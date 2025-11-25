читать дальше

с хорошим другом, было очень комфортно! Посмотреть Японию под таким необычным углом, разузнать не только историю Японии, но и взгляды на нее. Видно, как Райхан ее любит и со вкусом рассказывает! Замечу, что очень чувствовалось, как он не «просто отрабатывает» маршрут, а действительно хочет поделиться информацией и рассказать как можно больше! Впечатлили рассказы о мелочах, например, про покрытие в парках. Но я не буду спойлерить и вам обламывать кайф😈

А за чувство юмора отдельный лайк! 👍🏻



Впечатлил Храм Мэйдзи, особенно обряд, который мы сделали.

Харадзюку оказалась веселой и вкусной- клубника на шпажке была супер.

По Meiji dori шли как местные, без толп и суеты.

В Сибуе сделали легендарное фото на перекрестке,а закончили день в стоячем суши-баре, который оказался просто БОЖЕСТВЕННЫМ!!! Мы пробовали разные суши, но эти оказались реально лучшими!

Отличный тур, всем советую.



К сожалению, почему-то не добавляются фото, но это было сказочно🥹