Приглашаю увидеть Токио без туристической пелены и понять, как древние ритуалы прорастают в жизни и кухне современного мегаполиса.
Я проведу вас по священному лесу Мэйдзи-дзингу и авангардным улочкам Харадзюку к знаменитому перекрёстку Сибуи. И расскажу, как японцы ухитряются быть безумно креативными, оставаясь невероятно вежливыми. И многое другое!
Я проведу вас по священному лесу Мэйдзи-дзингу и авангардным улочкам Харадзюку к знаменитому перекрёстку Сибуи. И расскажу, как японцы ухитряются быть безумно креативными, оставаясь невероятно вежливыми. И многое другое!
Описание экскурсии
- Я покажу, как в Токио древние традиции не исчезают, а становятся частью повседневной жизни
- Вы узнаете, почему японцы до сих пор приходят в храм Мэйдзи-дзингу перед важными событиями и какие тайные ритуалы совершают там молодожёны
- Мы поговорим о культуре омотэнаси — японском гостеприимстве, и о том, как оно проявляется даже в самых шумных районах мегаполиса
- Вы узнаете, как из тихого послевоенного Токио выросли яркие районы Харадзюку и Сибуя
- Поделюсь наблюдениями, где расслабляются после работы, как общаются друзья и какими сладостями лакомятся — путеводители о них умалчивают
- А ещё поснимаю вас во время экскурсии на ваш телефон и дам мини-урок японского, посоветую кафе, сувениры и другие локации
На нашем маршруте:
- Мэйдзи-дзингу — главный синтоистский храм Токио. Вы узнаете, зачем жители всей Японии присылали сюда деревья
- Харадзюку — царство моды, креатива и безумных идей. Мы заглянем в переулки, где подростки создают тренды, и вы попробуете уличные сладости, которые стали звёздами соцсетей
- Сибуя — символ современной Японии. Я научу вас находить покой и порядок в толпе, покажу памятник верному Хатико и расскажу о жизни в неоновом свете
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 8 чел.) за доплату $29 за каждого следующего человека, дети до 3 лет — бесплатно, дети 4–14 лет — $20
- Дополнительно оплачивается проезд на метро — около $1,3 за чел., а также перекус и уличные сладости (по желанию) —$3,5–5 за чел.
- Протяжённость маршрута — около 3 км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Harajuku
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райхан — ваш гид в Токио
Я живу в Токио с 2021 года и создал свой проект, чтобы показать этот город без фильтров и шаблонов. Да, я не японец, но у меня жена японка, и я смотрю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
25 ноя 2025
Вообще не было ожиданий от тура, но я осталась в таком диком восторге!!! Представляла, что это будет скучная экскурсия,когда засыпаешь от болтовни, но Райхан приятно удивил!!! Как будто мы встретились
Е
Евгения
24 ноя 2025
Это был лучший день нашего медового месяца в Токио!
Райхан провёл нас от Мэйдзи Дзингу до Сибуи так, что город буквально раскрылся перед нами.
Мы увидели настоящую синтоистскую свадьбу в храме, сделали
Райхан провёл нас от Мэйдзи Дзингу до Сибуи так, что город буквально раскрылся перед нами.
Мы увидели настоящую синтоистскую свадьбу в храме, сделали
И
Игорь
23 ноя 2025
Отличный тур, один из ярчайших дней всей поездки.
Райхан показал нам Токио слоями: сначала духовный лес и храм Мэйдзи, потом молодежная Харадзюку, потом взрослая Сибуя.
Это ощущалось как путешествие через три разных
Райхан показал нам Токио слоями: сначала духовный лес и храм Мэйдзи, потом молодежная Харадзюку, потом взрослая Сибуя.
Это ощущалось как путешествие через три разных
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио, которого ждешь: культурное путешествие по столице Японии
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
3 дек в 09:00
18 дек в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио: Сибуя и легендарный Хатико
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$129 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио: от традиций к современности
Познакомьтесь с Токио через его храмы, небоскрёбы и торговые улицы. Узнайте историю Хатико и насладитесь панорамами с Одайба
Начало: По договорённости с гидом
9 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$279 за всё до 5 чел.