Янака, Сэндаги и Нэзу образуют культурное пространство Янасэн, хотя административно относятся к разным районам Токио. Мы пройдём его как единый живой квартал. Разберёмся, как устроены торговые улицы сётэнгай и какую роль семейные лавки играют в жизни соседей.
Поговорим об архитектуре гонгэн-дзукури, красных воротах тории, японских традициях поминовения и современном символе Янаки — кошках.
Описание экскурсии
Юяке Дандан — «лестница вечернего заката». Одна из самых узнаваемых точек Янаки, откуда открывается вид на невысокую застройку и торговую улицу.
Янака Гиндза — камерная торговая улица с семейными лавками, местной едой и современным кошачьим символом района. Здесь мы разберёмся, как устроены японские сётэнгай и почему небольшие магазины помогают старым кварталам оставаться живыми.
Сэндаги и Нэзу — тихие переулки с деревянными домами, растениями у входов, маленькими мастерскими, кафе и галереями. Вы увидите, что старый Токио сохраняется не только через отдельные памятники, но и через новую жизнь старых зданий.
Нэзу-дзиндзя — хорошо сохранившееся синтоистское святилище эпохи Эдо. Мы увидим ансамбль 1706 года, пройдём через ворота и внутренний двор, поговорим об архитектуре гонгэн-дзукури и при желании выполним традиционный синтоистский ритуал.
Отомэ Инари — небольшой храмовый комплекс на территории Нэзу-дзиндзя. Мы прогуляемся по тоннелю красных торий и обсудим, почему каждые ворота связаны с отдельным пожертвованием.
Кладбище Янака. Мы пройдём по аллее Сакура-дори, поговорим о японских традициях поминовения и увидим пространство памяти как часть повседневной жизни района.
При желании заглянем в местную лавку или кафе, где можно попробовать сезонную сладость, японский снек или напиток.
Вы узнаете
Почему Янака, Сэндаги и Нэзу воспринимаются как единое культурное пространство и чем местная атмосфера отличается от центрального Токио
Почему старые японские дома часто не сохраняются навечно и как исторические здания получают новую жизнь
Зачем устанавливают красные тории и почему Отомэ Инари не стоит воспринимать как уменьшенную копию знаменитого храма в Киото
Какова роль буддизма в похоронной культуре и почему действующее кладбище может оставаться естественной частью жилого района
И многое другое!
Организационные детали
Полноценного обеда не предусмотрено, но мы можем сделать короткую остановку в местной лавке или кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно. Снек на Янака Гиндза стоит примерно ¥300–700 (~$2–4), напиток или сладость в кафе — около ¥700 (~$4)
Маршрут включает продолжительные пешие переходы и лестницу, поэтому важно быть готовыми провести около 3 часов на ногах
Во время прогулки мы посещаем действующее кладбище, жилые переулки и синтоистские святилища, поэтому важно соблюдать тишину, не мешать местным жителям и уважительно относиться к религиозным пространствам
в воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$79
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Ниппори»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райхан — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов.
Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю читать дальшеуменьшить
на Токио изнутри — как местный. Я знаю, где лучший рамэн, где можно поймать кадр с неоном, а где спрятаться от толпы и услышать, как город дышит.
Работаю в туризме и фотографии, поэтому на моих прогулках всегда лёгкая атмосфера, хорошие фото и ощущение, будто вы гуляете с другом.
Проводил десятки экскурсий — от храмов до фуд-туров, от рассветных прогулок до ночных огней Синдзюку.
Хочу, чтобы каждый почувствовал Токио не как турист, а как «свой человек в Японии».
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Другой Токио: Янака, Нэзу и Сэндаги»