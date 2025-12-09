Мои заказы

Из Осаки - в замок Белой цапли

Знакомство с аутентичной достопримечательностью и погружение в спокойный ритм Химэдзи
Замок Белой Цапли — один из самых гармоничных и хорошо сохранившихся в Японии. Он особенно красив во время цветения сакуры, когда белые стены словно вспыхивают в солнечном свете.

Я устрою для вас насыщенную поездку, во время которой вы сделаете десятки красивых кадров и по-настоящему прочувствуете этот удивительный уголок.
Описание экскурсии

Замок Белой Цапли (1 час)

Один из величайших замков Японии. Его сложная структура, белые стены и изящные башни стали символом японской оборонительной архитектуры.

Сад Кокоэн (1 час)

Девять садов эпохи Эдо, каждый со своим характером: тихие пруды, каменные дорожки, чайные павильоны и ухоженная растительность. Отличное место, чтобы передохнуть и насладиться мягким ритмом японского сада.

Исторический район Химэдзи (1 час)

Небольшие магазинчики, деревянные дома и уютные улочки, по которым приятно пройтись после посещения замка. Здесь можно купить локальные сладости и заглянуть в семейные рестораны.

Дополнительные остановки (если останется время)

Храм Кацуодзи (1 час)

Место силы и удачи, окружённое горами. Храм известен тысячами фигурок дарума, которые меняют выражение лица в зависимости от света, а также красивыми видами весной и осенью.

или

Водопад в парке Мино (1 час)

Лесная тропа, ведущая к 33-метровому водопаду. Это популярная зона отдыха, где приятно завершить день лёгкой прогулкой.

Организационные детали

  • Начать можно из Осаки, Киото, Кобе
  • Транспорт оплачивается отдельно: дорога в одну сторону из Осаки обойдётся в 1500 йен с чел. на общественном транспорте (2 часа в пути) или $250 на арендованном автомобиле (1,5 часа в пути)
  • Входные билеты не включены в стоимость:
    — замок Белой цапли 2050 йен с чел.
    — сад Кокоэн 310 йен с чел.
    — храм Кацуодзи 500 йен с чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равиль
Равиль — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 437 туристов
Проживаю в Японии более 10 лет и не перестаю восхищаться её самобытной культурой и традициями. Буду рад поделиться с вами своим опытом и знаниями о Японии! Помогу вам открыть эту
читать дальше

удивительную страну. И с удовольствием познакомлю с достопримечательностями, историческими местами, известными фото-локациями. Смогу показать те уголки, которые остаются вне поля зрения массового туризма, и расскажу о повседневной жизни японцев, особенностях их культуры и менталитета.

Входит в следующие категории Осаки

