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Обзорная экскурсия по Киото

Елена И.
Елена И. – Гид из Токио
На экскурсионной индивидуальной программе по Киото я познакомлю вас с древней историей 📖 Японии.

Этот город 🏙️ раньше был столицей ⭐️.

Он сохранил в себе величие и блеск того времени.

Тут остались старые храмы: Сандзюсангэндо, Киёмидзудэра и другие.

Во все мы зайдём и посмотрим на убранство со всех сторон.

Расскажу много интересных фактов об этих местах.
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Обзорная экскурсия по Киото

Что вы увидите

  • «Золотой павильон»
  • Храм Рёан-дзи
  • Храм Сандзюсангэн-до
  • Храм Киёмидзу-дэра
Говорят, что Киото – одно из мест, где до сих пор витает дух настоящей Японии. Здесь по улицам гуляют гейши, а в сувенирных магазинах продают веера, чай, кимоно и другие атрибуты, ставшие для многих символами Страны Восходящего Солнца. Мы увидим самые яркие достопримечательности 🏛️ и проникнемся неповторимой атмосферой древней японской столицы ⭐️ вы увидите?
  • Золотой павильон Кинкакудзи — один из самых знаменитых и узнаваемых символов Киото. Хрупкий и миниатюрный, Золотой павильон словно парит над окружающим озером, отражаясь как в зеркале в его прозрачных водах.
  • Храму Рёандзи, название которого означает «храм покоящегося дракона». Знаменит своим садом из 15 камней. Главная загадка этого творения в том, что с какой бы стороны вы не взглянули на сад, вы сможете увидеть лишь 14 камней - один всегда будет исчезать из вида.
  • Храм Сандзюсангэндо - Храм Тысячи Будд - один из древнейших деревянных храмов Японии, дошедший до нас без перестроек со времен средневековья. Храм представляет собой помещенный под крышу длиннейший алтарь, в тридцати трех пролетах которого стоит 1001 статуя Каннон.
  • Храм Киёмидзудэра, название которого буквально переводится как Храм Чистой Воды. Невозможно побывать в Киото и не посетить этот великолепный храм. С большая террасы, которая стоит на деревянных сваях, открывается прекрасный вид на город 🏙️
Что входит
  • входные билеты в храмы
  • общественный транспорт
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля в Киото

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена И.
Елена И.
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