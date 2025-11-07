читать дальше

фотосессию в кимоно(юкате), а времени на это в Киото у нас не было, так что Иван экспромтом организовал аренду традиционного наряда в Наре по пути нашего экскурсионного маршрута - сделали отличные фото, в том числе и с оленями. Прошлись с Иваном не только по туристическим местам, но и по безлюдным улочкам - оказывается, такие в Японии тоже есть) Между городами передвигались на комфортном микроавтобусе. Утром Иван забрал нас с чемоданами из Киото, а вечером после экскурсии отвез в отель в Осаке. В общем впечатления самые позитивные! Однозначно рекомендуем!