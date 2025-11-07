Мои заказы

Необычные дома в Киото

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Киото на русском языке, цены от $139. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киото - первое свидание
На автобусе
6.5 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
6 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Духовная столица - Киото
Пешая
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
На машине
10 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
18 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
7 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Лучший гид! Тактичный, внимательный, лёгкий в общении - только самые лучшие впечатления от экскурсии у всей нашей семьи! Приехал вовремя,
    читать дальше

    успел показать нам 2 города (Удзи и Нару), что без машины было бы сделать невозможно. Рассказал много интересного из жизни японцев, забронировал для нас чайный дом в Удзи, отличный японский ресторан с красивым садиком и вкусной едой, провел нас незатоптанными туристами маршрутами. День провели на одном дыхании. Иван, огромное Вам спасибо, в следующий раз гулять по Японии только с Вами!

  • А
    Александра
    21 октября 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Иван, благодарю Вас за отличную экскурсию, все было очень интересно и увлекательно. Материал экскурсии был без «воды» и занудства, продуктивно и где-то с юмором). Однозначно Вас буду рекомендовать знакомым.
  • М
    Мария
    19 октября 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Великолепно! С
    Искренне и от души советую поездить по Японии именно с Иваном. Он учел все наши пожелания, что было не
    читать дальше

    легко - мы путешествовали с детьми, младшей дочке 4 месяца, при этом любим ходить, не любим толпы туристов и супер стандартные маршруты не интересны. Иван нашел детское авто кресло, подготовил много воды для детей, маршруты были продуманы так, что бы дети не уставали сильно, при этом и взрослым было интересно. Минуя толпы туристов мы умудрились посмотреть всю красоту как в Наре, так и в Киото (2 дня). Пожалуй, один из лучших опытов путешествия с гидом.

  • А
    Анастасия
    1 октября 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Экскурсия с Иваном прошла отлично! Успели все, что было запланировано, и даже больше! Прямо накануне оказалось, что дочь очень хочет
    читать дальше

    фотосессию в кимоно(юкате), а времени на это в Киото у нас не было, так что Иван экспромтом организовал аренду традиционного наряда в Наре по пути нашего экскурсионного маршрута - сделали отличные фото, в том числе и с оленями. Прошлись с Иваном не только по туристическим местам, но и по безлюдным улочкам - оказывается, такие в Японии тоже есть) Между городами передвигались на комфортном микроавтобусе. Утром Иван забрал нас с чемоданами из Киото, а вечером после экскурсии отвез в отель в Осаке. В общем впечатления самые позитивные! Однозначно рекомендуем!

  • O
    Olga
    19 сентября 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Очень интересная экскурсия в Нару и Удзи. Проходила на английском языке. Главное - многообразие впечатлений. Все понравилось, в том числе
    читать дальше

    личные впечатления экскурсовода от жизни в Японии. В плане улучшения я бы порекомендовала поменять место для обеда - в Японии столько вкусной еды в интересной обстановке. Спасибо 🙏

  • М
    Мария
    24 августа 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Мы остались очень довольны! Спасибо большое Ивану! Безумно интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, замечательно провели день. С нами был
    читать дальше

    сын (9 лет), ходить немного подустал, но все справились, эмоций и впечатлений осталось надолго) Если сомневаетесь, брать тур или нет, то вот он знак: берите, не пожалеете)

  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Это была шикарная экскурсия, насыщенная и очень интересная программа, Иван заряжает своей энергией и позитивом, очень продуманный маршрут, мы побывали
    читать дальше

    в заброшенном замке самурая и японском садике, обедали в аутентичном ресторане, посетили чайную дегустацию чая матчи. Вам очень повезет, если попадете на экскурсию к Ивану ☝️💯

  • Д
    Давид
    1 августа 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    БЕЗУМНО КРУТАЯ экскурсия!! Вся семья в восторге!! Вот кто действительно сделал нашу поездку в Японию незабываемой, так это Иван! несмотря
    читать дальше

    на то, что экскурсия была на машине, мы прошли 20 тысяч шагов. Все началось с городка Удзи, там мы посетили чайный дом, научились правильно готовить и пить матчу, прогулялись по красивому парку.
    В Наре пообедали в классном аутентичном месте с вкусной едой! Зашли в магазин керамики, японский дом. Увидели оленей, покормили их печеньками, дети были счатливы! Посетили самый большой храм с самым большим серебряным сидящим Буддой!

