Квартал Кабукичо – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Квартал Кабукичо» в Токио на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Блеск и изнанка района Синдзюку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
290 за всё до 10 чел.
Тёмные аллеи Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
125 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    О Токио на языке контрастов
    Прекрасная экскурсия для знакомства с Токио! Это был наш первый день в городе. Мы немного скорректировали маршрут под наши интересы,
    читать дальше

    Аэлита удобно выстроила последовательность точек. Нигде не торопила нас. И ни один наш вопрос не оставался без ответа:) на сообщения также быстро отвечала. Гид не перегружает историческими сводками, много рассказывает о быте японцев, философии и отличительных чертах. В целом, я думаю, сможет рассказать все, что вас интересует:) Рекомендую и гида, и саму экскурсию. На мой взгляд она прекрасна для ознакомления с Токио. Здесь вы сможете увидеть его действительно с разных сторон.

  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    О Токио на языке контрастов
    Очень классная экскурсия! важно, что гид подстроилась под наши пожелания и немного скорректировала программу!)
  • А
    Анастасия
    20 апреля 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Отлична экскурсия! Было приятно послушать и просто пообщаться. Показали то, куда бы сама не дошла. Также рассказали интересные факты и посоветовали много хороший мест. Всем рекомендую, не проходите мимо - не пожалеете!!!
    Отлична экскурсия! Было приятно послушать и просто пообщаться. Показали то, куда бы сама не дошла. ТакжеОтлична экскурсия! Было приятно послушать и просто пообщаться. Показали то, куда бы сама не дошла. Также
  • С
    Светлана
    4 апреля 2024
    О Токио на языке контрастов
    Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали этот день незабываемым. Хочется
    читать дальше

    отметить, что из 8 человек, проводивших нам экскурсии в Японии, Аэлита единственный гид, работающая с наушниками, что очень удобно. Еще раз спасибо, мы прекрасно провели время!!! Так же особая благодарность за помощь в бронировании ресторана, чего мы в нынешних условиях сделать из России не могли.

    Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделалиОгромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали
  • Д
    Дмитрий
    30 января 2024
    Тёмные аллеи Токио
    Хочу поблагодарить Екатерину за проведенную экскурсию «Темные аллеи Токио», мы с друзьями остались очень довольны. Описание экскурсии соответствует заявленному в
    читать дальше

    описании, и даже больше - увидели ещё несколько интересных мест. Отдельное спасибо за рекомендации по интересным локациям, которые можно посетить в Токио и других префектурах Японии, а также за советы по сувенирам:) буду рекомендовать экскурсии Екатерины друзьям и коллегам!;)

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Квартал Кабукичо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Токио на языке контрастов
  2. Блеск и изнанка района Синдзюку
  3. Тёмные аллеи Токио
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "Квартал Кабукичо" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 290. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Квартал Кабукичо», 23 ⭐ отзыва, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам