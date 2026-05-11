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познавательно, очень увлекательно, невероятно комфортно и взрослым и детям (12 лет)!)

Мария - просто кладезь информации, хотелось впитывать и впитывать!) Это просто восторг! Мы прониклись духом и атмосферой этого прекрасного города благодаря Марии!

Готовы были вечность гулять по Киото)

Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Огромное спасибо от всей нашей семьи за увлекательное путешествие, за захватывающую подачу материала, за высокий профессионализм, за легкость, позитив, чуткость и невероятную душевность!)

Уже не терпится вернуться и продолжить знакомство с Киото с Марией! Лучшего гида и сопровождающего просто не существует)

Ирина, Саша, Ксюша и Кирилл