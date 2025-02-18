Я составила комфортный маршрут, который позволит вам увидеть самое важное в Токио и не устать. Вы увидите вокзал и Восточный сад, виды столицы Японии из окна автобуса и самый старый храм. Я расскажу, как правили страной сёгуны Токугава в эпоху Эдо, поделюсь мифами прошлого и проблемами настоящего императорской семьи, а ещё объясню, как жил и развлекался простой народ.

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Описание экскурсии

Токийский вокзал — важное культурное наследие страны

Путешествие начнётся в сердце города. Вы осмотрите здание из красного кирпича с отдельным входом для императорской семьи.

Восточный сад Императорского дворца

Мы прогуляемся по территории, где раньше находилась основная часть замка сёгунов клана Токугава, рассмотрим фрагменты древних крепостных стен и фундамент главной башни. Я расскажу, как дворец восстанавливали после авианалётов 1945 года и когда сад открыли для публичного посещения.

Поездка по Токио на автобусе с открытым верхом

С ветерком вы прокатитесь на экскурсионном автобусе мимо Токийской башни, проедете по Радужному мосту, острову Одайба, кварталу Гиндза, мимо нового и старого рыбных рынков. Время в пути — 50 минут.

Асакуса — популярный туристической район

Вы увидите самый старый в Токио храм Сэнсодзи и пройдётесь по сохранившей атмосферу 18 века торговой улочке Накамисэ. Здесь по желанию можно попробовать жареных куколок, приобрести традиционные сувениры, взять кимоно напрокат, поучаствовать в чайной церемонии или прокатиться на рикше.

Организационные детали

Если экскурсионный автобус не будет ходить из-за плохой погоды или отсутствия билетов, мы посетим знаменитый район Сибуя.

Дополнительные расходы: