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Настоящий Нячанг: мототур за пределами туристических районов

Увидеть город таким, каким его знают местные жители
Мы создали этот маршрут на основе собственного опыта жизни во Вьетнаме. В него вошли локации, куда мы сами регулярно возвращаемся и которые рекомендуем друзьям. Мы с вами побываем в гостях у местной семьи и познакомимся с традиционными ремёслами.

Попробуем блюда, которые любят сами вьетнамцы, и увидим, как город живёт своей спокойной повседневной жизнью.
Настоящий Нячанг: мототур за пределами туристических районов
Настоящий Нячанг: мототур за пределами туристических районов
Настоящий Нячанг: мототур за пределами туристических районов

Описание экскурсии

Золотая пагода на вершине горы. Начнём маршрут с одного из самых красивых храмовых комплексов города высоко над Нячангом. Полюбуемся панорамными видами и поговорим о буддизме во Вьетнаме.

Пруд с японскими карпами кои. Покормим карпов, которые в азиатской культуре считаются символом удачи, благополучия и процветания.

Престижный район Нячанга. Посмотрим, как живут состоятельные жители города и экспаты.

В гости к вьетнамской семье. Хозяйка дома покажет, как вручную делают традиционную коническую шляпу нон ла, и вы попробуете сделать её сами.

Деревянный мост через реку. Проедем по необычному платному деревянному мосту и окажемся в спокойной части Нячанга, куда редко заглядывают туристы.

Мастерская рисовой бумаги. Побываем в небольшой семейной мастерской и увидим весь процесс изготовления рисовой бумаги.

Пагода Лонг Шон и Белый Будда. Посетим одну из главных святынь провинции Кханьхоа в то время, когда здесь уже почти нет туристов.

Традиционный десерт чэ. Попробуем один из самых популярных десертов Вьетнама и выясним, почему у него столько разновидностей.

Кафе с капибарами. Пообщаемся с дружелюбными животными, покормим их и сделаем фото.

Храм Дa Баo. Поднимемся к уединённому храму на вершине горы, откуда открываются красивые виды на вечерний Нячанг.

Папароти. Завершим путешествие ароматной булочкой с кофейной корочкой, вспоминая самые яркие моменты нашего дня.

Поговорим не только о достопримечательностях. Обсудим:

  • как на самом деле живут современные вьетнамцы
  • какие традиции они бережно сохраняют
  • почему буддизм и анимизм остаются важной частью повседневной жизни
  • как за последние годы меняется Нячанг

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на мотобайке с опытным местным водителем, входные билеты, корм для карпов и капибар, напиток на выбор (кофе или сок), дегустация традиционного десерта чэ и папароти
  • Маршрут проходит в вечернее время, когда во многих местах уже значительно меньше туристов и прогулка становится более комфортной
  • Экскурсия не требует специальной физической подготовки, однако в программе есть несколько подъёмов по лестницам к храмам
  • Для посещения храмов рекомендуем одежду, закрывающую плечи и колени. Также советуем надеть удобную обувь и взять с собой головной убор
  • По желанию экскурсию можно провести на автомобиле в индивидуальном формате — подробности в переписке
  • С вами будут гиды из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$96
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Вьетнам для меня — это не работа, а жизнь. Я вырос в окружении вьетнамской диаспоры: с детства ходил к друзьям на свадьбы, праздновал Новый Год — Тет и знал вкус
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домашней кухни задолго до того, как впервые сел в самолёт. В 2015 году я приехал сюда в гости и просто остался. Я не вожу по стандартным «фасадным» маршрутам. Мои вьетнамские друзья научили меня главному: настоящая жизнь — в тех переулках, где едва разъедутся два байка. Я покажу вам то самое «закулисье», быт малых народностей и аутентичные места, которые не найдёшь в путеводителях. Мы — команда русскоговорящих гидов-единомышленников. Кто-то здесь живёт годами, у кого-то вьетнамские семьи. Мы не возим по магазинам и не расставляем туристические ловушки. Наша цель — чтобы вы прочувствовали страну на вкус и запах, как чувствуем её мы. Организуем всё: от коротких вылазок до больших туров на 11 дней через всю страну. Поехали смотреть настоящий Вьетнам!

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