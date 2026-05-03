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Семь богов удачи Асакусы

Узнать, кого действительно почитают жители Токио
Семь богов удачи (Ситифукудзин) — одна из самых сокровенных традиций Японии.

Считается, что каждый бог приносит определённый вид благополучия: богатство, мудрость, долголетие или счастливый брак. Вы заглянете в храмы района Асакуса, где молятся разным божествам. Научитесь их отличать и прикоснётесь к настоящей духовной жизни Токио.
5
1 отзыв
Семь богов удачи Асакусы
Семь богов удачи Асакусы
Семь богов удачи Асакусы

Описание экскурсии

Храм Тоби-Фудо

Бог: Бисамонтэн (покровитель воинов и страж закона)
Официальное название храма — Сёбоин, но более известен он как «Летящий Фудо». В 1530 году настоятель храма отправился в паломничество к горе Оминэ, взяв с собой статую Фудо Мёо. По легенде, ночью статуя сама пролетела почти 500 км, чтобы вернуться в Токио и ответить на молитвы верующих. С тех пор Тоби-Фудо почитают как бога, который мгновенно прилетает на помощь.

Храм Отори

Бог: Эбису (бог удачи, покровитель рыболовов и торговли)
В эпоху Эдо простые горожане молились здесь об успехе в бизнесе и богатстве. Храм славится фестивалем «Тори-но-ити» («Петушиный базар»), который проводится в ноябре, когда здесь продают особые грабли кумадэ — они «загребают» удачу.

Храм Ёсивара

Бог: Бэндзайтэн (богиня знаний, искусства и красноречия)
Ёсивара когда-то был известным кварталом красных фонарей. Храм построили в 1873 году, чтобы молиться о процветании и защите в этом сомнительном районе.

Храм Асакуса

Бог: Дайкокутэн (бог богатства и процветания)
Святилище известно как «Храм трёх божеств» и построено в честь троих мужчин, основавших Сэнсодзи. Оно чудом уцелело во время бомбёжек Второй мировой и сохранило аутентичную архитектуру 17 века.

Храм Сэнсодзи

Бог: Дайкокутэн (бог богатства и процветания)
Самый старый буддийский храм Токио, основанный в 645 году. Легенда гласит, что в 628 году двое братьев-рыбаков выловили из реки Сумида статую бодхисаттвы Каннон. Деревенский староста признал статую священной, и на этом месте был построен храм.

Мацутияма Сёдэн

Бог: Фукурокудзю (бог долголетия и мудрости)
Этот небольшой храм называют «Храмом редьки». По легенде, святой монах Кобо Дайси вылечил императора с помощью дайкона, после чего редька стала символом здоровья и защиты от неудач.

Храм Имадо

Бог: Дзюродзин (бог долголетия)
Это святилище — родина манэки-нэко, знаменитого «приглашающего кота», статуэтки которого можно увидеть во всех японских магазинах. В храме молятся об удаче в любви и семейном счастье.

Храм Хасиба Фудосон

Бог: Хотэй (бог веселья и беззаботности)
Здесь славят пузатого бога с мешком за спиной, который символизирует радость бытия.

Храм Исихама

Бог: Дзюродзин (бог долголетия)
Основан по приказу императора Сёму в 724 году. Здесь почитают божество с длинной седой бородой, которое часто изображают с посохом и веером.

Вы узнаете

  • Как буддийские монахи и синтоистские жрецы делили улицу, почему их боги не ссорились и зачем торговцу рыбой молиться в синтоистском храме, а воину — в буддийском
  • Как отличить Бисамонтэна от Дзюродзина, почему у Дайкокутэна такие большие уши и зачем Бэндзайтэн держит в руках лютню
  • Почему в храме, где родился манэки-нэко, молятся о любви
  • Зачем подносить дайкон божеству со слоновьей головой
  • Почему «Летящий Фудо» покровительствует пилотам и стюардессам

Организационные детали

  • Оплата оставшейся суммы производится до начала программы наличными в долларах или йенах по курсу на день проведения экскурсии
  • Для дополнительной визуализации по теме экскурсии вам потребуется телефон с мессенджером Telegram
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$105
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Minowa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
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старая Япония — улочки с историей, храмы с особой энергетикой и тихие уголки, скрытые от шумных маршрутов. Кандидат педагогических наук, дипломированный социальный работник. Была заведующей кафедрой УлГПУ. Мой подход и погружение в тему — научный как с точки зрения проработки материала, так и с точки зрения оптики. В то же время для меня важно оживить на экскурсиях-прогулках настоящий дух Токио. Поэтому со мной вы не только узнаете интересные факты, но и услышите истории, которыми не делятся путеводители. Часто работаю в паре с моей дочерью — Софьей — студенткой школы международных и социальных наук университета Цукубы, исследовательские интересы которой сосредоточены на различных аспектах социальных отклонений японцев.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Отличная экскурсия с Анной - очень рекомендую! Несмотря на плотный маршрут по 10 храмам, прогулка оказалась очень приятной, я реально прочувствовала каждого из семи богов. Поразило, как мирно уживаются буддийские
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и синтоистские святыни. К середине прогулки я ощутила необычный энергетический подъём, а к концу экскурсии поняла, что же мне сейчас нужно. Теперь я знаю, где мне искать свою удачу. Спасибо волшебным храмам в Токио. Анна - прекрасный гид и потрясающий человек. Обнимаю. Татьяна.

Отличная экскурсия с Анной - очень рекомендую! Несмотря на плотный маршрут по 10 храмам, прогулка оказалась
Отличная экскурсия с Анной - очень рекомендую! Несмотря на плотный маршрут по 10 храмам, прогулка оказалась
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