Я расскажу, как правили страной сёгуны Токугава в эпоху Эдо, поделюсь мифами прошлого и проблемами настоящего императорской семьи, а ещё объясню, как жил и развлекался простой народ.
Описание экскурсии
Токийский вокзал — важное культурное наследие страны
Путешествие начнётся в сердце города. Вы осмотрите здание из красного кирпича с отдельным входом для императорской семьи.
Восточный сад Императорского дворца
Мы прогуляемся по территории, где раньше находилась основная часть замка сёгунов клана Токугава, рассмотрим фрагменты древних крепостных стен и фундамент главной башни. Я расскажу, как дворец восстанавливали после авианалётов 1945 года и когда сад открыли для публичного посещения.
Поездка по Токио на автобусе с открытым верхом
С ветерком вы прокатитесь на экскурсионном автобусе мимо Токийской башни, проедете по Радужному мосту, острову Одайба, кварталу Гиндза, мимо нового и старого рыбных рынков. Время в пути — 50 минут.
Асакуса — популярный туристической район
Вы увидите самый старый в Токио храм Сэнсодзи и пройдётесь по сохранившей атмосферу 18 века торговой улочке Накамисэ. Здесь по желанию можно попробовать жареных куколок, приобрести традиционные сувениры, взять кимоно напрокат, поучаствовать в чайной церемонии или прокатиться на рикше.
Организационные детали
Если экскурсионный автобус не будет ходить из-за плохой погоды или отсутствия билетов, мы посетим знаменитый район Сибуя.
Дополнительные расходы:
- Проезд на электричке от станции «Токио» до станции «Асакуса»: 330 йен за чел. в одну сторону. Мой билет оплачивать не нужно
- Проезд на экскурсионном автобусе с открытым верхом: взрослые — 2000 йен в будние дни, 2200 йен в выходные и праздничные дни; дети от 6 до 11 лет — 1000 йен в будние дни, 1100 йен в выходные и праздничные дни. Если захотите, чтобы я сопровождала вас, нужно оплатить и мой билет
- Встреча у вашего места проживания в Токио (по желанию) — $30
- Развлечения в Асакусе оплачиваются по желанию