Елена И. – Гид из Токио

На экскурсионной индивидуальной программе по Киото я познакомлю вас с древней историей 📖 Японии.



Этот город 🏙️ раньше был столицей ⭐️.



Он сохранил в себе величие и блеск того времени.



Тут остались старые храмы: Сандзюсангэндо, Киёмидзудэра и другие.



Во все мы зайдём и посмотрим на убранство со всех сторон.



Расскажу много интересных фактов об этих местах.