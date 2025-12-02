Мои заказы

«Тихий час» в старом Токио

Погрузиться в атмосферу и жизнь древнего города - без банальных фактов, суеты и потока людей
Ночной Токио — это особенный опыт для путешественника. Мы отправимся в знаменитый район Асакуса, когда здесь уже не ждут туристов.

Прогуляемся среди ночных видов города и насладимся уютом улицы Накамисе, которая всего несколько часов назад была заполнена людьми. А ещё поговорим о теории «Ворот Демона», драконах, жизни Токио и защите японцев от злых духов.
«Тихий час» в старом Токио© Анастасия
«Тихий час» в старом Токио© Анастасия
«Тихий час» в старом Токио© Анастасия

Описание экскурсии

Улица Накамисе. Днём по ней можно только «проплыть» в потоке туристов, но с наступлением вечера многочисленные торговые лавки закрываются ставнями. На них изображены сюжеты японской жизни — будем рассматривать и обсуждать.

Ворота Ходзомон. Про ворота к храмам вы уже наверняка слышали, поэтому здесь я познакомлю вас с теорией «Ворот Демона», которая влияла на организацию пространства в Японии. Обсудим, что делают японцы, чтобы оградить себя от злых духов.

Пятиярусная пагода как элемент храмового комплекса очень изящна. А вот что является её формой-прародителем и зачем уровней 5 — это вы узнаете на экскурсии.

Ворота Каминари-мон — самый узнаваемый атрибут Асакусы. Я расскажу историю возвращения этих ворот через 100 лет после пожара, и, если захотите, — легенду о драконе, деревянная картина которого украшает самый большой фонарь Токио.

Поверьте, «тёмная сторона Токио» заставит вас по-новому взглянуть на храмовую архитектуру и не ограничиваться стандартными фото главных достопримечательностей.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка в конце трудового дня. Для многих она становится воодушевляющей и открывающей второе дыхание. Однако внимательно отнеситесь к своим силам, чтобы это ночное знакомство с Токио не стало для вас физически утомительным.

во вторник в 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Асакуса»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 397 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Главное в восточном Токио за 3 часа
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в восточном Токио за 3 часа
Познакомьтесь с восточным Токио за 3 часа: от храма Сэнсо-дзи до Акихабары. Узнайте о культуре и истории города, почувствуйте его уникальную атмосферу
Начало: По договоренности
2 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$179 за всё до 4 чел.
Токио за четыре часа
Пешая
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Токио за четыре часа
Узнайте, как Токио стал столицей Японии, и насладитесь уникальными видами, путешествуя по городу на общественном транспорте
Начало: У вашего отеля
$260 за всё до 4 чел.
Это Токио
На машине
3.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Это Токио»: погружение в сердце Японии
Ваш персональный путеводитель по самым ярким достопримечательностям Токио. Откройте город в деталях за один день
Начало: Обычно в вашем отеле
$385 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио