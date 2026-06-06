Это живая прогулка по вечернему Токио глазами человека, который давно живёт в Японии и любит этот город после заката.
Я покажу не только известные места вроде Кабуки-тё и Голден Гая, но
Я покажу не только известные места вроде Кабуки-тё и Голден Гая, но
Описание экскурсии
- Начнём вечер с панорамного вида на Токио со смотровой площадки мэрии Токио. С высоты посмотрим на бесконечный мегаполис и поговорим о том, как устроен город, который почти никогда не спит
- Затем отправимся в сердце ночного Синдзюку. Пройдём через район небоскрёбов и увидим, как строгий деловой Токио постепенно превращается в яркий мир неона, вывесок и маленьких баров
- Заглянем в атмосферный переулок Omoide Yokocho — лабиринт узких улочек с фонарями, дымом от гриля и крошечными заведениями, где токийцы отдыхают после работы. Я расскажу о культуре японских изакая, вечерних традициях и местной гастрономии
- Дальше нас ждёт Кабуки-тё — самый известный район ночной жизни Токио. Вы увидите легендарную голову Годзиллы, сверкающие улицы и узнаете, как этот район менялся после войны и почему стал символом ночного города
- После этого мы окажемся в знаменитом Голден Гай — квартале миниатюрных баров и узких переулков, сохранившем атмосферу старого Синдзюку. Поговорим о токийской барной культуре, местных привычках и о том, почему сюда до сих пор приходят музыканты, писатели и режиссёры
- По пути также зайдём к тихому храму Ханазоно, который неожиданно скрывается среди неоновых улиц и напоминает, как удивительно в Токио переплетаются современность и традиции
Во время прогулки я покажу лучшие вечерние фотолокации, поделюсь советами для самостоятельного знакомства с ночным Токио и научу нескольким полезным японским фразам.
Темы
- Во время прогулки мы поговорим о том, как Синдзюку превратился в главный символ ночного Токио и почему именно здесь особенно чувствуется контраст между строгой японской повседневностью и свободной атмосферой после заката
- Вы узнаете, как устроена японская культура вечернего отдыха, зачем офисные сотрудники идут в изакая после работы и почему маленькие бары Голден Гая стали легендарным местом для музыкантов, режиссёров и творческой богемы
- Я расскажу, как менялся район Кабуки-тё после Второй мировой войны, откуда появилось его необычное название и почему он одновременно считается и туристическим символом, и очень «настоящим» Токио
- Мы поговорим о японских барах и гастрономии: как правильно вести себя в изакая, что обычно заказывают местные, чем отличаются якитори, хайбол и сакэ и почему многие крошечные заведения работают десятилетиями практически без изменений
- Также вы узнаете, как в Токио сосуществуют неоновые улицы, тихие святилища и старые переулки, почему японцы так ценят атмосферу маленьких пространств и как ночной город выглядит глазами местных жителей, а не только туристов.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. За вечер мы пройдём около 5-6 км в спокойном темпе с остановками и фото-паузами
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
- Экскурсия подходит взрослым и подросткам от 12 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 8 чел.) за доплату $32 за каждого следующего человека
во вторник, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Shinjuku
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райхан — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 150 туристов
Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов. Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю
Входит в следующие категории Токио
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