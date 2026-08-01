Неизведанная Япония: полуостров Босо и префектура Чиба
Выбраться за пределы мегаполиса: туда, где море, горы, рыбацкие деревни и каменоломни (из Токио)
Отправляемся на юг Чибы, чтобы узнать, как одна гора столетиями «строила» Токио и почему каменным монахам отрубали головы.
А ещё проедем по тоннелю под заливом, окажемся в мирах Миядзаки, побываем в самурайском замке и пообедаем в школе, ставшей рестораном. Вы увидите другую Японию, без толп людей, неоновых вывесок и небоскрёбов.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Токио. Вы проедете через тоннель в 10 км, проложенный на глубине 60 м под Токийским заливом 9:00–9:30 — искусственный остров Умихотару, откуда открываются вид на Иокогаму, Токио, а в хорошую погоду и на Фудзи 10:30–12:30 — гора-каменоломня Нокогирияма. Подниметесь по канатной дороге и прогуляетесь до храма Нихон-дзи. Увидите самую большую в Японии статую Будды, высеченную в скале, а ещё больше 1500 каменных фигур монахов-архатов 12:30–14:30 — обед на побережье. На выбор — два варианта: попробуете свежий улов с видом на Токийский залив или поедите в бывшей школе, превращённой в дорожную станцию, прямо в спортзале или классе, среди парт 14:30–15:30 — дорога вдоль побережья. Вы полюбуетесь морем и горами, промчитесь через тоннели в скалах и увидите тихие рыбацкие деревушки 15:30–17:30 — замок Татеяма (по желанию). Сооружение связано с японским эпосом о восьми воинах и мистических бусинах. Вы подниметесь на холм, заглянете в музей и полюбуетесь заливом. Можно встретить закат здесь или отправиться к действующему маяку, на самую южную точку полуострова 18:00–18:30 — выезд в Токио с остановкой на ужин
Организационные детали
Едем на минивэне с кондиционером, 2 детских кресла — по запросу
Подниматься к храму Нихон-дзи будем по лестницам и горным тропам, потребуются хорошая физическая форма и удобная обувь
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
билеты на канатную дорогу и в храмовый комплекс Нихон-дзи — ¥1650 (~$12), в том числе для гида. Можем подняться на вершину на машине без доплаты
билет в замок Татеяма (по желанию) — ¥400 (~$2,5)
маяк (по желанию) — ¥300(~$2)
питание — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ерошенко — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Японии уже более 10 лет и за это время собрал коллекцию мест, о которых не пишут в путеводителях. Часто катаюсь на машине по окрестностям, в основном на север, к Фудзи или на океан.
Люблю показывать людям Японию изнутри — места где мало людей, но много настоящей атмосферы.
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