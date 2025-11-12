Что делает японский сад таким, каким мы его знаем? Приглашаем на прогулку по зелёным уголкам Токио, чтобы ощутить гармонию природы и человека.
Наш маршрут позволит оценить разнообразие японской природы в черте города и разгадать тайны японских садов.
Описание экскурсии
- Мы начнём с парка Хамарикю, который известен своим уникальным ландшафтом и чайным домиком на острове.
- Посетим парк Кю-Сиба-Рикю, где вас ждут традиционные японские сады и спокойная атмосфера.
- Остановимся в парке Сиба-Коэн, откуда открывается вид на Токийскую башню. Здесь вы насладитесь прогулкой среди зелени и цветов.
- Побываем в храме Зодзё-дзи — одном из самых значимых буддийских храмов Токио, который расположен у подножия башни.
- В финале поднимемся на Токийскую башню, откуда открывается панорама города.
Вы узнаете:
- какие элементы составляют основу японского садового искусства.
- какова их история и символическое значение.
- почему сад для японцев — это философия, воплощённая в камне, воде и зелени.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: сад Хамарикю — 300 йен с чел., сад Сиба-рикю — 150 йен с чел., смотровая площадка Токийской башни — 1500 йен с чел. (сама башня в экскурсию не входит).
- За дополнительную плату я могу встретить вас в холле отеля, подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции Симбаси
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Токио
Я приглашаю вас в незабываемое путешествие по Токио! Япония — это страна, которая покоряет с первого взгляда. Здесь вековые традиции гармонично переплетаются с футуристическими пейзажами, а каждый уголок хранит свою уникальную
