Увидеть главное в Токио - легко

Познакомиться с огромным городом и не превратиться в выжатый лимон
Я составила комфортный маршрут, который позволит вам увидеть самое важное в Токио и не устать. Вы увидите вокзал и Восточный сад, виды столицы Японии из окна автобуса и самый старый храм.

Я расскажу, как правили страной сёгуны Токугава в эпоху Эдо, поделюсь мифами прошлого и проблемами настоящего императорской семьи, а ещё объясню, как жил и развлекался простой народ.
Увидеть главное в Токио - легко
Увидеть главное в Токио - легко
Увидеть главное в Токио - легко
Ближайшие даты:
18
фев27
фев1
мар2
мар4
мар5
мар6
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Токийский вокзал — важное культурное наследие страны

Путешествие начнётся в сердце города. Вы осмотрите здание из красного кирпича с отдельным входом для императорской семьи.

Восточный сад Императорского дворца

Мы прогуляемся по территории, где раньше находилась основная часть замка сёгунов клана Токугава, рассмотрим фрагменты древних крепостных стен и фундамент главной башни. Я расскажу, как дворец восстанавливали после авианалётов 1945 года и когда сад открыли для публичного посещения.

Поездка по Токио на автобусе с открытым верхом

С ветерком вы прокатитесь на экскурсионном автобусе мимо Токийской башни, проедете по Радужному мосту, острову Одайба, кварталу Гиндза, мимо нового и старого рыбных рынков. Время в пути — 50 минут.

Асакуса — популярный туристической район

Вы увидите самый старый в Токио храм Сэнсодзи и пройдётесь по сохранившей атмосферу 18 века торговой улочке Накамисэ. Здесь по желанию можно попробовать жареных куколок, приобрести традиционные сувениры, взять кимоно напрокат, поучаствовать в чайной церемонии или прокатиться на рикше.

Организационные детали

Если экскурсионный автобус не будет ходить из-за плохой погоды или отсутствия билетов, мы посетим знаменитый район Сибуя.

Дополнительные расходы:

  • Проезд на электричке от станции «Токио» до станции «Асакуса»: 330 йен за чел. в одну сторону. Мой билет оплачивать не нужно
  • Проезд на экскурсионном автобусе с открытым верхом: взрослые — 2000 йен в будние дни, 2200 йен в выходные и праздничные дни; дети от 6 до 11 лет — 1000 йен в будние дни, 1100 йен в выходные и праздничные дни. Если захотите, чтобы я сопровождала вас, нужно оплатить и мой билет
  • Встреча у вашего места проживания в Токио (по желанию) — $30
  • Развлечения в Асакусе оплачиваются по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Токийского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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