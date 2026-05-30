Эта поездка соединяет активное приключение и знакомство с природой.
Вы окажетесь среди густых тропических лесов, горных склонов и тихих долин — всего менее чем в часе езды от Нячанга. И будете сами управлять квадроциклом, преодолевая грунтовые дороги, подъёмы и извилистые тропы.
Вы окажетесь среди густых тропических лесов, горных склонов и тихих долин — всего менее чем в часе езды от Нячанга. И будете сами управлять квадроциклом, преодолевая грунтовые дороги, подъёмы и извилистые тропы.
Описание экскурсии
8:00–8:30 — Выезд из Нячанга
Встреча гостей в центре города и отправление на автобусе программы. Дорога постепенно уходит в горы: морской пейзаж сменяется зелёными холмами и густыми лесами.
9:30–9:45 — прибытие в парк
Знакомство с территорией комплекса и регистрация участников.
9:50 — инструктаж и подготовка
Сначала проводится инструктаж по технике безопасности. Затем участники получают страховочную систему для zipline, шлем и необходимое защитное снаряжение.
10:00–11:45 — зиплайн
Начинается воздушный маршрут, проходящий среди крон тропического леса. Вы пролетите над зелёными долинами и ручьями, перемещаясь от платформы к платформе. С высоты открываются живописные виды на джунгли и горные склоны.
12:00 — обед в ресторане в лесу
13:00 — свободное время в парке
14:00–14:30 — отправление в Нячанг
15:30–16:00 — возвращение в город
Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажорных обстоятельств. Мы заранее согласуем с вами изменения.
Организационные детали
Включено в стоимость
- Защитное снаряжение и профессиональный гид от нашей команды
- Входные билеты на достопримечательности
- Базовая туристическая страховка
- Трансфер из центра Нячанга и обратно в 8:00 и 11:30 утра
- Трансфер из центра Камраня и обратно в 9:30 утра
- Питьевая вода на протяжении всей программы
- Обед в ресторане
Требования к участникам
- Дети до 16 лет и ростом выше 1,5 метров оплачивают взрослый тариф; дети ростом ниже 1,5 метров оплачивают детский тариф
- Участники должны быть старше 16 лет, чтобы управлять квадроциклами
- Дети могут ехать пассажирами вместе со взрослыми при соблюдении требований безопасности
- Не рекомендуется беременным женщинам, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением, проблемами со спиной или с ограничениями по физической активности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нго — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 47 туристов
Примерно в 45–60 минутах езды от центра Нячанга есть приключенческий парк. Свежий горный воздух, природные ручьи и тропический лес создают идеальные условия для отдыха на природе и активных развлечений. Развлечения в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилось, интересно, необычно. Единственное, что сломался автобус в конце тура и благо мы успели заехать в город, а то стояли бы в джунглях😅
Нго
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова! Ждём вас снова в следующий раз 🌿
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Н
Мне все понравилось, было очень круто!
Нго
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова! Ждём вас снова в следующий раз 🌿
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