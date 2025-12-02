Погрузиться в атмосферу и жизнь древнего города - без банальных фактов, суеты и потока людей
Ночной Токио — это особенный опыт для путешественника. Мы отправимся в знаменитый район Асакуса, когда здесь уже не ждут туристов.
Прогуляемся среди ночных видов города и насладимся уютом улицы Накамисе, которая всего несколько часов назад была заполнена людьми. А ещё поговорим о теории «Ворот Демона», драконах, жизни Токио и защите японцев от злых духов.
Описание экскурсии
Улица Накамисе. Днём по ней можно только «проплыть» в потоке туристов, но с наступлением вечера многочисленные торговые лавки закрываются ставнями. На них изображены сюжеты японской жизни — будем рассматривать и обсуждать.
Ворота Ходзомон. Про ворота к храмам вы уже наверняка слышали, поэтому здесь я познакомлю вас с теорией «Ворот Демона», которая влияла на организацию пространства в Японии. Обсудим, что делают японцы, чтобы оградить себя от злых духов.
Пятиярусная пагода как элемент храмового комплекса очень изящна. А вот что является её формой-прародителем и зачем уровней 5 — это вы узнаете на экскурсии.
Ворота Каминари-мон — самый узнаваемый атрибут Асакусы. Я расскажу историю возвращения этих ворот через 100 лет после пожара, и, если захотите, — легенду о драконе, деревянная картина которого украшает самый большой фонарь Токио.
Поверьте, «тёмная сторона Токио» заставит вас по-новому взглянуть на храмовую архитектуру и не ограничиваться стандартными фото главных достопримечательностей.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка в конце трудового дня. Для многих она становится воодушевляющей и открывающей второе дыхание. Однако внимательно отнеситесь к своим силам, чтобы это ночное знакомство с Токио не стало для вас физически утомительным.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Асакуса»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 397 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.