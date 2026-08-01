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Другой Токио: Янака, Нэзу и Сэндаги

Погрузиться в повседневную жизнь старых кварталов
Янака, Сэндаги и Нэзу образуют культурное пространство Янасэн, хотя административно относятся к разным районам Токио. Мы пройдём его как единый живой квартал. Разберёмся, как устроены торговые улицы сётэнгай и какую роль семейные лавки играют в жизни соседей.

Поговорим об архитектуре гонгэн-дзукури, красных воротах тории, японских традициях поминовения и современном символе Янаки — кошках.
Другой Токио: Янака, Нэзу и Сэндаги
Другой Токио: Янака, Нэзу и Сэндаги
Другой Токио: Янака, Нэзу и Сэндаги

Описание экскурсии

Юяке Дандан — «лестница вечернего заката». Одна из самых узнаваемых точек Янаки, откуда открывается вид на невысокую застройку и торговую улицу.

Янака Гиндза — камерная торговая улица с семейными лавками, местной едой и современным кошачьим символом района. Здесь мы разберёмся, как устроены японские сётэнгай и почему небольшие магазины помогают старым кварталам оставаться живыми.

Сэндаги и Нэзу — тихие переулки с деревянными домами, растениями у входов, маленькими мастерскими, кафе и галереями. Вы увидите, что старый Токио сохраняется не только через отдельные памятники, но и через новую жизнь старых зданий.

Нэзу-дзиндзя — хорошо сохранившееся синтоистское святилище эпохи Эдо. Мы увидим ансамбль 1706 года, пройдём через ворота и внутренний двор, поговорим об архитектуре гонгэн-дзукури и при желании выполним традиционный синтоистский ритуал.

Отомэ Инари — небольшой храмовый комплекс на территории Нэзу-дзиндзя. Мы прогуляемся по тоннелю красных торий и обсудим, почему каждые ворота связаны с отдельным пожертвованием.

Кладбище Янака. Мы пройдём по аллее Сакура-дори, поговорим о японских традициях поминовения и увидим пространство памяти как часть повседневной жизни района.

При желании заглянем в местную лавку или кафе, где можно попробовать сезонную сладость, японский снек или напиток.

Вы узнаете

  • Почему Янака, Сэндаги и Нэзу воспринимаются как единое культурное пространство и чем местная атмосфера отличается от центрального Токио
  • Почему старые японские дома часто не сохраняются навечно и как исторические здания получают новую жизнь
  • Зачем устанавливают красные тории и почему Отомэ Инари не стоит воспринимать как уменьшенную копию знаменитого храма в Киото
  • Какова роль буддизма в похоронной культуре и почему действующее кладбище может оставаться естественной частью жилого района

И многое другое!

Организационные детали

  • Полноценного обеда не предусмотрено, но мы можем сделать короткую остановку в местной лавке или кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Снек на Янака Гиндза стоит примерно ¥300–700 (~$2–4), напиток или сладость в кафе — около ¥700 (~$4)
  • Маршрут включает продолжительные пешие переходы и лестницу, поэтому важно быть готовыми провести около 3 часов на ногах
  • Во время прогулки мы посещаем действующее кладбище, жилые переулки и синтоистские святилища, поэтому важно соблюдать тишину, не мешать местным жителям и уважительно относиться к религиозным пространствам

в воскресенье в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$79
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции «Ниппори»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райхан
Райхан — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов. Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю
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на Токио изнутри — как местный. Я знаю, где лучший рамэн, где можно поймать кадр с неоном, а где спрятаться от толпы и услышать, как город дышит. Работаю в туризме и фотографии, поэтому на моих прогулках всегда лёгкая атмосфера, хорошие фото и ощущение, будто вы гуляете с другом. Проводил десятки экскурсий — от храмов до фуд-туров, от рассветных прогулок до ночных огней Синдзюку. Хочу, чтобы каждый почувствовал Токио не как турист, а как «свой человек в Японии».

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