Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
6 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$491 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
9 ноя в 16:30
23 ноя в 16:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
1 дек в 11:00
2 дек в 11:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
5 дек в 09:00
7 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Рассмотреть архитектуру разных эпох и услышать старинные легенды
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия в Киото
Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: От места вашего проживания
8 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$350 за человека
