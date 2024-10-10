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просто потрясающий специалист своего дела и просто хороший человек с невероятной энергетикой! Экскурсия включает в себе все обязательные к посещению места в Токио, помимо этого Элен делится полезной информацией о том что лучше везти из Токио, где лучше покушать и что ещё посмотреть помимо её программы. 10 из 10!