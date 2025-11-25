Мои заказы

Токио: от священного леса до неоновых фантазий

Заглянуть в три мира Японии: духовный, творческий и урбанистический
Приглашаю увидеть Токио без туристической пелены и понять, как древние ритуалы прорастают в жизни и кухне современного мегаполиса.

Я проведу вас по священному лесу Мэйдзи-дзингу и авангардным улочкам Харадзюку к знаменитому перекрёстку Сибуи. И расскажу, как японцы ухитряются быть безумно креативными, оставаясь невероятно вежливыми. И многое другое!
3 отзыва
Описание экскурсии

  • Я покажу, как в Токио древние традиции не исчезают, а становятся частью повседневной жизни
  • Вы узнаете, почему японцы до сих пор приходят в храм Мэйдзи-дзингу перед важными событиями и какие тайные ритуалы совершают там молодожёны
  • Мы поговорим о культуре омотэнаси — японском гостеприимстве, и о том, как оно проявляется даже в самых шумных районах мегаполиса
  • Вы узнаете, как из тихого послевоенного Токио выросли яркие районы Харадзюку и Сибуя
  • Поделюсь наблюдениями, где расслабляются после работы, как общаются друзья и какими сладостями лакомятся — путеводители о них умалчивают
  • А ещё поснимаю вас во время экскурсии на ваш телефон и дам мини-урок японского, посоветую кафе, сувениры и другие локации

На нашем маршруте:

  • Мэйдзи-дзингу — главный синтоистский храм Токио. Вы узнаете, зачем жители всей Японии присылали сюда деревья
  • Харадзюку — царство моды, креатива и безумных идей. Мы заглянем в переулки, где подростки создают тренды, и вы попробуете уличные сладости, которые стали звёздами соцсетей
  • Сибуя — символ современной Японии. Я научу вас находить покой и порядок в толпе, покажу памятник верному Хатико и расскажу о жизни в неоновом свете

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 8 чел.) за доплату $29 за каждого следующего человека, дети до 3 лет — бесплатно, дети 4–14 лет — $20
  • Дополнительно оплачивается проезд на метро — около $1,3 за чел., а также перекус и уличные сладости (по желанию) —$3,5–5 за чел.
  • Протяжённость маршрута — около 3 км

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Harajuku
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райхан
Райхан — ваш гид в Токио
Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов. Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю
читать дальше

на Токио изнутри — как местный. Я знаю, где лучший рамэн, где можно поймать кадр с неоном, а где спрятаться от толпы и услышать, как город дышит. Работаю в туризме и фотографии, поэтому на моих прогулках всегда лёгкая атмосфера, хорошие фото и ощущение, будто вы гуляете с другом. Проводил десятки экскурсий — от храмов до фуд-туров, от рассветных прогулок до ночных огней Синдзюку. Хочу, чтобы каждый почувствовал Токио не как турист, а как «свой человек в Японии».

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
25 ноя 2025
Вообще не было ожиданий от тура, но я осталась в таком диком восторге!!! Представляла, что это будет скучная экскурсия,когда засыпаешь от болтовни, но Райхан приятно удивил!!! Как будто мы встретились
читать дальше

с хорошим другом, было очень комфортно! Посмотреть Японию под таким необычным углом, разузнать не только историю Японии, но и взгляды на нее. Видно, как Райхан ее любит и со вкусом рассказывает! Замечу, что очень чувствовалось, как он не «просто отрабатывает» маршрут, а действительно хочет поделиться информацией и рассказать как можно больше! Впечатлили рассказы о мелочах, например, про покрытие в парках. Но я не буду спойлерить и вам обламывать кайф😈
А за чувство юмора отдельный лайк! 👍🏻

Впечатлил Храм Мэйдзи, особенно обряд, который мы сделали.
Харадзюку оказалась веселой и вкусной- клубника на шпажке была супер.
По Meiji dori шли как местные, без толп и суеты.
В Сибуе сделали легендарное фото на перекрестке,а закончили день в стоячем суши-баре, который оказался просто БОЖЕСТВЕННЫМ!!! Мы пробовали разные суши, но эти оказались реально лучшими!
Отличный тур, всем советую.

К сожалению, почему-то не добавляются фото, но это было сказочно🥹

Е
Евгения
24 ноя 2025
Это был лучший день нашего медового месяца в Токио!
Райхан провёл нас от Мэйдзи Дзингу до Сибуи так, что город буквально раскрылся перед нами.
Мы увидели настоящую синтоистскую свадьбу в храме, сделали
читать дальше

ритуал омовения и даже загадали желание духам Мэйдзи.
Мне очень понравилось, как Рай объясняет традиции - легко, красиво и с уважением.
В Харадзюку мы попробовали карамелизированную клубнику, а по дороге в Сибую встретили битбоксера, и это добавило такую живую атмосферу.
Финал у скрамбл перекрестка был просто магическим.
Я счастлива, что выбрали именно его. Очень рекомендую!

И
Игорь
23 ноя 2025
Отличный тур, один из ярчайших дней всей поездки.
Райхан показал нам Токио слоями: сначала духовный лес и храм Мэйдзи, потом молодежная Харадзюку, потом взрослая Сибуя.
Это ощущалось как путешествие через три разных
читать дальше

мира.
Понравилось, что он не просто рассказывал факты, а обращал внимание на детали - звук гравия, запах леса, стиль улиц.
Особенно круто, что мы случайно попали на синтоистскую свадьбу.
Фотографии у скрамбла получились шикарные.
Очень советую этот тур всем, кто хочет почувствовать город, а не просто посмотреть на достопримечательности.

Отличный тур, один из ярчайших дней всей поездки.

