Отправляемся на юг Чибы, чтобы узнать, как одна гора столетиями «строила» Токио и почему каменным монахам отрубали головы. А ещё проедем по тоннелю под заливом, окажемся в мирах Миядзаки, побываем в самурайском замке и пообедаем в школе, ставшей рестораном. Вы увидите другую Японию, без толп людей, неоновых вывесок и небоскрёбов.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Токио. Вы проедете через тоннель в 10 км, проложенный на глубине 60 м под Токийским заливом

9:00–9:30 — искусственный остров Умихотару, откуда открываются вид на Иокогаму, Токио, а в хорошую погоду и на Фудзи

10:30–12:30 — гора-каменоломня Нокогирияма. Подниметесь по канатной дороге и прогуляетесь до храма Нихон-дзи. Увидите самую большую в Японии статую Будды, высеченную в скале, а ещё больше 1500 каменных фигур монахов-архатов

12:30–14:30 — обед на побережье. На выбор — два варианта: попробуете свежий улов с видом на Токийский залив или поедите в бывшей школе, превращённой в дорожную станцию, прямо в спортзале или классе, среди парт

14:30–15:30 — дорога вдоль побережья. Вы полюбуетесь морем и горами, промчитесь через тоннели в скалах и увидите тихие рыбацкие деревушки

15:30–17:30 — замок Татеяма (по желанию). Сооружение связано с японским эпосом о восьми воинах и мистических бусинах. Вы подниметесь на холм, заглянете в музей и полюбуетесь заливом. Можно встретить закат здесь или отправиться к действующему маяку, на самую южную точку полуострова

18:00–18:30 — выезд в Токио с остановкой на ужин

Организационные детали

Едем на минивэне с кондиционером, 2 детских кресла — по запросу

Подниматься к храму Нихон-дзи будем по лестницам и горным тропам, потребуются хорошая физическая форма и удобная обувь

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются: