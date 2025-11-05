Аудиогид по Токио предлагает удобный маршрут по Асакусе, где каждый сможет насладиться историей и культурой. Пешеходный маршрут включает посещение храма Сэнсодзи, яркой пагоды и других достопримечательностей. Участники узнают, как японцы
6 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобство использования без интернета
- 🏯 Погружение в историю Токио
- 📱 Доступность на iOS и Android
- 🗺️ Интерактивный маршрут
- 🛍️ Возможность покупок и дегустаций
- 📚 Интересные факты и истории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения аудиогида по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса» - это март, май и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок, с умеренной температурой и минимальными осадками. В апреле и октябре также приятно гулять, но может быть немного прохладнее или дождливее. В другие месяцы, особенно летом, может быть жарко и влажно, что может снизить комфорт от прогулки.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Торговая улица Накамисэ
- Храм Сэнсодзи
- Пятиярусная пагода
- Парк развлечений Ханаясики
- Театр Мокубакан
Описание аудиогида
Вы увидите:
- знаменитую торговую улицу Накамисэ
- старейший буддистский храм города Сэнсодзи
- ярко-красную пятиярусную пагоду
- парк развлечений «Ханаясики»
- традиционный японский театр «Мокубакан»
А ещё вкусные кафе, интересные магазины, сады, храмы, гейш, кошек и даже ниндзю на крыше.
Вы узнаете:
- Когда был построен храм Сэнсодзи и какие его постройки самые древние
- Как сделать подношение и где можно позвонить в храмовый колокольчик
- Как японцы сохраняют деревянные храмы
- Как небоскрёбы делают устойчивыми к землетрясениям
- Что попробовать в Асакусе и какие сувениры купить
- Почему пользоваться услугами гейш совсем не стыдно
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Вы оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не надо
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У культурно-туристического центра Асакуса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Токио
Провёл экскурсии для 2833 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
5 ноя 2025
Аудиогид очень понравился)
Олег
21 окт 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую всем. Никуда не торопишься. Слушаешь, ставишь на паузу, переслушиваешь. Всё понятно. Понравился и маршрут, и подача материала. Были объекты на которые не обратил бы внимания, но аудиогид чётко вел по маршруту, рассказывая обо всём. Я доволен, что прошёлся по этому маршруту.
И
Инна
24 сен 2025
Отличный вариант для экскурсии по району. Недорого по сравнению с групповой экскурсией, а информации столько же. Плюс сам регулируешь скорость и время посещения. Информация подробная, интересная.
Г
Георгий
14 сен 2025
Отличная прогулка по одному из самых необычных районов Токио. Есть всё - и погружение в историю, и рассказы об обрядах и обычаях, и интересные факты из современности, и даже немного японской поэзии. В общем, рекомендую
И
Иван
9 сен 2025
Отличный аудиогид, делает прогулку по этому району намного интереснее и познавательнее
Н
Наталья
23 авг 2025
Очень удобный формат экскурсии. Жаль не было по другим районам- с удовольствием бы взяла!
Галина
18 июл 2025
Хороший материал, удобное приложение. Интересная информация! Советую!
Ю
Юлия
25 июн 2025
Очень крутая аудиоэкскурсия. Все все локации понятны. Текст интересный. Спасибо. Побольше бы таких
Мария
21 мая 2025
Хороший гид, с удовольствием послушали. Отдельное спасибо за инструкцию «как загадывать желания» 🤝
екатерина
14 мар 2025
Отлично провела время гуляя с аудиогидом! Рассказано всё подробно и интересно! Мне очень понравилось!
S
Sergeeva
25 фев 2025
Спасибо, интересно
М
Мария
22 фев 2025
Если вы хотите исследовать Токио без толпы туристов, то это то, что вам нужно. Аудиогид прекрасно подходит для тех, кто хочет идти в своем ритме, остановиться, где хочется, и слушать
