Замок Белой Цапли — один из самых гармоничных и хорошо сохранившихся в Японии. Он особенно красив во время цветения сакуры, когда белые стены словно вспыхивают в солнечном свете. Я устрою для вас насыщенную поездку, во время которой вы сделаете десятки красивых кадров и по-настоящему прочувствуете этот удивительный уголок.

Замок Белой Цапли (1 час)

Один из величайших замков Японии. Его сложная структура, белые стены и изящные башни стали символом японской оборонительной архитектуры.

Сад Кокоэн (1 час)

Девять садов эпохи Эдо, каждый со своим характером: тихие пруды, каменные дорожки, чайные павильоны и ухоженная растительность. Отличное место, чтобы передохнуть и насладиться мягким ритмом японского сада.

Исторический район Химэдзи (1 час)

Небольшие магазинчики, деревянные дома и уютные улочки, по которым приятно пройтись после посещения замка. Здесь можно купить локальные сладости и заглянуть в семейные рестораны.

Дополнительные остановки (если останется время)

Храм Кацуодзи (1 час)

Место силы и удачи, окружённое горами. Храм известен тысячами фигурок дарума, которые меняют выражение лица в зависимости от света, а также красивыми видами весной и осенью.

или

Водопад в парке Мино (1 час)

Лесная тропа, ведущая к 33-метровому водопаду. Это популярная зона отдыха, где приятно завершить день лёгкой прогулкой.

