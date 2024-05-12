1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и изнанка района Синдзюку: архитектура, дизайн, злачные места
Погрузитесь в уникальный мир района Синдзюку: от высоких технологий до ночной жизни. Эта экскурсия раскроет все грани Токио
Завтра в 17:30
10 июня в 14:30
€290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тёмные аллеи Токио: тайны Синдзюку и Кабуки-тё
Приключение ждет вас в Токио: от небоскребов Синдзюку до тайн Кабуки-тё. Узнайте город с новой стороны
15 июня в 18:00
16 июня в 18:00
€125 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 мая 2024Замечательно! Очень и очень благодарны! Очень классные гиды. Екатерина и Дима. Сами бы и не увидели, и многое бы не узнали. Самые лучшие рекомендации и всяческих успехов!
- ААнна2 мая 2024Прекрасная экскурсия для знакомства с Токио! Это был наш первый день в городе. Мы немного скорректировали маршрут под наши интересы,
- ВВиктория1 мая 2024Очень классная экскурсия! важно, что гид подстроилась под наши пожелания и немного скорректировала программу!)
- ААнастасия20 апреля 2024Отлична экскурсия! Было приятно послушать и просто пообщаться. Показали то, куда бы сама не дошла. Также рассказали интересные факты и посоветовали много хороший мест. Всем рекомендую, не проходите мимо - не пожалеете!!!
- ССветлана4 апреля 2024Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали этот день незабываемым. Хочется
- ДДмитрий30 января 2024Хочу поблагодарить Екатерину за проведенную экскурсию «Темные аллеи Токио», мы с друзьями остались очень довольны. Описание экскурсии соответствует заявленному в
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Квартал Кабукичо»
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