    Ивана было очень приятно и интересно слушать, узнали много нового об истории Японии, укладе жизни японцев.

    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Мы провели невероятный день в компании Ивана!

  • С
    Софья
    27 июля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Изначально очень понравился маршрут: возможность посмотреть сразу 2 города за день. Благодаря Ивану нам удалось это сделать! Самим нам это
    читать дальше

    было бы проблематично. Очень удобный трансфер, понравился обед в аутентичном кафе, а также восхитили знания гида, который живет в стране уже 11 лет! Олени в Наре — это что-то невероятное, одно из самых сильных впечатлений за поездку, ну и чай в Удзи вкусный))

  • Т
    Тимур
    9 июля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Иван отличный парень. Все было замечательно организовано, познавательно. Детям были в восторге. Пойдет для всех и пар, и семьям с детьми. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    8 июля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Спасибо большое Ивану за интересную экскурсию! Автомобиль комфортный, рассказ интересный, программа насыщенная!
  • А
    Андрей
    30 июня 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Всячески рекомендую и гида и сам маршрут! Берите - не пожалеете. Без гида Нара будет "только олени".
  • К
    Кокорина
    8 мая 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Спасибо большое Ивану. Он нас сопровождал советами за 3 месяца до путешествия, купил нам билеты за свои деньги в Юниверсал
    читать дальше

    студиос, т к карту не приняли, была нужна местная. Очень много рекомендовал и помогал советами, подсказал по Токио про парк Гарри потера которого нет не на каких картах и сайтах. Экскурсия была насыщенная и интересная даже ребенку 9 лет был захвачен и с интересом слушал пройдя при этом 20 000 шагов, для ребенка это большой показатель интереса♥️👍 очень круто, спасибо за сопровождение, советы, за отличный информационный контент. Было круто!

  • V
    Vjatseslav
    30 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Спасибо большое Ивану за увлекательный день! Если вы сомневаетесь то не стоит, Иван не даст вам заскучать, а если вы с детьми, то тем более. Рекомендую на все 100%!
  • С
    Сергей
    27 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Большое спасибо Ивану за первое знакомство с прекрасными городами: Нара и Удзи.

    Экскурсия прошла великолепно, начиная от организации трансфера до содержания.

    Было
    читать дальше

    приятно и познавательно провести 10 часов, которые пролетели незаметно.

    Отдельное большое спасибо за обратную доставку в Осаку, после насыщенного дня это было очень кстати!

    С нетерпением ждем нашей следующей поездки, которую вновь надеемся разделить с прекрасным гидом Иваном!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Отличная экскурсия. Идеальный баланс между историей, интересными фактами из современной жизни японцев, природой, храмами ну и конечно же оленями! Иван
    читать дальше

    заранее позаботился об обеде во время экскурсии и всем остальным, чтобы день прошел интересно и комфортно. В следующую поездку планируем посетить другие экскурсии с Иваном)

  • А
    Александр
    5 апреля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Это была наша лучшая экскурсия за время поездки в Японию!
    Иван - отличный гид и рассказчик, всем рекомендую, не пожалеете.
  • В
    Владислав
    19 марта 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Рекомендуем экскурсию! Иван - очень интересный рассказчик с обширной базой знаний по истории, культуре, быту и другим аспектам Японии. Информация
    читать дальше

    подается с юмором, подстраивается под интерес участников.
    Все перемещения проходят на комфортном автомобиле. В программу входит посещение чайного дома, где вы участвуете в процессе приготовления и дегустации нескольких сортов японского чая.
    На любые вопросы, возникающие до экскурсии, Иван давал полноценные, обширные ответы.
    Однозначно, день с экскурсией стал самым интересным за все 11-дневное путешествие - совсем другими глазами смотришь на окружающую действительность.
    Благодарим Ивана. Рекомендуем экскурсию 💯

  • k
    kupaman
    2 февраля 2025
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Прекрасная экскурсия! Отличный рассказчик, великолепно знающий тему, Иван поведал нам массу интереснейших фактов об истории каждого города, о традициях и обычаях Японии. От него мы узнали много полезной информации, которая нам очень пригодилась в дальнейшем путешествии.
  • М
    Марина
    29 ноября 2024
    За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару
    Супер экскурсия. Иван встретил нас в Осаке в отеле, показал Нару, Удзи и даже бонусом заехали посмотреть Фусими-Инари в Киото. Спасибо большое.

