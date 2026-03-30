читать дальше уменьшить который был на связи еще до самого дня экскурсии. Кроме наблюдения за сакурой я узнала много истории, рассказанной простым языком, много интересных мифов и осталась в прекрасном впечатлении, т. к. для меня это был последний день в Японии. После экскурсии Елена помогла выбрать ресторан для обеда, проводила и убедилась, что я в правильной очереди. Огромное спасибо!

Прекрасная экскурсия по местам цветения сакуры, я просто отдалась в руки Елены и гуляла в удовольствие без размышлений о том, куда и как добраться! Она очень заботливый и внимательный гид,