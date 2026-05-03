Семь богов удачи (Ситифукудзин) — одна из самых сокровенных традиций Японии. Считается, что каждый бог приносит определённый вид благополучия: богатство, мудрость, долголетие или счастливый брак. Вы заглянете в храмы района Асакуса, где молятся разным божествам. Научитесь их отличать и прикоснётесь к настоящей духовной жизни Токио.

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Описание экскурсии

Храм Тоби-Фудо

Бог: Бисамонтэн (покровитель воинов и страж закона)

Официальное название храма — Сёбоин, но более известен он как «Летящий Фудо». В 1530 году настоятель храма отправился в паломничество к горе Оминэ, взяв с собой статую Фудо Мёо. По легенде, ночью статуя сама пролетела почти 500 км, чтобы вернуться в Токио и ответить на молитвы верующих. С тех пор Тоби-Фудо почитают как бога, который мгновенно прилетает на помощь.

Храм Отори

Бог: Эбису (бог удачи, покровитель рыболовов и торговли)

В эпоху Эдо простые горожане молились здесь об успехе в бизнесе и богатстве. Храм славится фестивалем «Тори-но-ити» («Петушиный базар»), который проводится в ноябре, когда здесь продают особые грабли кумадэ — они «загребают» удачу.

Храм Ёсивара

Бог: Бэндзайтэн (богиня знаний, искусства и красноречия)

Ёсивара когда-то был известным кварталом красных фонарей. Храм построили в 1873 году, чтобы молиться о процветании и защите в этом сомнительном районе.

Храм Асакуса

Бог: Дайкокутэн (бог богатства и процветания)

Святилище известно как «Храм трёх божеств» и построено в честь троих мужчин, основавших Сэнсодзи. Оно чудом уцелело во время бомбёжек Второй мировой и сохранило аутентичную архитектуру 17 века.

Храм Сэнсодзи

Бог: Дайкокутэн (бог богатства и процветания)

Самый старый буддийский храм Токио, основанный в 645 году. Легенда гласит, что в 628 году двое братьев-рыбаков выловили из реки Сумида статую бодхисаттвы Каннон. Деревенский староста признал статую священной, и на этом месте был построен храм.

Мацутияма Сёдэн

Бог: Фукурокудзю (бог долголетия и мудрости)

Этот небольшой храм называют «Храмом редьки». По легенде, святой монах Кобо Дайси вылечил императора с помощью дайкона, после чего редька стала символом здоровья и защиты от неудач.

Храм Имадо

Бог: Дзюродзин (бог долголетия)

Это святилище — родина манэки-нэко, знаменитого «приглашающего кота», статуэтки которого можно увидеть во всех японских магазинах. В храме молятся об удаче в любви и семейном счастье.

Храм Хасиба Фудосон

Бог: Хотэй (бог веселья и беззаботности)

Здесь славят пузатого бога с мешком за спиной, который символизирует радость бытия.

Храм Исихама

Бог: Дзюродзин (бог долголетия)

Основан по приказу императора Сёму в 724 году. Здесь почитают божество с длинной седой бородой, которое часто изображают с посохом и веером.

Вы узнаете

Как буддийские монахи и синтоистские жрецы делили улицу, почему их боги не ссорились и зачем торговцу рыбой молиться в синтоистском храме, а воину — в буддийском

Как отличить Бисамонтэна от Дзюродзина, почему у Дайкокутэна такие большие уши и зачем Бэндзайтэн держит в руках лютню

Почему в храме, где родился манэки-нэко, молятся о любви

Зачем подносить дайкон божеству со слоновьей головой

Почему «Летящий Фудо» покровительствует пилотам и стюардессам

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