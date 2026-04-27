Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии

Маршрут продуман с учётом света, времени суток и сезонных особенностей Киото, чтобы фото получились гармоничными и атмосферными. Наша прогулка начнётся в районе Хигасияма. Мы посетим парк «Маруяма», прогуляемся вдоль реки Камо и по историческим кварталам.
Во время съёмки я буду ненавязчиво направлять вас, создавая естественные и живые кадры без ощущения постановки.
Во время съёмки я буду ненавязчиво направлять вас, создавая естественные и живые кадры без ощущения постановки.
Описание фото-прогулки
За 2 часа вы посетите самые фотогеничные локации старого Киото:
- район Хигасияма: узкие мощёные улочки, вид на пагоду Ясака и дух древней столицы
- парк «Маруяма»: японский сад, пруды и зелень — идеальный фон для портретов
- Гион: знаменитый квартал гейш с традиционными деревянными домиками
Перед прогулкой я уточню ваши пожелания, образ, стиль и настроение будущих фотографий, чтобы результат максимально соответствовал вашим ожиданиям.
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную камеру Sony α7CII с объективами 24 мм, 50 мм и 85 мм серии GM
- Вы получите от 80 обработанных фотографий в едином эстетичном стиле
- Использую аккуратную цветокоррекцию и естественную ретушь с сохранением натуральных оттенков кожи
- Срок готовности фотографий до 7–10 дней
- Летом съёмки проходят на рассвете или закате из-за жары
- По запросу могу предоставить традиционные японские аксессуары для съёмки — вагаса (японский зонт) и веера, чтобы создать более атмосферные фотографии
Дополнительные расходы (по желанию)
- Аренда кимоно — от 5000 йен (от $32)
- Услуги стилиста по волосам — от 2000 йен (от $13)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 61 туриста
Фотографирую в Киото и Кобе — отлично знаю города, помогу выбрать лучшие локации и время для съёмки. Подскажу, где взять красивое кимоно, сделать причёску и макияж. Предложу идеальные маршруты для романтических фотосессий или просто красивых кадров на память.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
фото прогулка была подарком дочери на день рождения 🌸 Ребенок в восторге, а мы теперь любуемся красивейшими фото!
Олеся
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за отзыв 🌸 Ваша дочь невероятно красивая и утончённая, настоящая модель!
Кимоно ей очень идет🤩
Очень рада, что прогулка и фотографии вам понравились🙏
Кимоно ей очень идет🤩
Очень рада, что прогулка и фотографии вам понравились🙏
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Очень понравилась прогулка и съёмка в районе Гион в Киото - фотографии там получились особенно атмосферные. Экспириенс с одеванием кимоно оказался отличным решением для такой фотосессии. Спасибо за приятный опыт и красивые кадры на память о поездке!
Олеся
Ответ организатора:
Владимир, спасибо большое за отзыв! Очень рада, что вам понравилась прогулка по Гиону и атмосфера съёмки в кимоно. Было приятно провести с вами это время в Киото 🌸
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Большое спасибо Олесе за увлекательную фотосессию и экскурсию по Киото! Фотографии получились очень живыми, атмосферными. Безусловно рекомендуем фотосессию проводить в кимоно, жена и дочь в восторге.
Олеся
Ответ организатора:
Андрей, большое спасибо за отзыв🙏
С вами было очень приятно работать.
У вас прекрасная семья - жена и дочка просто настоящие модели! ❤️
Очень рада, что фотографии вам понравились😊
С вами было очень приятно работать.
У вас прекрасная семья - жена и дочка просто настоящие модели! ❤️
Очень рада, что фотографии вам понравились😊
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Y
Большое спасибо за очень комфортную работу. Олеся сделала все чтобы мы получили максимум впечатлений: подбор компани проката кимоно, согласование времени и условий, выбор локаций, времени, теплое и чуткое отношение, профессионализм и забота. однозначно рекомендую!
Олеся
Ответ организатора:
Юлия, большое спасибо за отзыв ❤️
Мне было очень приятно работать с вами и вашим мужем! Вы такая яркая и приятная
Мне было очень приятно работать с вами и вашим мужем! Вы такая яркая и приятная
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Большое спасибо Олесе за прекрасные фото! Такая замечательная память после поездки! Рекомендую!
Олеся
Ответ организатора:
Олеся, спасибо большое вам за отзыв 😊
Мне было очень приятно фотографировать вас и ваших подруг во время прогулки по Киото 🌸 Очень рада, что фотографии вам понравились 🤗
Мне было очень приятно фотографировать вас и ваших подруг во время прогулки по Киото 🌸 Очень рада, что фотографии вам понравились 🤗
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