Национальные парки Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Токио на русском языке, цены от €550. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
650 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
600 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
«Приглашаю на 1 день вырваться из бурлящего мегаполиса и отправиться в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    24 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
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    не торопясь. Слушать интересно, общаться приятно, ехать комфортно. Получила кучу ценных советов по планам на остаток моей поездки в Японию). В общем, рекомендую.

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Все было на высшем уровне
  • Д
    Данила
    18 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
    Сергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседник
  • Н
    Николета
    11 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и на главный символ страны
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    - гору Фудзи. Мы выбрали гида Аэлиту и её экскурсию на машине. Нас забрали и привезли в отель, где мы остановились. Поездка заняла почти весь день и это был один из самых красивых и запоминающихся дней в нашем 2-х недельном путешествии. Кроме заранее оговорённых достопримечательностей, Аэлита очень много рассказывала про настоящую, бытовую жизнь японцев. Нам с мужем было очень интересно её слушать 🫶 Я однозначно рекомендую этого гида и желаю ей побольше классных туристов и поменьше лестниц:-)

    Это была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть иЭто была наша первая поездка с мужем в Японию. Конечно же мы хотели успеть посмотреть и
  • Н
    Николай
    9 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Замечательная экскурсия, прекрасная организация маршрута. Мы очень хотели попасть в онсен и Аэлита сделала все чтобы нам это удалось. Рекомендую всем кто хочет отдохнуть на природе.
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Отлично! Спасибо!
  • S
    Sergey
    26 апреля 2024
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Очень профессионально организованная и интересная экскурсия. Нам еще повезло с погодой, что ее дополнительно украсило.
  • М
    Марина
    31 марта 2024
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Всей нашей семье очень понравилась экскурсия. Маргарита очень приятная, тактичная и веселая. Все прошло идеально.
  • Т
    Татьяна
    29 января 2024
    Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Очень интересная экскурсия! Самое сильное впечатление от Японии. Не хватило только времени в бане с горячими источниками. Спасибо Аэлите - было очень интересно! Ответила на все вопросы и рассказывала очень много интересных исторических моментов
    Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Национальные парки»

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Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
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