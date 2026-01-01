Мои заказы

Экскурсии к озерам Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Озера» в Токио на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
На машине
8 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
«Прогулка по озеру Аси и захватывающие виды Фудзи»
23 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд
На автобусе
Круизы
На поезде
10 часов
1 отзыв
Круиз
Лучший выбор
Гора Фудзи, Хаконэ, круиз по озеру Аси и скоростной поезд
Уникальная возможность увидеть величественную гору Фудзи и насладиться круизом по озеру Аси. Путешествие на скоростном поезде завершит день
Начало: 4-chōme-1-2 Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japa...
«Возврат денежных средств за эти изменения не производится: круиз по озеру Яманака на корабле «Лебединое озеро», прогулка на лодке по озеру Асиноко, замок Одавара, Осино Хаккай, Хаконе Секишо, храм Хаконе и т»
Расписание: Ежедневно в 07:20.
Завтра в 07:20
22 янв в 07:20
$168.48 за человека
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Пешая
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
К подножию Фудзисан у озера Кавагучико
Начало: Метро Синдзюку
22 янв в 16:30
23 янв в 08:30
$500 за всё до 6 чел.
Никко, храм Тосёгу, водопад и озеро Тюдзендзи
На автобусе
11 часов
Водная прогулка
Никко, храм Тосёгу, водопад и озеро Тюдзендзи
Однодневное путешествие из Токио в Никко, где можно увидеть святилище Тосёгу, водопад Кегон и насладиться красотой озера Тюдзендзи
Начало: MQF7+VW7 Тиёда, Токио, Япония
«Исследование продолжится у спокойного озера Тюдзендзи, расположенного у основания горы Нантай»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
$129 за человека

