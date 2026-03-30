Сакуру в Токио ценят не только за красоту, но и за мимолётность.
На прогулке по знаменитым садам я объясню, как цветение вплетено в философию, историю и городское пространство. Вы увидите раннюю и позднюю сакуру, лепестки над водой и цветы среди руин власти. И разберётесь в концепции моно-но аварэ — красоты уходящего мгновения.
На прогулке по знаменитым садам я объясню, как цветение вплетено в философию, историю и городское пространство. Вы увидите раннюю и позднюю сакуру, лепестки над водой и цветы среди руин власти. И разберётесь в концепции моно-но аварэ — красоты уходящего мгновения.
Описание экскурсии
Синдзюку-гёэн — весна без спешки (~40 мин)
- Вы окажетесь в парке, где растут 900 деревьев сакуры — ранних и поздних сортов
- Я объясню, как в японской культуре воспринимается и почему культивируется цветение сакуры
Коисикава Коракуэн — сад, где каждый элемент символичен (~40 мин)
- Вы прогуляетесь по саду, где каждая дорожка, горка и мостик имеют смысл и аллюзию
- Познакомитесь с философией «наслаждения после»
Ров Чидоригафути — сакура над водой (~50 мин + ~30–40 мин на обед)
- Мы окажемся в одной из самых кинематографичных точек Токио
- Вы понаблюдаете, как лепестки падают в воду и превращают её в медленно плывущую весну
- Здесь особенно ощутима концепция моно-но аварэ — исчезающей красоты момента
- При желании сделаем паузу на кофе или обед
Восточные сады Императорского дворца — сакура среди исторических камней (~40 мин)
- Вы побываете на месте, где когда-то стояла главная башня замка Эдо
- Увидите массивные стены и цветы сакуры над руинами власти — напоминание о том, что природа переживает империи
Могила Тайра-но-Масакадо — сакура и дух непокорности (~10 мин)
- Мы заглянем в почти незаметное место в самом престижном районе Токио
- Я расскажу о духе самурая-мятежника, которого боялись даже после его смерти
Токийский вокзал — встреча эпох (~20 мин)
- Вы увидите символ Японии, которая не рвёт с прошлым, а встраивает его в будущее
- Зайдём внутрь, чтобы рассмотреть архитектуру куполов
- Весной — полюбуемся цветущей сакурой и поговорим о том, как деревья вписаны в пространство города
Организационные детали
- Экскурсия проводится в период цветения сакуры — с 20 марта по 15 апреля
- Перемещаться между локациями мы будем частично на общественном транспорте, билеты для одного человека на день будут стоить примерно 1000 йен (~$6,4). По запросу я заеду за вами в отель за доплату $25
- Дополнительно оплачивается вход в городские парки — 800 йен на чел. (~$5,2), а также перекус или обед — по желанию, по меню
- Проезд и входные билеты для гида оплачивать не нужно
Обратите внимание:
- По понедельникам и пятницам Восточные сады Императорского дворца не работают. В эти дни мы пройдём вдоль внешнего рва с северной стороны Императорской резиденции или заменим на другую локацию
- По понедельникам также выходной в Синдзюку-гёэн — по желанию заменим на другую локацию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Синдзюку-гёэн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Конничива, уважаемые путешественники! Я живу в Японии более 20 лет и с большой любовью делюсь её культурой, традициями и скрытыми уголками. Туризм — моя стихия, некоторое время я работала в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия по местам цветения сакуры, я просто отдалась в руки Елены и гуляла в удовольствие без размышлений о том, куда и как добраться! Она очень заботливый и внимательный гид,
Елена
Ответ организатора:
Лилия, благодарю за такой прекрасный отзыв, учитывая, что Вы продвинутый путешественник. Спасибо, что провели свой последний день в Токио со мной и он оставил у вас приятные впечатления.
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Р
Экскурсия оставила у нас приятные впечатления!
Гид Елена рассказывала интересно, живо и с вниманием к деталям, отвечала на все вопросы и показывала не только популярные, но и более скрытые, уютные места.
Гид Елена рассказывала интересно, живо и с вниманием к деталям, отвечала на все вопросы и показывала не только популярные, но и более скрытые, уютные места.
Елена
Ответ организатора:
Роман, благодарю за хороший отзыв об экскурсии. Максимально старалась, чтобы вам было комфортно и во время длительной прогулки. Очень рада была с вами познакомится и узнать познавательные вещи с вашей стороны. Огромное спасибо.
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Ц
Несмотря на дождливую погоду, мы успели увидеть все запланированные места и насладиться красотой цветения. Отдельная благодарность гиду Елене — она была внимательной, интересной и отлично организовала программу. Осталась очень довольна этой экскурсией и с радостью рекомендую её другим.
Елена
Ответ организатора:
Цветомира, Вы прекрасны, как и Ваше имя. Мне было очень приятно провести этот день с вашей семьей и постараться сделать его увлекательным и интересным, несмотря даже на дождливую погоду. Спасибо за добрые и хорошие слова в мой адрес.
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