагает к отдыху и наслаждению моментом. Было ещё и очень весело — отличная компания Анастасия Ответ организатора: Спасибо большое за такой тёплый отзыв 😊

Очень рада, что получилось и отдохнуть, и повеселиться - для меня это ценно. И отдельно приятно, что блинчики зашли 😄



Прилетай к нам чаще =)

А Алёна Спасибо, все понравилось) накормили вкусным завтраком и чаем. Уплыли далеко от берега, было прикольно. Встретили красивый рассвет 😍 Остров с пагодой интересный, есть что посмотреть) Анастасия Ответ организатора: Спасибо большое, очень приятно 😊

Рада, что всё зашло- и заплыв, и рассвет, и остров. Такие моменты правда стоят того, чтобы проснуться пораньше 😄



Буду ждать тебя снова ✨

Карылгаш Спасибо Анастасии за эмоции, красивые фото и такую великолепную экскурсию.

Группа собралась просто замечательная Анастасия Ответ организатора: Спасибо тебе большое за такие тёплые слова ❤️

Очень рада, что всё понравилось и атмосфера получилась такой душевной. С такой группой иначе и быть не может 😄



Буду рада видеть тебя снова ✨

К Кристина Замечательный вариант времяпрепровождения в Нячанге!

Первый раз катались на сапе, нам рассказали, подсказывали и помогали на протяжении всего времени. Всем советую Анастасия Ответ организатора: Спасибо большое, очень приятно 😊

Рада, что первый опыт на сапе получился таким классным- это самое главное!



Буду рада видеть вас снова ✨

Анна Если встречать рассвет - то только на сапах! Ехать определенно стоит! Потрясающие виды и незабываемые впечатления! И прекрасная тренировка для рук☺️ Анастасия Ответ организатора: Спасибо большое, очень приятно 😊

Полностью согласна- рассвет на сапах это особая магия 😌



Рада, что и впечатления, и тренировка зашли 😄

Буду ждать Вас снова ✨

А Александра Всё очень понравилось❤️Организация супер и отличные сапы. Анастасия - супер, всё продумала и подготовила для идеальной встречи рассвета🌅 Анастасия Ответ организатора: Спасибо большое, безумно приятно ❤️

Рада, что всё прошло идеально и вам было комфортно 😊



Буду ждать вас снова на рассвете 🌅✨

Е Елена Огромная благодарность Анастасии от всей нашей компании за невероятные эмоции. Я уже прожужжала уши всем друзьям, как было прекрасно! Анастасия организовала все на высшем уровне, сделала много наших фоток и видео от которых не оторваться а ещё угостила вкуснейшими оладушками ❤️ Анастасия Ответ организатора: Спасибо вам огромное за такие тёплые слова ❤️

Безумно приятно, что вы унесли с собой столько эмоций-ради этого всё и делается 😊



И отдельное спасибо за "рекламу" друзьям 😄

Буду очень рада увидеть вас снова ✨

Ольга Интересный и приятный вариант досуга - встретить рассвет на сапах. Бонусом еще посещение пагоды на острове и душевное чаепитие. Спасибо организатору - все понравилось Анастасия Ответ организатора: Ольга, спасибо большое за такой тёплый отзыв! Очень рада, что вам откликнулся этот формат и удалось прочувствовать атмосферу рассвета, спокойствия и уюта. Для меня важно создавать именно такие моменты - душевные и запоминающиеся. Буду с радостью ждать вас снова! 🌅🫖