Знакомство с аутентичной достопримечательностью и погружение в спокойный ритм Химэдзи
Замок Белой Цапли — один из самых гармоничных и хорошо сохранившихся в Японии. Он особенно красив во время цветения сакуры, когда белые стены словно вспыхивают в солнечном свете.
Я устрою для вас насыщенную поездку, во время которой вы сделаете десятки красивых кадров и по-настоящему прочувствуете этот удивительный уголок.
Описание экскурсии
Замок Белой Цапли (1 час)
Один из величайших замков Японии. Его сложная структура, белые стены и изящные башни стали символом японской оборонительной архитектуры.
Сад Кокоэн (1 час)
Девять садов эпохи Эдо, каждый со своим характером: тихие пруды, каменные дорожки, чайные павильоны и ухоженная растительность. Отличное место, чтобы передохнуть и насладиться мягким ритмом японского сада.
Исторический район Химэдзи (1 час)
Небольшие магазинчики, деревянные дома и уютные улочки, по которым приятно пройтись после посещения замка. Здесь можно купить локальные сладости и заглянуть в семейные рестораны.
Дополнительные остановки (если останется время)
Храм Кацуодзи (1 час)
Место силы и удачи, окружённое горами. Храм известен тысячами фигурок дарума, которые меняют выражение лица в зависимости от света, а также красивыми видами весной и осенью.
или
Водопад в парке Мино (1 час)
Лесная тропа, ведущая к 33-метровому водопаду. Это популярная зона отдыха, где приятно завершить день лёгкой прогулкой.
Организационные детали
Начать можно из Осаки, Киото, Кобе
Транспорт оплачивается отдельно: дорога в одну сторону из Осаки обойдётся в 1500 йен с чел. на общественном транспорте (2 часа в пути) или $250 на арендованном автомобиле (1,5 часа в пути)
Входные билеты не включены в стоимость: — замок Белой цапли 2050 йен с чел. — сад Кокоэн 310 йен с чел. — храм Кацуодзи 500 йен с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равиль — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 437 туристов
Проживаю в Японии более 10 лет и не перестаю восхищаться её самобытной культурой и традициями. Буду рад поделиться с вами своим опытом и знаниями о Японии! Помогу вам открыть эту читать дальше
удивительную страну. И с удовольствием познакомлю с достопримечательностями, историческими местами, известными фото-локациями. Смогу показать те уголки, которые остаются вне поля зрения массового туризма, и расскажу о повседневной жизни японцев, особенностях их культуры и менталитета.