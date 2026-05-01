Отвлекитесь от неонового ритма Токио. Всего в часе езды вас ждёт Камакура — древняя столица самураев, где время замедлилось.
Этот маршрут проведёт вас от умиротворённых храмов сквозь бамбуковые рощи прямо к побережью Тихого океана.
Вы увидите Японию, о которой читали в книгах: с медитативным маття, величественными статуями Будды и шумом волн на закате.
Описание экскурсии
Пещерный храм Дзэниарай Бэнтэн
Мы начнём с места, где моют деньги. По легенде, если ополоснуть монеты в местном источнике, они обязательно вернутся к вам в двойном объёме. Главное — не забыть их потом просушить!
Бамбуковый храм Хококу-дзи
Вы погуляете в уединённой роще, где сотни стеблей бамбука уходят в небо. Здесь, в традиционном чайном домике, можно выпить свежеприготовленный маття и почувствовать себя героем японской сказки.
Великий Будда и храм Хасэ-дэра
Мы встретимся с 13-метровым бронзовым гигантом, который сидит под открытым небом с 13 века. А после поднимемся к храму Хасэ-дэра, откуда открывается лучшая панорама залива Сагами.
Финал на пляже Юигахама
В конце прогулки мы спустимся к океану. Прогулка по песку под шум волн — идеальное завершение дня. Если повезёт с погодой, на горизонте увидим священную гору Фудзи.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты и проезд (в том числе для гида): поезд из Токио (1700 йен / $11), входы в храмы (1000 йен / $7), обед (2500 йен / $16)
- Если вас нужно встретить в отеле, доплата составит $35
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Shibuya
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 229 туристов
Живу в Японии с 2005 года и до сих пор пытаюсь разгадать её тайны — иногда с успехом, иногда с улыбкой. Эта страна — как пазл, который никогда не надоедает
