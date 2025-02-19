Мы будем разглядывать новейшие постройки, обсуждать визуальный хайтек и функциональность конструкторских идей. Обязательно поговорим о сейсмоустойчивости и об истории насыпного строительства токийских районов.
Описание экскурсии
Омотесандо Хиллс. Проект Тадао Андо за идилличностью внешнего фасада скрывает пространство, переворачивающее ожидания. Фотогенично на 5+!
WITH Харадзюку. Многофункциональный арт-объект конструкторского бюро Тоёо Ито. Исторический ландшафт показан через динамичную высоту современных террас.
Художественный музей Нэдзу архитектора Кума Кенго. Подчёркивает привлекательное сочетание крыш и открытых пространств, демонстрируя потенциал плоских поверхностей.
Магазин Prada Aoyama. Это здание выделяется изысканностью исполнения: тонко огранённая драгоценная арт-деталь бульвара Омотэсандо.
Улица Такесита. Площадка для наблюдения за необычной гибридной модой Азии. Всегда тесная, как ярмарочные улицы, и наполненная милой суетой молодёжи.
После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно: неподалёку находится памятник собаке Хатико, старинный храмовый комплекс Мэйдзи, квартал Роппонги и другие достопримечательности.
Кому подойдёт экскурсия
Приходите на прогулку, если вам интересно узнать, как новые здания формируют облик большого города. Мы посмотрим на популярный район Токио как на произведение архитектурного и конструкторского искусства.
Организационные детали
Все локации осматриваем снаружи (музей искусства Нэдзу с японским садом вы сможете самостоятельно посетить после экскурсии)