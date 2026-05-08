Увидеть в Японии Фудзи и знаменитый вид с купюры в 1000 йен — цель каждого путешественника. Но дорога к горе — отдельное наслаждение. Моя идея — показать вам этот путь контрастов: от зеркальных высокогорных озер до мистических лесов монастыря Минобу-сан. Мы не только проедем по точкам на карте — мы заглянем в закулисье региона и выясним, как живёт японская провинция сегодня.

Описание экскурсии

Фудзиёсида: классика и тишина

Мы начнем наше путешествие с точки, откуда открывается один из самых узнаваемых видов на Фудзи. В отличие от переполненных туристами локаций, здесь вы в спокойной обстановке прочувствуете величие спящего вулкана и сделаете те самые кадры с дорогой, уходящей прямо к подножию горы.

Озеро Мотосу: лицо японской 1000 купюры

Мы отправимся к западному берегу озера Мотосу. Именно этот вид — Фудзи над гладью воды — запечатлён на банкноте в 1000 йен. Здесь природа сохранила первозданную чистоту, а тишина нарушается только всплеском воды.

Духовный центр Минобу-сан (храм Куон-дзи)

Это сердце нашего пути. Мы посетим величественный храмовый комплекс школы Нитирэн, спрятанный в древних лесах. Для самых смелых — подъём по 287 крутых каменных ступеней лестницы Просветления, ведущей к главному залу.

Водопады Сираито: серебряные нити Фудзи

Уникальный природный памятник, где вода не падает с обрыва, а просачивается прямо сквозь скалу. Сотни тонких ледяных струй, созданных талым снегом с вершины Фудзи, образуют стену шириной 150 метров.

Мост Юмэ-но-Охаси: Фудзи над городом

Перенесёмся в город Фудзи, чтобы увидеть гору в необычном, урбанистическом ракурсе. На знаменитом Мосту мечты кажется, что белоснежный пик парит прямо над городской дорогой, занимая всё пространство перед вами.

Смотровая Фудзиока-Минами — одна из самых красивых видовых точек префектуры Сидзуока.

По пути:

я расскажу, как на самом деле устроена жизнь, учеба и работа в стране — без прикрас и туристических клише

объясню, как понимать японцев, что в них удивляет и к чему невозможно привыкнуть

обсудим всё, что увидим за окном в реальном времени, или послушаем музыку

Два варианта маршрута

Маршрут 1 (через Минобу): для тех, кто ценит историю и тишину

8:00–10:00 — выезд из Токио в сторону Фудзиёсиды

10:00–11:00 — остановка для панорамных фото

11:00–11:45 — переезд к озеру Мотосу

11:45–12:45 — озеро Мотосу, время на отдых и фото

12:45–13:15 — дорога к храму, спуск в долину к храмовому комплексу

13:15–15:15 — Минобусан Куондзи, осмотр храма и подъём на гору

15:15–16:30 — дорога в город Фудзи, переезд к мосту

16:30–17:15 — Фудзисан Юмэ-но-Охаси, фото на мосту

17:30–18:00 — Фудзиока-Минами, закат с видом на гору

18:00–20:30 — обратный путь в Токио

Маршрут 2 (через Сираито): более динамичный, с акцентом на природу

8:00–10:00 — дорога из Токио

10:00–11:00 — парк Фудзими Котоку, утренняя панорама

11:00–11:45 — переезд к озеру Мотосу

11:45–12:45 — озеро Мотосу, виды как на банкноте

12:45–13:15 — дорога к водопадам

13:15–14:45 — водопады Сираито, прогулка у каскадов

14:45–15:45 — дорога в город Фудзи

15:45–16:30 — Фудзисан Юмэ-но-Охаси, фото на мосту

16:45–17:30 — Фудзиока-Минами, финальные виды

17:30–20:00 — обратный путь в Токио

Организационные детали