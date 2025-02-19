Архитектурные пассажи Токио

Прогулка с акцентом на градостроительный рельеф столицы Японии
В стильном районе Омотэсандо зарождаются модные японские тенденции, в том числе в архитектуре.

Мы будем разглядывать новейшие постройки, обсуждать визуальный хайтек и функциональность конструкторских идей. Обязательно поговорим о сейсмоустойчивости и об истории насыпного строительства токийских районов.
Архитектурные пассажи Токио
Архитектурные пассажи Токио
Архитектурные пассажи Токио
Ближайшие даты:
19
фев20
фев21
фев26
фев27
фев28
фев5
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Омотесандо Хиллс. Проект Тадао Андо за идилличностью внешнего фасада скрывает пространство, переворачивающее ожидания. Фотогенично на 5+!

WITH Харадзюку. Многофункциональный арт-объект конструкторского бюро Тоёо Ито. Исторический ландшафт показан через динамичную высоту современных террас.

Художественный музей Нэдзу архитектора Кума Кенго. Подчёркивает привлекательное сочетание крыш и открытых пространств, демонстрируя потенциал плоских поверхностей.

Магазин Prada Aoyama. Это здание выделяется изысканностью исполнения: тонко огранённая драгоценная арт-деталь бульвара Омотэсандо.

Улица Такесита. Площадка для наблюдения за необычной гибридной модой Азии. Всегда тесная, как ярмарочные улицы, и наполненная милой суетой молодёжи.

После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с городом самостоятельно: неподалёку находится памятник собаке Хатико, старинный храмовый комплекс Мэйдзи, квартал Роппонги и другие достопримечательности.

Кому подойдёт экскурсия

Приходите на прогулку, если вам интересно узнать, как новые здания формируют облик большого города. Мы посмотрим на популярный район Токио как на произведение архитектурного и конструкторского искусства.

Организационные детали

Все локации осматриваем снаружи (музей искусства Нэдзу с японским садом вы сможете самостоятельно посетить после экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от храма Мэйдзи-дзингу в районе Сибуя (станция Харадзюку)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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