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Токио в цвету: красота, которая исчезает

Прожить японскую весну, полюбоваться красотой сакуры и познакомиться с концепцией моно-но аварэ
Сакуру в Токио ценят не только за красоту, но и за мимолётность.

На прогулке по знаменитым садам я объясню, как цветение вплетено в философию, историю и городское пространство. Вы увидите раннюю и позднюю сакуру, лепестки над водой и цветы среди руин власти. И разберётесь в концепции моно-но аварэ — красоты уходящего мгновения.
5
3 отзыва
Токио в цвету: красота, которая исчезает
Токио в цвету: красота, которая исчезает
Токио в цвету: красота, которая исчезает

Описание экскурсии

Синдзюку-гёэн — весна без спешки (~40 мин)

  • Вы окажетесь в парке, где растут 900 деревьев сакуры — ранних и поздних сортов
  • Я объясню, как в японской культуре воспринимается и почему культивируется цветение сакуры

Коисикава Коракуэн — сад, где каждый элемент символичен (~40 мин)

  • Вы прогуляетесь по саду, где каждая дорожка, горка и мостик имеют смысл и аллюзию
  • Познакомитесь с философией «наслаждения после»

Ров Чидоригафути — сакура над водой (~50 мин + ~30–40 мин на обед)

  • Мы окажемся в одной из самых кинематографичных точек Токио
  • Вы понаблюдаете, как лепестки падают в воду и превращают её в медленно плывущую весну
  • Здесь особенно ощутима концепция моно-но аварэ — исчезающей красоты момента
  • При желании сделаем паузу на кофе или обед

Восточные сады Императорского дворца — сакура среди исторических камней (~40 мин)

  • Вы побываете на месте, где когда-то стояла главная башня замка Эдо
  • Увидите массивные стены и цветы сакуры над руинами власти — напоминание о том, что природа переживает империи

Могила Тайра-но-Масакадо — сакура и дух непокорности (~10 мин)

  • Мы заглянем в почти незаметное место в самом престижном районе Токио
  • Я расскажу о духе самурая-мятежника, которого боялись даже после его смерти

Токийский вокзал — встреча эпох (~20 мин)

  • Вы увидите символ Японии, которая не рвёт с прошлым, а встраивает его в будущее
  • Зайдём внутрь, чтобы рассмотреть архитектуру куполов
  • Весной — полюбуемся цветущей сакурой и поговорим о том, как деревья вписаны в пространство города

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в период цветения сакуры — с 20 марта по 15 апреля
  • Перемещаться между локациями мы будем частично на общественном транспорте, билеты для одного человека на день будут стоить примерно 1000 йен (~$6,4). По запросу я заеду за вами в отель за доплату $25
  • Дополнительно оплачивается вход в городские парки — 800 йен на чел. (~$5,2), а также перекус или обед — по желанию, по меню
  • Проезд и входные билеты для гида оплачивать не нужно

Обратите внимание:

  • По понедельникам и пятницам Восточные сады Императорского дворца не работают. В эти дни мы пройдём вдоль внешнего рва с северной стороны Императорской резиденции или заменим на другую локацию
  • По понедельникам также выходной в Синдзюку-гёэн — по желанию заменим на другую локацию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк Синдзюку-гёэн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Конничива, уважаемые путешественники! Я живу в Японии более 20 лет и с большой любовью делюсь её культурой, традициями и скрытыми уголками. Туризм — моя стихия, некоторое время я работала в
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этой сфере, но недавно решила предлагать экскурсии индивидуально, чтобы создавать персональное путешествие для каждого гостя! Надеюсь, что мои знания и навыки помогут вам в вашем путешествии. Открывайте Японию с разных сторон, а я постараюсь добавить вам незабываемых впечатлений.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Lilly
Прекрасная экскурсия по местам цветения сакуры, я просто отдалась в руки Елены и гуляла в удовольствие без размышлений о том, куда и как добраться! Она очень заботливый и внимательный гид,
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который был на связи еще до самого дня экскурсии. Кроме наблюдения за сакурой я узнала много истории, рассказанной простым языком, много интересных мифов и осталась в прекрасном впечатлении, т. к. для меня это был последний день в Японии. После экскурсии Елена помогла выбрать ресторан для обеда, проводила и убедилась, что я в правильной очереди. Огромное спасибо!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Лилия, благодарю за такой прекрасный отзыв, учитывая, что Вы продвинутый путешественник. Спасибо, что провели свой последний день в Токио со мной и он оставил у вас приятные впечатления.
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Р
Экскурсия оставила у нас приятные впечатления!
Гид Елена рассказывала интересно, живо и с вниманием к деталям, отвечала на все вопросы и показывала не только популярные, но и более скрытые, уютные места.
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Отдельно хочется поблагодарить её за помощь с организационными вопросами при планировании поездки в Японию.
Единственный момент — экскурсия довольно активная, нужно быть готовыми много ходить, поэтому обязательно выбирайте удобную обувь.
В целом мы остались очень довольны и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию

Елена
Елена
Ответ организатора:
Роман, благодарю за хороший отзыв об экскурсии. Максимально старалась, чтобы вам было комфортно и во время длительной прогулки. Очень рада была с вами познакомится и узнать познавательные вещи с вашей стороны. Огромное спасибо.
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Ц
Несмотря на дождливую погоду, мы успели увидеть все запланированные места и насладиться красотой цветения. Отдельная благодарность гиду Елене — она была внимательной, интересной и отлично организовала программу. Осталась очень довольна этой экскурсией и с радостью рекомендую её другим.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Цветомира, Вы прекрасны, как и Ваше имя. Мне было очень приятно провести этот день с вашей семьей и постараться сделать его увлекательным и интересным, несмотря даже на дождливую погоду. Спасибо за добрые и хорошие слова в мой адрес.
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