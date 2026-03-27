Приглашаем вас на прогулку, где Токио раскроется с неожиданной стороны — не как мегаполис будущего, а как город с глубокими корнями и историей. Мы начнём день в одном из старейших буддийских храмов, где понаблюдаем за утренним ритуалом — с благовониями, пением сутр и особой атмосферой. А затем прогуляемся по традиционному саду и увидим город периода Эдо.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Старейший буддийский храм Фукагава Фудо-до. При желании — участие в ритуале очищения и преобразования Goma («огненная молитва»).

Традиционный японский сад Киёсуми с прудом, карпами кои, каменными тропами по воде, павильонами и сезонными пейзажами. Чудесно подходит для спокойных прогулок и наблюдения за птицами.

Исторический музей Эдо-Фукагава. Здесь вас ждут рассказы об архитектуре, традициях и ценностях Японии.

Вы узнаете:

об истории древнего буддийского храма и глубоком смысле утреннего ритуала

роли буддизма в повседневной жизни японцев

японском парке, который однажды спас жизни десяткам тысяч людей

Токио времён Эдо — с его деревянной архитектурой и духом ушедшей эпохи

И многом другом!

Организационные детали

Идеальное время для начала прогулки — с 8 до 9 утра

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы