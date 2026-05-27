Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Нячанга)
Пролететь над тропическим лесом, а затем промчаться по бездорожью
Вас ждут сразу два приключения: полёт на зиплайне над джунглями и поездка на квадроциклах. Сначала вы пролетите над кронами деревьев, наблюдая тропики с высоты.
Затем продолжите программу на квадроциклах — будете сами управлять техникой, преодолевая грунтовые дороги, лесные подъёмы и участки с ручьями. А между активностями отдохнёте и пообедаете в прохладной тени леса.
Описание экскурсии
8:00–8:30 — выезд из Нячанга
Встреча гостей в центре города и отправление на автобусе программы. Дорога постепенно уходит в горы: морской пейзаж сменяется зелёными холмами и густыми лесами.
9:30–9:45 — прибытие в парк
Знакомство с территорией комплекса и регистрация участников.
9:50 — инструктаж и подготовка
Сначала проводится инструктаж по технике безопасности. Затем вы получите страховочную систему, шлем и защитное снаряжение.
10:00–11:10 — зиплайн
Начинается воздушный маршрут, проходящий среди крон тропического леса. Вы пролетите над зелёными долинами и ручьями, перемещаясь от платформы к платформе. С высоты открываются живописные виды на джунгли и горные склоны.
11:15 — обед в ресторане в лесу
11:50 — подготовка к поездке на квадроциклах
12:00–13:30 — катание на квадроциклах
Вы будете самостоятельно управлять техникой, проезжая по природным лесным маршрутам. Возможны короткие остановки для отдыха и фотографий.
13:45 — свободное время в парке
14:00–14:30 — выезд обратно в Нячанг
15:30–16:00 — возвращение в город
Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров — мы заранее согласуем с вами изменения.
Организационные детали
В стоимость включено
Участие в программе Zipline (60 мин) и катание на квадроцикле (70 мин)
Страховочная система, шлем и защитное снаряжение
Сопровождение профессиональных инструкторов из нашей команды
Входной билет в туристическую зону парка
Базовая туристическая страховка
Трансфер из центра Нячанга и обратно
Питьевая вода
Обед в ресторане
Ограничения по участию
К управлению квадроциклом допускаются участники от 16 лет
Дети могут ехать пассажирами вместе со взрослыми
Зиплайн допускает участников от 10–12 лет (в соответствии с правилами безопасности парка)
Программа не рекомендуется беременным женщинам, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением, серьёзными проблемами позвоночника или ограничениями по физической активности
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$76
Дети до 7 лет
$53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нго — Организатор в Нячанге
Примерно в 45–60 минутах езды от центра Нячанга есть приключенческий парк. Свежий горный воздух, природные ручьи и тропический лес создают идеальные условия для отдыха на природе и активных развлечений.
развлечений.
нашем парке подходят как для индивидуальных путешественников, семей и компаний друзей, так и для организованных туристических групп и тимбилдингов. Удобный трансфер из Нячанга и Камрани делает его отличным выбором для тех, кто хочет открыть более активную сторону региона.
