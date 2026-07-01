Предлагаю вам необычный маршрут, часть которого пройдёт на поезде. Мы отправимся в японскую столицу чая — город Удзи. Увидим там место создания первого в мире литературного романа и посмотрим на японских бакланов.
Зайдём в храм Бёдо-ин, изображённый на монете, и посетим знаменитые красные ворота тории из фильма «Мемуары гейши».
Зайдём в храм Бёдо-ин, изображённый на монете, и посетим знаменитые красные ворота тории из фильма «Мемуары гейши».
Описание экскурсии
Встреча на станции Киото, переезд в город Удзи на поезде (30 мин).
Прогулка по Удзи (2 ч)
- набережная реки Удзи: сюжет из первого в мире романа, памятник писательнице Мурасаки Шикибу, стаи охотничьих птиц — японских бакланов
- храм Бёдо-ин, изображенный на 10-йеновой монете
- музей с деревянными статуями буддийских святых и знакомство с религиозным течением Школы Чистой земли
Свободное время на перекус, кофе или покупку сувениров (30 мин).
Переезд из Удзи на станцию Инари на поезде (30 мин).
Фусими-Инари — синтоистское святилище со множеством красных ворот тории и изображений лисиц, где происходило действие фильма «Мемуары гейши» (1 ч 30 мин).
Вы узнаете:
- как Удзи стал японской столицей чая
- кто написал первый в мире роман
- как синтоизм и буддизм сосуществуют в Японии
- почему в Фусими-Инари изображают лисиц
- как загадывать желание в японском храме
Организационные детали
Экскурсия заканчивается у святилища Фусими-Инари.
Дополнительные расходы
- Входные билеты (в том числе для гида) в храм Бёдо-ин — 700 йен ($4,5) за чел.
- Проезд на поезде JR (Киото — Удзи — Фусими-Инари) — 480 йен ($2,5) за чел.
- Встреча в холле отеля — по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Киото
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 76 туристов
Я живу в Киото и уже несколько лет провожу экскурсии по региону Кансай — культурному сердцу Японии. Для меня Япония — не экзотика, а часть повседневной жизни, поэтому на экскурсиях
Входит в следующие категории Киото
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