5 часов
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Разнообразный Токио за 5 часов
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Начало: На улице Гинза
18 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
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Индивидуальная
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Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
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2 часа
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Архитектурные пассажи Токио
Прогулка с акцентом на градостроительный рельеф столицы Японии
Начало: Недалеко от храма Мэйдзи-дзингу в районе Сибуя (ст...
19 ноя в 09:00
20 ноя в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня10 октября 2024Очень понравилась экскурсия с Элен. Познавательно, насыщенно и ярко. Помогла нам влюбиться в город еще больше, также дает много полезной информации.
- SSergey24 сентября 2024Очень хорошая экскурсия. Элен отличный рассказчик, она дала нам огромное количество очень интересных сведений о Японии и ее жителях. Она
- ММарина21 сентября 2024Мы всегда стараемся в путешествиях брать местного гида, много где уже побывали, что называется - есть с чем сравнить. Элен
- ААлександр26 августа 2024Ирина замечательный гид! Провела интересную и познавательную экскурсию, а также помогла с покупками в магазинах. Спасибо большое!
- TTatiana9 июля 2024Очень рада знакомству с Ириной. День прошел замечательно. Я узнала много нового и интересного о Токио, о Японии, о традициях,
- ССофия11 апреля 2024Замечательная экскурсия! Мы влюбились в Токио и в Ирину! Содержательно информационно и эмоционально насыщенно! Ирина показала нам интересные и разные районы города, познакомила с культурными и кулинарными традициями и дала рекомендации что посетить самим. Без всякого сомнения очень рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Улица Такэсита-дори»
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