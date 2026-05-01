Отвлекитесь от неонового ритма Токио. Всего в часе езды вас ждёт Камакура — древняя столица самураев, где время замедлилось. Этот маршрут проведёт вас от умиротворённых храмов сквозь бамбуковые рощи прямо к побережью Тихого океана. Вы увидите Японию, о которой читали в книгах: с медитативным маття, величественными статуями Будды и шумом волн на закате.

Описание экскурсии

Пещерный храм Дзэниарай Бэнтэн

Мы начнём с места, где моют деньги. По легенде, если ополоснуть монеты в местном источнике, они обязательно вернутся к вам в двойном объёме. Главное — не забыть их потом просушить!

Бамбуковый храм Хококу-дзи

Вы погуляете в уединённой роще, где сотни стеблей бамбука уходят в небо. Здесь, в традиционном чайном домике, можно выпить свежеприготовленный маття и почувствовать себя героем японской сказки.

Великий Будда и храм Хасэ-дэра

Мы встретимся с 13-метровым бронзовым гигантом, который сидит под открытым небом с 13 века. А после поднимемся к храму Хасэ-дэра, откуда открывается лучшая панорама залива Сагами.

Финал на пляже Юигахама

В конце прогулки мы спустимся к океану. Прогулка по песку под шум волн — идеальное завершение дня. Если повезёт с погодой, на горизонте увидим священную гору Фудзи.

Организационные детали