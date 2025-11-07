Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
Завтра в 12:15
11 дек в 12:15
$139 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
18 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 ноября 2025Лучший гид! Тактичный, внимательный, лёгкий в общении - только самые лучшие впечатления от экскурсии у всей нашей семьи! Приехал вовремя,
- ААлександра21 октября 2025Иван, благодарю Вас за отличную экскурсию, все было очень интересно и увлекательно. Материал экскурсии был без «воды» и занудства, продуктивно и где-то с юмором). Однозначно Вас буду рекомендовать знакомым.
- ММария19 октября 2025Великолепно! С
Искренне и от души советую поездить по Японии именно с Иваном. Он учел все наши пожелания, что было не
- ААнастасия1 октября 2025Экскурсия с Иваном прошла отлично! Успели все, что было запланировано, и даже больше! Прямо накануне оказалось, что дочь очень хочет
- OOlga19 сентября 2025Очень интересная экскурсия в Нару и Удзи. Проходила на английском языке. Главное - многообразие впечатлений. Все понравилось, в том числе
- ММария24 августа 2025Мы остались очень довольны! Спасибо большое Ивану! Безумно интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, замечательно провели день. С нами был
- ННаталья17 августа 2025Это была шикарная экскурсия, насыщенная и очень интересная программа, Иван заряжает своей энергией и позитивом, очень продуманный маршрут, мы побывали
- ДДавид1 августа 2025БЕЗУМНО КРУТАЯ экскурсия!! Вся семья в восторге!! Вот кто действительно сделал нашу поездку в Японию незабываемой, так это Иван! несмотря
- ССофья27 июля 2025Изначально очень понравился маршрут: возможность посмотреть сразу 2 города за день. Благодаря Ивану нам удалось это сделать! Самим нам это
- ТТимур9 июля 2025Иван отличный парень. Все было замечательно организовано, познавательно. Детям были в восторге. Пойдет для всех и пар, и семьям с детьми. Рекомендую.
- ССветлана8 июля 2025Спасибо большое Ивану за интересную экскурсию! Автомобиль комфортный, рассказ интересный, программа насыщенная!
- ААндрей30 июня 2025Всячески рекомендую и гида и сам маршрут! Берите - не пожалеете. Без гида Нара будет "только олени".
- ККокорина8 мая 2025Спасибо большое Ивану. Он нас сопровождал советами за 3 месяца до путешествия, купил нам билеты за свои деньги в Юниверсал
- VVjatseslav30 апреля 2025Спасибо большое Ивану за увлекательный день! Если вы сомневаетесь то не стоит, Иван не даст вам заскучать, а если вы с детьми, то тем более. Рекомендую на все 100%!
- ССергей27 апреля 2025Большое спасибо Ивану за первое знакомство с прекрасными городами: Нара и Удзи.
Экскурсия прошла великолепно, начиная от организации трансфера до содержания.
Было
- ЕЕлена27 апреля 2025Отличная экскурсия. Идеальный баланс между историей, интересными фактами из современной жизни японцев, природой, храмами ну и конечно же оленями! Иван
- ААлександр5 апреля 2025Это была наша лучшая экскурсия за время поездки в Японию!
Иван - отличный гид и рассказчик, всем рекомендую, не пожалеете.
- ВВладислав19 марта 2025Рекомендуем экскурсию! Иван - очень интересный рассказчик с обширной базой знаний по истории, культуре, быту и другим аспектам Японии. Информация
- kkupaman2 февраля 2025Прекрасная экскурсия! Отличный рассказчик, великолепно знающий тему, Иван поведал нам массу интереснейших фактов об истории каждого города, о традициях и обычаях Японии. От него мы узнали много полезной информации, которая нам очень пригодилась в дальнейшем путешествии.
- ММарина29 ноября 2024Супер экскурсия. Иван встретил нас в Осаке в отеле, показал Нару, Удзи и даже бонусом заехали посмотреть Фусими-Инари в Киото. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Киото в декабре 2025
Сейчас в Киото в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 139 до 577. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные дома», 198 ⭐ отзывов, цены от $139. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль