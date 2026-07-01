В Киото древние храмы соседствуют с уютными улочками, а за каждым поворотом скрывается история.
На прогулке вы познакомитесь с культурой и традициями Японии, узнаете больше о гейшах, синтоизме и буддизме, а также услышите легенды, которыми окружены местные святыни.
На прогулке вы познакомитесь с культурой и традициями Японии, узнаете больше о гейшах, синтоизме и буддизме, а также услышите легенды, которыми окружены местные святыни.
Описание экскурсии
- Храм Сандзюсангэн-до. Вы увидите знаменитый зал с 1001 статуей богини Каннон
- Храм Киёмидзу-дэра. Посетите один из символов Киото с деревянной террасой и панорамным видом на город
- Улочки Нинэндзака и Саннэндзака. Пройдёте по атмосферным старинным кварталам, сохранившим облик традиционного Киото. По дороге сделаете фотопаузу у самой известной пагоды в Японии
- Святилище Ясака и парк Маруяма. Завершите прогулку в одном из самых почитаемых синтоистских святилищ города
На экскурсии:
- я развею мифы о гейшах
- познакомлю с легендой храма Киёмидзу-дера
- объясню, чем отличаются синтоизмом и буддизмом и почему эти две религии сосуществуют в Японии
- расскажу о соревнованиях лучников и оригинальных грамотах для победителей
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе для гида): в Киёмидзу-дэра — 500 йен (~$3), в Сандзюсангэн-до — 600 йен (~$3,7).
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Сандзюсангэн-до
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 76 туристов
Я живу в Киото и уже несколько лет провожу экскурсии по региону Кансай — культурному сердцу Японии. Для меня Япония — не экзотика, а часть повседневной жизни, поэтому на экскурсиях
Входит в следующие категории Киото
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