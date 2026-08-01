Янака, Сэндаги и Нэзу образуют культурное пространство Янасэн, хотя административно относятся к разным районам Токио. Мы пройдём его как единый живой квартал. Разберёмся, как устроены торговые улицы сётэнгай и какую роль семейные лавки играют в жизни соседей. Поговорим об архитектуре гонгэн-дзукури, красных воротах тории, японских традициях поминовения и современном символе Янаки — кошках.

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Описание экскурсии

Юяке Дандан — «лестница вечернего заката». Одна из самых узнаваемых точек Янаки, откуда открывается вид на невысокую застройку и торговую улицу.

Янака Гиндза — камерная торговая улица с семейными лавками, местной едой и современным кошачьим символом района. Здесь мы разберёмся, как устроены японские сётэнгай и почему небольшие магазины помогают старым кварталам оставаться живыми.

Сэндаги и Нэзу — тихие переулки с деревянными домами, растениями у входов, маленькими мастерскими, кафе и галереями. Вы увидите, что старый Токио сохраняется не только через отдельные памятники, но и через новую жизнь старых зданий.

Нэзу-дзиндзя — хорошо сохранившееся синтоистское святилище эпохи Эдо. Мы увидим ансамбль 1706 года, пройдём через ворота и внутренний двор, поговорим об архитектуре гонгэн-дзукури и при желании выполним традиционный синтоистский ритуал.

Отомэ Инари — небольшой храмовый комплекс на территории Нэзу-дзиндзя. Мы прогуляемся по тоннелю красных торий и обсудим, почему каждые ворота связаны с отдельным пожертвованием.

Кладбище Янака. Мы пройдём по аллее Сакура-дори, поговорим о японских традициях поминовения и увидим пространство памяти как часть повседневной жизни района.

При желании заглянем в местную лавку или кафе, где можно попробовать сезонную сладость, японский снек или напиток.

Вы узнаете

Почему Янака, Сэндаги и Нэзу воспринимаются как единое культурное пространство и чем местная атмосфера отличается от центрального Токио

Почему старые японские дома часто не сохраняются навечно и как исторические здания получают новую жизнь

Зачем устанавливают красные тории и почему Отомэ Инари не стоит воспринимать как уменьшенную копию знаменитого храма в Киото

Какова роль буддизма в похоронной культуре и почему действующее кладбище может оставаться естественной частью жилого района

И многое другое!

Организационные детали