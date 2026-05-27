Вас ждут сразу два приключения: полёт на зиплайне над джунглями и поездка на квадроциклах. Сначала вы пролетите над кронами деревьев, наблюдая тропики с высоты. Затем продолжите программу на квадроциклах — будете сами управлять техникой, преодолевая грунтовые дороги, лесные подъёмы и участки с ручьями. А между активностями отдохнёте и пообедаете в прохладной тени леса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $77 за человека

Описание экскурсии

8:00–8:30 — выезд из Нячанга

Встреча гостей в центре города и отправление на автобусе программы. Дорога постепенно уходит в горы: морской пейзаж сменяется зелёными холмами и густыми лесами.

9:30–9:45 — прибытие в парк

Знакомство с территорией комплекса и регистрация участников.

9:50 — инструктаж и подготовка

Сначала проводится инструктаж по технике безопасности. Затем вы получите страховочную систему, шлем и защитное снаряжение.

10:00–11:10 — зиплайн

Начинается воздушный маршрут, проходящий среди крон тропического леса. Вы пролетите над зелёными долинами и ручьями, перемещаясь от платформы к платформе. С высоты открываются живописные виды на джунгли и горные склоны.

11:15 — обед в ресторане в лесу

11:50 — подготовка к поездке на квадроциклах

12:00–13:30 — катание на квадроциклах

Вы будете самостоятельно управлять техникой, проезжая по природным лесным маршрутам. Возможны короткие остановки для отдыха и фотографий.

13:45 — свободное время в парке

14:00–14:30 — выезд обратно в Нячанг

15:30–16:00 — возвращение в город

Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров — мы заранее согласуем с вами изменения.

Организационные детали

В стоимость включено

Участие в программе Zipline (60 мин) и катание на квадроцикле (70 мин)

Страховочная система, шлем и защитное снаряжение

Сопровождение профессиональных инструкторов из нашей команды

Входной билет в туристическую зону парка

Базовая туристическая страховка

Трансфер из центра Нячанга и обратно

Питьевая вода

Обед в ресторане

Ограничения по участию