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Красивые виды и панорамы Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Киото на русском языке, цены от $75, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Киото - погружение в истинную Японию
7 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
«А прогулка по парку подарит вам сказочную панораму: павильон стоит у кромки пруда, отражаясь в глади воды, и будто парит над землей»
Завтра в 10:30
13 июн в 08:00
$577 за всё до 4 чел.
Сокровища Киото
Пешая
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Киото
Увидеть древние храмы, послушать музыку бамбука и собрать свой идеальный фотоальбом
«На территории храма вам встретится множество статуй лис, а с горы Инари откроется чудесная панорама юго-западной части Киото»
13 июн в 10:00
14 июн в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Пешая
5 часов
-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город
Погрузиться в мир чайных домов, разгадать дзен-загадки и увидеть панораму с высоты храма Киёмидзу
Начало: У театра гейш
15 июн в 09:00
20 июн в 09:00
$75$99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Камила
Киото - погружение в истинную Японию
Мария- прекрасный гид🥰 Экскурсия очень понравилась и время пролетело очень быстро❣️
Мария- прекрасный гид🥰 Экскурсия очень понравилась и время пролетело очень быстро❣️
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Yuliya
Киото - погружение в истинную Японию
Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым местам Киото, Мария также
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порекомендовала нам замечательные места для самостоятельного посещения, рассказала об истории Японии, а также поведала многое о жизни и культуре этого прекрасного народа. Спасибо за чудесный день!

Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым
Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым
Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым
Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым+2
Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым
Мария — отличный опытный гид! Со знанием истории и прекрасных мест! Помимо прекрасной экскурсии по значимым
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И
Киото - погружение в истинную Японию
Пару дней назад у нас была просто великолепная и атмосферная экскурсия - путешествие по Киото с Марией! Было безумно интересно,
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познавательно, очень увлекательно, невероятно комфортно и взрослым и детям (12 лет)!)
Мария - просто кладезь информации, хотелось впитывать и впитывать!) Это просто восторг! Мы прониклись духом и атмосферой этого прекрасного города благодаря Марии!
Готовы были вечность гулять по Киото)
Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Огромное спасибо от всей нашей семьи за увлекательное путешествие, за захватывающую подачу материала, за высокий профессионализм, за легкость, позитив, чуткость и невероятную душевность!)
Уже не терпится вернуться и продолжить знакомство с Киото с Марией! Лучшего гида и сопровождающего просто не существует)
Ирина, Саша, Ксюша и Кирилл

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А
Сокровища Киото
Нам очень понравилась экскурсия! Наталья знает страну изнутри, ее историю, обычаи, традиции, современный уклад жизни- это очень интересно. Всегда готова подстроить экскурсию под разные запросы. Мы очень много посмотрели за один день! Однозначно рекомендуем! 👍👍👍
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Людмила
Сокровища Киото
Наталия замечательный гид! Приятно было прогуляться с ней по Киото и послушать интересные факты из истории страны, а также о современной жизни в Японии. Спасибо за терпение и возможность проведения экскурсии на двух языках одновременно- на русском и на английском!
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Яна
Киото - погружение в истинную Японию
в полном восторге от экскурсии гид Елена профессионал
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Н
Киото - погружение в истинную Японию
Хотели бы выразить огромную благодарность Елене за обзорную экскурсию по Киото в конце марта 2026 г. Елена интересно и в
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доступном формате излагала исторический материал, была очень дружелюбна, предусмотрительна, тактична, учитывала все наши пожелания. Также дала нам полезные советы по дальнейшему пребыванию и даже помогла с бронью стола в отличном ресторане. Искренне рекомендуем Елену в качестве гида по Киото.

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Андрей
Киото - погружение в истинную Японию
С Еленой провели незабываемый день в Киото!
Она профессиональный историк (с дипломом) при этом рассказывает очень интересно. Маршрут насыщенный, даже прошлись
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по нетуристическим местам, прочувствовав местный вайб.
Храмы, погоды, парки, а также прокатились на поезде в тоннеле из сакур. Попробовали гедза "Мишлен". зашли в местную лашичную.

Елена очень четкая и структурная, подскажет что и где нужно сделать обязательно. При всем при этом весёлая и душевная. Однозначно рекомендуем!!!

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Ботвиньева
Киото - погружение в истинную Японию
Мы семья из 4-х человек и нам понравилась экскурсия от начала и до конца. С Марией было супер интересно и комфортно, она знает поо Японию все и даже больше. Очень рады что попали именно к ней и получили незабываемые впечатления
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Татьяна
Киото - погружение в истинную Японию
Мы были на экскурсии с Еленой целый день - с 10 до 18. Успели максимум! Посмотрели все по программе и
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даже больше! Елена очень старалась насытить нас впечатлениями. Логистика была сложной - Елена мастерски комбинировала автобусы, электрички и такси, чтобы мы успели побольше. Благодарим за чудесный день в Киото!

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Всего 54 отзыва в Киото в категории "Панорамы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Киото - погружение в истинную Японию;
  2. Сокровища Киото;
  3. Скрытые жемчужины Киото: кварталы гейш, дзен-храмы и старый город.
Какие места ещё посмотреть в Киото
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Фусими-Инари-тайся;
  2. Кинкаку-дзи;
  3. Квартал Гион;
  4. Сад камней Рёан-дзи;
  5. Нара;
  6. Парк оленей «Нара»;
  7. Тодай-дзи;
  8. Замок Нидзё;
  9. Старый город;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2026
Сейчас в Киото в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 577 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Панорамы», 54 ⭐ отзыва, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август