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Провёл экскурсии для 150 туристов

читать дальше уменьшить на Токио изнутри — как местный. Я знаю, где лучший рамэн, где можно поймать кадр с неоном, а где спрятаться от толпы и услышать, как город дышит. Работаю в туризме и фотографии, поэтому на моих прогулках всегда лёгкая атмосфера, хорошие фото и ощущение, будто вы гуляете с другом. Проводил десятки экскурсий — от храмов до фуд-туров, от рассветных прогулок до ночных огней Синдзюку. Хочу, чтобы каждый почувствовал Токио не как турист, а как «свой человек в Японии».

Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов. Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю