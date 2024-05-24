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- гору Фудзи. Мы выбрали гида Аэлиту и её экскурсию на машине. Нас забрали и привезли в отель, где мы остановились. Поездка заняла почти весь день и это был один из самых красивых и запоминающихся дней в нашем 2-х недельном путешествии. Кроме заранее оговорённых достопримечательностей, Аэлита очень много рассказывала про настоящую, бытовую жизнь японцев. Нам с мужем было очень интересно её слушать 🫶 Я однозначно рекомендую этого гида и желаю ей побольше классных туристов и поменьше лестниц:-)