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Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
«А прогулка по парку подарит вам сказочную панораму: павильон стоит у кромки пруда, отражаясь в глади воды, и будто парит над землей»
Завтра в 10:30
13 июн в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
«На территории храма вам встретится множество статуй лис, а с горы Инари откроется чудесная панорама юго-западной части Киото»
13 июн в 10:00
14 июн в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
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24%
Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Погрузиться в мир чайных домов, разгадать дзен-загадки и увидеть панораму с высоты храма Киёмидзу
Начало: У театра гейш
15 июн в 09:00
20 июн в 09:00
$75
$99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Мария- прекрасный гид🥰 Экскурсия очень понравилась и время пролетело очень быстро❣️
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Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым местам Киото, Мария также
+2
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И
Пару дней назад у нас была просто великолепная и атмосферная экскурсия - путешествие по Киото с Марией! Было безумно интересно,
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А
Нам очень понравилась экскурсия! Наталья знает страну изнутри, ее историю, обычаи, традиции, современный уклад жизни- это очень интересно. Всегда готова подстроить экскурсию под разные запросы. Мы очень много посмотрели за один день! Однозначно рекомендуем! 👍👍👍
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Наталия замечательный гид! Приятно было прогуляться с ней по Киото и послушать интересные факты из истории страны, а также о современной жизни в Японии. Спасибо за терпение и возможность проведения экскурсии на двух языках одновременно- на русском и на английском!
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в полном восторге от экскурсии гид Елена профессионал
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Н
Хотели бы выразить огромную благодарность Елене за обзорную экскурсию по Киото в конце марта 2026 г. Елена интересно и в
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С Еленой провели незабываемый день в Киото!
Она профессиональный историк (с дипломом) при этом рассказывает очень интересно. Маршрут насыщенный, даже прошлись
Она профессиональный историк (с дипломом) при этом рассказывает очень интересно. Маршрут насыщенный, даже прошлись
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Мы семья из 4-х человек и нам понравилась экскурсия от начала и до конца. С Марией было супер интересно и комфортно, она знает поо Японию все и даже больше. Очень рады что попали именно к ней и получили незабываемые впечатления
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Мы были на экскурсии с Еленой целый день - с 10 до 18. Успели максимум! Посмотрели все по программе и
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Всего 54 отзыва в Киото в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Панорамы»
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