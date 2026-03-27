Приглашаем вас на прогулку, где Токио раскроется с неожиданной стороны — не как мегаполис будущего, а как город с глубокими корнями и историей.
Мы начнём день в одном из старейших буддийских храмов, где понаблюдаем за утренним ритуалом — с благовониями, пением сутр и особой атмосферой. А затем прогуляемся по традиционному саду и увидим город периода Эдо.
Мы начнём день в одном из старейших буддийских храмов, где понаблюдаем за утренним ритуалом — с благовониями, пением сутр и особой атмосферой. А затем прогуляемся по традиционному саду и увидим город периода Эдо.
Описание экскурсии
Старейший буддийский храм Фукагава Фудо-до. При желании — участие в ритуале очищения и преобразования Goma («огненная молитва»).
Традиционный японский сад Киёсуми с прудом, карпами кои, каменными тропами по воде, павильонами и сезонными пейзажами. Чудесно подходит для спокойных прогулок и наблюдения за птицами.
Исторический музей Эдо-Фукагава. Здесь вас ждут рассказы об архитектуре, традициях и ценностях Японии.
Вы узнаете:
- об истории древнего буддийского храма и глубоком смысле утреннего ритуала
- роли буддизма в повседневной жизни японцев
- японском парке, который однажды спас жизни десяткам тысяч людей
- Токио времён Эдо — с его деревянной архитектурой и духом ушедшей эпохи
И многом другом!
Организационные детали
- Идеальное время для начала прогулки — с 8 до 9 утра
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в музей: взрослый — 400 йен ($2,7), детский (до 18 лет) — 50 йен ($0,35)
- Вход в парк: 150 йен ($1) за чел.
ежедневно в 08:00 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$220
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции «Монзен-накачо»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Японии больше 20 лет — в самом сердце страны, в Токио. Свободно говорю по-японски, люблю рассказывать о жизни здесь без глянца — такой, какая она есть: красивая, многослойная
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
прекрасная экскурсия! Замечательный гид! было интересно и познавательно 🥰
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Незабываемый Токио: путешествие во времени»
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
27 июл в 10:00
28 июл в 10:00
от $580 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
Завтра в 15:30
27 июл в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио между эпохами
Железные дороги, Миядзаки, зелёный чай и парк «Хамарикю» - прогулка, насыщенная историей и вкусом
Начало: На станции Симбаси
Завтра в 09:30
28 июл в 09:30
от $270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
От древнего Эдо к архитектуре и технологиям будущего
Увидеть, как эпохи наслаивались друг на друга и понять, как сложился уникальный облик Токио
Начало: На мосту Нихомбаси
Завтра в 16:30
27 июл в 17:30
от $120 за человека
$220 за человека