Мы создали этот маршрут на основе собственного опыта жизни во Вьетнаме. В него вошли локации, куда мы сами регулярно возвращаемся и которые рекомендуем друзьям. Мы с вами побываем в гостях у местной семьи и познакомимся с традиционными ремёслами. Попробуем блюда, которые любят сами вьетнамцы, и увидим, как город живёт своей спокойной повседневной жизнью.

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Описание экскурсии

Золотая пагода на вершине горы. Начнём маршрут с одного из самых красивых храмовых комплексов города высоко над Нячангом. Полюбуемся панорамными видами и поговорим о буддизме во Вьетнаме.

Пруд с японскими карпами кои. Покормим карпов, которые в азиатской культуре считаются символом удачи, благополучия и процветания.

Престижный район Нячанга. Посмотрим, как живут состоятельные жители города и экспаты.

В гости к вьетнамской семье. Хозяйка дома покажет, как вручную делают традиционную коническую шляпу нон ла, и вы попробуете сделать её сами.

Деревянный мост через реку. Проедем по необычному платному деревянному мосту и окажемся в спокойной части Нячанга, куда редко заглядывают туристы.

Мастерская рисовой бумаги. Побываем в небольшой семейной мастерской и увидим весь процесс изготовления рисовой бумаги.

Пагода Лонг Шон и Белый Будда. Посетим одну из главных святынь провинции Кханьхоа в то время, когда здесь уже почти нет туристов.

Традиционный десерт чэ. Попробуем один из самых популярных десертов Вьетнама и выясним, почему у него столько разновидностей.

Кафе с капибарами. Пообщаемся с дружелюбными животными, покормим их и сделаем фото.

Храм Дa Баo. Поднимемся к уединённому храму на вершине горы, откуда открываются красивые виды на вечерний Нячанг.

Папароти. Завершим путешествие ароматной булочкой с кофейной корочкой, вспоминая самые яркие моменты нашего дня.

Поговорим не только о достопримечательностях. Обсудим:

как на самом деле живут современные вьетнамцы

какие традиции они бережно сохраняют

почему буддизм и анимизм остаются важной частью повседневной жизни

как за последние годы меняется Нячанг

Организационные детали