Найдено 4 экскурсии в категории « Озера » в Токио на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 34 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Из Токио - в национальный парк Хаконе Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров Начало: В холле вашего отеля «Прогулка по озеру Аси и захватывающие виды Фудзи» $770 за всё до 5 чел. На автобусе Круизы На поезде 10 часов 1 отзыв Круиз Лучший выбор Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд Уникальная возможность увидеть величественную гору Фудзи и насладиться круизом по озеру Аси. Путешествие на скоростном поезде завершит день Начало: 4-chōme-1-2 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japa... «Возврат денежных средств за эти изменения не производится: круиз по озеру Яманака на корабле «Лебединое озеро», прогулка на лодке по озеру Асиноко, замок Одавара, Осино Хаккай, Хаконе Секишо, храм Хаконе и т» Расписание: Ежедневно в 07:20. $168.48 за человека Пешая 7 часов 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. К подножию Фудзисан у озера Кавагучико Начало: Метро Синдзюку $500 за всё до 6 чел. На автобусе 11 часов Водная прогулка Никко, храм Тосёгу, водопад и озеро Тюдзендзи Однодневное путешествие из Токио в Никко, где можно увидеть святилище Тосёгу, водопад Кегон и насладиться красотой озера Тюдзендзи Начало: MQF7+VW7 Тиёда, Токио, Япония «Исследование продолжится у спокойного озера Тюдзендзи, расположенного у основания горы Нантай» Расписание: Ежедневно в 07:00. $129 за человека Другие экскурсии Токио

