Говорят, что Киото – одно из мест, где до сих пор витает дух настоящей Японии. Здесь по улицам гуляют гейши, а в сувенирных магазинах продают веера, чай, кимоно и другие атрибуты, ставшие для многих символами Страны Восходящего Солнца. Мы увидим самые яркие достопримечательности 🏛️ и проникнемся неповторимой атмосферой древней японской столицы ⭐️ вы увидите?
Золотой павильон Кинкакудзи — один из самых знаменитых и узнаваемых символов Киото. Хрупкий и миниатюрный, Золотой павильон словно парит над окружающим озером, отражаясь как в зеркале в его прозрачных водах.
Храму Рёандзи, название которого означает «храм покоящегося дракона». Знаменит своим садом из 15 камней. Главная загадка этого творения в том, что с какой бы стороны вы не взглянули на сад, вы сможете увидеть лишь 14 камней - один всегда будет исчезать из вида.
Храм Сандзюсангэндо - Храм Тысячи Будд - один из древнейших деревянных храмов Японии, дошедший до нас без перестроек со времен средневековья. Храм представляет собой помещенный под крышу длиннейший алтарь, в тридцати трех пролетах которого стоит 1001 статуя Каннон.
Храм Киёмидзудэра, название которого буквально переводится как Храм Чистой Воды. Невозможно побывать в Киото и не посетить этот великолепный храм. С большая террасы, которая стоит на деревянных сваях, открывается прекрасный вид на город 🏙️
Что входит
входные билеты в храмы
общественный транспорт
Что не входит
питание
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля в Киото
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