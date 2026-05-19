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от Артура - прошлись по историческому центру Киото и увидели настоящую гейшу)) 200 из 100!!

В Удзи мы отправились с центрального вокзала Киото небольшой группой в 6 человек. Артур отвечал на все вопросы, рассказывал интересные исторические и социальные факты о Японии. В Удзи мы сходили на мастер-класс по изготовлению матчи, даже притомились перемалывая чай)), который потом сами и выпили. Удзи кстати центр элитного чаеводства Японии. Затем полюбовались брутализмом жд станции Кейхан Удзи, нашли люки с покемонами. Прогулялись вдоль реки с цветущей сакурой и очень аутентичными видами. Узнали, как бакланами ловят рыбу. Побывали в храме Бедо-ин с фениксами, сходили там в музей. Вкусно пообедали. Кстати, там прикупили интересные текстильные платки тенугуи Eirakuya, которые потом обрамляются в раму и становятся картиной. Видели потом такие в другом месте в разы дороже.

Затем поехали в храмовый комплекс богини Инари или лисий. Поднялись в гору по 100500 ступеням, проходя через ворота тори, полюбовались огнями вечернего Киото и даже встретили кабанчика на обратном пути.

Артур предложил нам в качестве бонуса провести нас по старой части Киото. И мы успели погулять и там! Все уже закрылось, но зато не было бесконечных толп. полюбовались старыми улочками, встретили настоящую гейшу, которая торопилась по делам, любовались Пагодой Ясака.

Вся экскурсия с самого начала идеальна для созерцания, любования природой, проникновения аутентичностью Японии. Даже успели обсудить буддизм, синтоизм, веру японцев в призраков, их суеверия, и пустоту.

Благодарю Артура за такую насыщенную и наполненную смыслом экскурсию!