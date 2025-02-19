В стильном районе Омотэсандо зарождаются модные японские тенденции, в том числе в архитектуре. Мы будем разглядывать новейшие постройки, обсуждать визуальный хайтек и функциональность конструкторских идей. Обязательно поговорим о сейсмоустойчивости и об истории насыпного строительства токийских районов.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Токио

Анастасия Ваш гид в Токио

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Омотесандо Хиллс. Проект Тадао Андо за идилличностью внешнего фасада скрывает пространство, переворачивающее ожидания. Фотогенично на 5+!

WITH Харадзюку. Многофункциональный арт-объект конструкторского бюро Тоёо Ито. Исторический ландшафт показан через динамичную высоту современных террас.

Художественный музей Нэдзу архитектора Кума Кенго. Подчёркивает привлекательное сочетание крыш и открытых пространств, демонстрируя потенциал плоских поверхностей.

Магазин Prada Aoyama. Это здание выделяется изысканностью исполнения: тонко огранённая драгоценная арт-деталь бульвара Омотэсандо.

Улица Такесита. Площадка для наблюдения за необычной гибридной модой Азии. Всегда тесная, как ярмарочные улицы, и наполненная милой суетой молодёжи.

После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно: неподалёку находится памятник собаке Хатико, старинный храмовый комплекс Мэйдзи, квартал Роппонги и другие достопримечательности.

Кому подойдёт экскурсия

Приходите на прогулку, если вам интересно узнать, как новые здания формируют облик большого города. Мы посмотрим на популярный район Токио как на произведение архитектурного и конструкторского искусства.

Организационные детали

Все локации осматриваем снаружи (музей искусства Нэдзу с японским садом вы сможете самостоятельно посетить после экскурсии)